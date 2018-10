Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 24.10.18

EU-Parlament stimmt für Verbot von Strohhalmen und Co.

STRAßBURG (dpa) - Zum Schutz der Meere sollen Plastikteller, dünne Plastiktüten, Strohhalme und andere Kunststoff-Wegwerfprodukte nach dem Willen des Europaparlaments verboten werden.



Die Abgeordneten stimmten in Straßburg am Mittwoch mit großer Mehrheit für einen entsprechenden Richtlinienentwurf. Darin fordern die Parlamentarier außerdem, dass die Mitgliedstaaten den Verbrauch bestimmter anderer Einweg-Produkte wie Plastikbecher bis 2025 um ein Viertel senken müssen - etwa über Preiserhöhungen oder Werbung für Alternativen. Nachdem nun das Parlament eine gemeinsame Linie gefunden hat, muss ein Kompromiss mit den Mitgliedstaaten gefunden werden. Wird, wie geplant, eine Einigung im kommenden Jahr erzielt, müssten die Staaten die neuen Regeln bis 2021 umsetzen. Die EU-Kommission hatte im Mai einen Vorschlag zur Eindämmung von Plastikmüll vorgelegt.

Habeck: EU-Pläne zum Plastik können nur der Anfang sein

STRAßBURG/BERLIN (dpa) - Die Grünen fordern nach der Zustimmung des EU-Parlaments zu einem Verbot vieler Wegwerfprodukte aus Plastik weitere Schritte.



Die europäischen Pläne könnten nur der Anfang sein, sagte Parteichef Robert Habeck der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch: «Um den Verbrauch von Plastik zu reduzieren, brauchen wir eine radikale Kursänderung.» Ab 2030 sollten alle in der EU in den Verkehr gebrachten Kunststoffprodukte wiederverwendbar oder komplett abbaubar sein oder kosteneffizient recycelt werden können, forderte Habeck. Dazu brauche man eine Plastiksteuer auf Wegwerfprodukte und ein Mikroplastik-Verbot für Kosmetik.

Mehrheit schaut laut Umfrage zufrieden aufs Bankkonto

BERLIN (dpa) - Die Menschen in Deutschland sind mit ihrer Finanzlage einer Umfrage zufolge so zufrieden wie seit Jahren nicht.



Fast zwei Drittel der Befragten (63 Prozent) beurteilten ihre finanzielle Situation demnach als gut oder sehr gut, teilte der Sparkassen- und Giroverband am Mittwoch mit. «Das ist der höchste Stand seit 2005.» Der Verband hat für sein Vermögensbarometer rund 2700 Menschen im Frühsommer befragen lassen. Rund 8 Prozent beurteilten ihre eigene finanzielle Situation als eher schlecht oder schlecht. Etwa jeder Dritte entschied sich für die Antwort «Es geht». «Die Wirtschaft in Deutschland boomt», sagte Sparkassenpräsident Helmut Schleweis. Der Arbeitsmarkt sei hervorragend ausgelastet, die Löhne stiegen. Das spürten auch die Menschen.

Deutsche Bank kämpft um ersten Jahresgewinn seit 2014

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Deutsche Bank strebt trotz weiterhin schwacher Geschäfte den ersten Jahresüberschuss nach drei Verlustjahren an.



Das Institut sei vor allem beim Kostenabbau gut vorangekommen, bilanzierte der seit April amtierende Konzernchef Christian Sewing am Mittwoch. «Wir haben die Kosten im Griff und verfügen über das Kapital, um wieder wachsen zu können», erklärte er. «Wir sind auf gutem Wege, das Gesamtjahr 2018 mit einem Gewinn abzuschließen - zum ersten Mal seit 2014.» Allerdings lasse die Wende bei den Erträgen auf sich warten. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand einen leichten Rückgang der gesamten Einnahmen der Bank. Sewing mahnte in einem Schreiben an die Mitarbeiter des Frankfurter Dax-Konzerns: «Wir dürfen uns nicht zurücklehnen, im Gegenteil. Wir brauchen ein starkes Jahresende.»

BGH stärkt Autokäufer: Bei falschen Warnmeldungen Austausch möglich

KARLSRUHE (dpa) - Käufer von Neuwagen können bei fehlerhaften Warnmeldungen im Auto Anspruch auf einen Austausch des Fahrzeugs haben.



Die Voraussetzung ist, dass ein erheblicher Mangel vorliegt und das Problem in der Werkstatt nicht vollständig und sachgerecht beseitigt werden konnte, wie der Bundesgerichtshof (BGH) am Mittwoch in Karlsruhe entschied. Geklagt hatte ein Mann aus Bayern, dessen neuer BMW immer wieder eine Warnmeldung wegen einer überhitzten Kupplung anzeigte, die dazu aufforderte, anzuhalten. Ob ein Ersatzauto in dem Fall verhältnismäßig ist, muss noch geklärt werden. Der BGH hob deshalb ein Urteil des Oberlandesgerichts Nürnberg auf und wies den Fall zur erneuten Prüfung zurück (Az. VIII ZR 66/17).

Porsche SE wegen VW-Dieselskandal zu Schadenersatz verurteilt

STUTTGART (dpa) - Das Landgericht Stuttgart hat die VW-Dachgesellschaft Porsche SE zu Schadenersatz in Höhe von fast 47 Millionen Euro verurteilt.



Grund ist die verspätete Information im Zuge des VW-Dieselskandals. Die Holding habe damit gegen kapitalmarktrechtliche Publizitätspflichten verstoßen, sagte Richter Fabian Reuschle am Mittwoch. Der frühere VW-Chef, Martin Winterkorn, damals zugleich Vorstandschef der Porsche SE, habe zudem seine Pflichten mindestens grob fahrlässig verletzt und sich nicht genügend um die Aufklärung des Dieselskandals bei Europas größten Autobauer gekümmert. Die Entscheidungen gegen die Porsche SE sind noch nicht rechtskräftig. Das Unternehmen kündigte Rechtsmittel an. Die von den Familien Porsche und Piëch kontrollierte Holding Porsche SE hält gut 52 Prozent der Stimmrechte an Volkswagen. Die Holding - ebenso wie VW selbst - hatten die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Investor wettet nicht mehr gegen Tesla - Aktie steigt um 13 Prozent

NEW YORK (dpa) - Kurz vor der vorgezogenen Präsentation der Quartalsergebnisse hat Tesla überraschende Unterstützung erhalten: Ein prominenter Wall-Street-Investor, der bislang gegen Tesla wettete, hat eine Kehrtwende vollzogen und setzt nun auf die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk.



Die unerwartete Rückendeckung gab der Tesla-Aktie am Dienstag starken Auftrieb - der Kurs ging mit einem Plus von rund 13 Prozent aus dem US-Handel. Der bekannte Großanleger Andrew Edward Left von Citron Research - bislang als großer Tesla-Skeptiker bekannt - lobt das Unternehmen plötzlich in den höchsten Tönen. «Es ist eine Revolution, die ich unterschätzt habe», sagte Left dem Sender Bloomberg TV. Tesla-Chef Musk ziehe mit seinen Eskapaden so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass die Leute den Erfolg seiner Firma gar nicht mitbekommen würden.

Wall Street treibt Dax-Erholung an

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach seinen hohen Verlusten vom Vortag ein Stück weit erholt.



Nach einem zögerlichen Vormittagshandel ging es zuletzt mit einem Plus von 0,88 Prozent auf 11.373,43 Punkte etwas deutlicher nach oben.



Der deutsche Markt hing erneut an der Wall Street. Am Vorabend schon hatte der Dow Jones Industrial nach dem Handelsschluss in Europa seine Verluste eingedämmt - nun sah es in New York angetrieben von starken Boeing-Zahlen nach einem freundlichen Auftakt aus. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,27 Prozent am Vortag auf 0,23 Prozent. Der Kurs des Euro fiel erstmals seit August wieder unter die Marke von 1,14 US-Dollar. Belastet von enttäuschenden Stimmungsdaten aus der Eurozone wurden zuletzt nur noch 1,1395 Dollar für die Gemeinschaftswährung gezahlt. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank (EZB) am Vortag noch auf 1,1478 Dollar festgesetzt.