Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 20.10.18

Daimler-Konzern rechnet 2018 mit deutlich weniger Gewinn

STUTTGART (dpa) - Der Daimler-Konzern erwartet auch in Folge der Maßnahmen gegen Diesel-Fahrverbote in Städten in diesem Jahr einen geringeren Gewinn als bisher angenommen.



Laut einer am Freitag veröffentlichten Gewinnwarnung rechnet das Unternehmen für 2018 mit einem operativen Ergebnis (Ebit) «deutlich unter Vorjahresniveau». «Maßgeblich ist ein Anstieg der erwarteten Aufwendungen im Zusammenhang mit den laufenden behördlichen Verfahren und Maßnahmen in verschiedenen Regionen betreffend Mercedes-Benz-Dieselfahrzeuge», hieß es in einer Börsenmitteilung. Im dritten Quartal brach der Konzerngewinn im laufenden Geschäft nach vorläufigen Zahlen auf 2,488 Milliarden Euro ein - nach 3,409 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.

Landes-Verkehrsminister fordern Beitrag vom Bund für saubere Luft

HAMBURG (dpa) - Die Verkehrsminister von Bund und Ländern pochen in der Diesel-Krise auf die Verantwortung der Autohersteller.



Es werde jedoch noch längere Zeit dauern, bis Hardware-Nachrüstungen von Diesel-Pkw der Abgasnorm Euro 5 möglich würden, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Freitag in Hamburg bei der Herbstkonferenz der Verkehrsminister. Gegenwärtig gebe es keinen genehmigungsfähigen Hardware-Nachrüstsatz. Man brauche mindestens eineinhalb Jahre, bis ein solcher entwickelt und vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) genehmigt sei. «Wir nehmen das Thema Luftreinhaltung sehr ernst», sagte der scheidende Vorsitzende der Verkehrsminister-Konferenz, der Hamburger Verkehrssenator Frank Horch (parteilos). «Dabei müssen wir alle Verkehrsmittel im Blick haben.» So sollte auch die Förderung des Rad- und Fußgängerverkehrs ausgeweitet und verstetigt werden, um die Luftqualität zu verbessern.

Rückruf von Opel-Dieseln amtlich - Hersteller zieht bei Rabatt nach

FLENSBURG/RÜSSELSHEIM (dpa) - Das Kraftfahrt-Bundesamt hat im Fall Opel ernst gemacht.



Der Hersteller muss tausende Diesel-Autos der Modelle Insignia, Cascada und Zafira aus den Modelljahren 2013 bis 2016 abgastechnisch nachrüsten. Den bereits zu Wochenbeginn angekündigten amtlichen Rückruf veröffentlichte das KBA am Freitag auf seiner Internet-Seite. Betroffen sind weltweit 96 000 Fahrzeuge. Von den in Deutschland verkauften rund 32.000 Autos wurden bereits 23.000 freiwillig einem Software-Update unterzogen, so dass unter dem Strich in Deutschland nur rund 9.000 in die Werkstätten müssen. Eine Hardware-Nachrüstung lehnt Opel weiterhin ab. Opel bestätigte den Eingang des Bescheides, gegen den man bereits am Montag rechtliche Schritte angekündigt hatte.

Kein Fortschritt bei Ryanair-Tarifgesprächen

FRANKFURT/BERLIN (dpa) - Im Tarifkonflikt mit der irischen Fluggesellschaft Ryanair stehen die Zeichen weiter auf Konfrontation.



Die Gewerkschaft Verdi setzte am Freitag in Berlin die am Vortag unterbrochenen Tarifgespräche für die rund 1.000 Flugbegleiter in Deutschland fort. Sie machte aber ebenso wie die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) eine Lösung von Regelungen für den Standort Bremen abhängig. Diesen will Ryanair zum 5. November schließen. Das bedeutet den Wegfall von 90 Arbeitsplätzen. Nach einem Treffen mit Ryanair-Beschäftigten am Frankfurter Flughafen kündigte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) eine Initiative zur Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes an, das bislang für das fliegende Personal eine Arbeitnehmervertretung nur vorsieht, wenn zuvor ein Tarifvertrag abgeschlossen wurde.

Haushaltsstreit zwischen EU und Italien spitzt sich zu

BRÜSSEL/ROM (dpa) - Der sich zuspitzende Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU-Kommission sorgt zunehmend für Nervosität innerhalb der Union und an den Finanzmärkten.



Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz forderte die Regierung in Rom am Freitag mit scharfen Worten zur Einhaltung der EU-Schuldenregeln auf. Unterdessen gerieten nicht nur italienische Staatsanleihen unter Druck. «Die Europäische Union ist eine Wirtschafts- und eine Wertegemeinschaft und die funktioniert, weil es gemeinsame Regeln gibt, an die sich alle halten müssen», sagte Kurz am Rande des Asien-Europa-Gipfels in Brüssel. «Wenn man diese Regeln bricht (...), dann bedeutet das, dass Italien sich selbst gefährdet, aber natürlich auch darüber hinaus andere mit gefährdet. Wir sind als Europäische Union nicht gewillt, dieses Risiko, diese Schulden für Italien zu übernehmen.»

Handelskrieg mit USA bremst China: Wachstum unerwartet niedrig

PEKING (dpa) - Der Handelskrieg mit den USA bremst Chinas Wachstum.



Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wuchs in den vergangenen drei Monaten mit 6,5 Prozent langsamer als erwartet.



So schwach war Chinas Wirtschaftswachstum zuletzt Anfang 2009 nach Ausbruch der globalen Finanzkrise. Als Gründe wurden die Strafzölle der USA, die mangelnde Zuversicht, aber auch der Kampf der Regierung in Peking gegen Finanzrisiken und die ausufernde Verschuldung genannt. Die Aussichten sind eingetrübt: Deutsche Exporteure, Autobauer und andere Investoren müssen sich auf schlechtere Zeiten in China einstellen. Der Rückgang des Wachstums überraschte. Im ersten Quartal waren noch 6,8 Prozent erreicht worden, im zweiten dann 6,7 Prozent. «Zugleich müssen wir auch sehen, dass die externen Herausforderungen deutlich zugenommen haben», sagte der Sprecher des Statistikamts, Mao Shengyong. «Der Abwärtsdruck ist größer geworden.»

Dax tritt auf der Stelle

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat sich am Freitagnachmittag kraftlos präsentiert.



Mit minus 0,06 Prozent auf 11.581,81 Punkte trat der deutsche Leitindex quasi auf der Stelle. Ein überraschend niedriges Wirtschaftswachstum in China, die Brexit-Verhandlungen, die Spannungen zwischen Rom und Brüssel wegen Italiens Haushalt sowie die sich verschlechternden Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien hinterließen bei Anlegern Sorgenfalten. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,31 Prozent am Vortag auf 0,25 Prozent. Der Euro stabilisierte sich nach den Verlusten der vergangenen Handelstage und kostete zuletzt 1,1464 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1505 (Mittwoch: 1,1530) US-Dollar festgesetzt.