Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 17.10.18

Lufthansa-Konzern hat 18.000 Flüge gestrichen und gelobt Besserung

HAMBURG/FRANKFURT (dpa) - Nach einem teils chaotischen Flugbetrieb im laufenden Jahr mit tausenden Flugausfällen hat die Lufthansa konkrete Verbesserungen angekündigt.



Konzernweit seien in diesem Jahr bis Ende August etwa 18.000 Flüge gestrichen worden, was einer zweiwöchigen Schließung des größten Lufthansa-Drehkreuzes in Frankfurt entspreche, sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister dem «Hamburger Abendblatt» (Mittwoch). Gemessen an der Gesamtzahl der Flüge waren rund zwei Prozent der Gesellschaften Lufthansa, Eurowings, Swiss und Austrian von den Streichungen betroffen. In den ersten acht Monaten dieses Jahres hat die Gruppe knapp 814.000 Flüge absolviert, rund 3.350 pro Tag. Das Unternehmen wandte sich gegen die Durchschnittsbetrachtung, dass rechnerisch jeden Tag gut 60 Flüge ausfielen. In den Durchschnittswerten seien auch einzelne Tage mit Terminalsperrungen oder mit massiven Unwettern enthalten. Die größten Probleme habe man zudem hinter sich.

Geldvermögen der Privathaushalte kratzt an der Sechs-Billionen-Marke

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Deutschen haben trotz Zinsflaute so viel Geld auf der hohen Kante wie noch nie - und es wird stetig mehr.



Das Geldvermögen der privaten Haushalte stieg zum Ende des zweiten Quartals 2018 auf den Rekordwert von 5.977 Milliarden Euro. Das waren nach Angaben der Deutschen Bundesbank vom Mittwoch gut 80 Milliarden Euro mehr als in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres. Der Zuwachs erklärt sich zum einen damit, dass die Deutschen wie die Weltmeister sparen: Der Bankenverband BVR berichtete kürzlich von einem Anstieg der Sparquote auf 10,2 Prozent. Von 100 Euro Einkommen werden also 10 Euro gespart. Zum anderen profitieren Besitzer von Aktien oder Fonds von Bewertungsgewinnen an den Märkten. Besonders beliebt bei hiesigen Sparern jedoch nach wie vor: Sie horten Bargeld oder parken es auf Giro- und Tagesgeldkonten. Und das, obwohl Banken und Sparkassen - wenn überhaupt - nur noch spärliche Zinsen bieten.

Netflix widerlegt Zweifler mit kräftigem Nutzerzuwachs

LOS ALTOS (dpa) - Netflix ist nach einem mäßigen zweiten Quartal wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt.



Im dritten Vierteljahr lockte der Videostreaming-Dienst knapp sieben Millionen neue Nutzer an. Damit übertraf der Dienst seine eigene Prognose von fünf Millionen deutlich. Für das laufende Quartal rechnet Netflix sogar mit 9,4 Millionen neuen Nutzern nach 8,3 Millionen im letzten Vierteljahr 2017. Im zweiten Vierteljahr hatte Netflix mit gut fünf Millionen Neuzugängen sowohl die eigenen Prognosen als auch die Erwartungen der Analysten klar verfehlt. Insbesondere da ein gefährlicher neuer Streaming-Rivale wie Disney vor dem Markteintritt steht, wurde das an der Börse als Alarmsignal gewertet. Die Aktie verlor danach zeitweise rund ein Viertel ihres Werts - nachdem der Kurs sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt hatte.

Nach EU-Strafe: Google lässt Smartphone-Anbieter für Apps bezahlen

MOUNTAIN VIEW (dpa) - Google ändert nach der EU-Rekordstrafe sein Geschäftsmodell beim dominierenden Smartphone-Betriebssystem Android und lässt Hersteller erstmals für die Apps des Internet-Konzerns in Europa bezahlen.



Bisher konnten sie Anwendungen wie Googles Karten oder den Play Store kostenlos auf ihren Geräten vorinstallieren - waren dafür aber an Bedingungen gebunden, die aus Sicht der EU-Kommission den Wettbewerb verzerrten. Google machte keine Angaben zur Höhe der Lizenzgebühren. Insofern ist auch schwer einzuschätzen, ob das neue Bezahlmodell die Preise für Android-Smartphones steigen lassen wird - oder die Hersteller in dem extrem umkämpften Markt die höheren Kosten auffangen, statt sie an Verbraucher weiterzureichen.

WEF: Deutschland toppt die Welt bei Innovationsfähigkeit

GENF (dpa) - Deutschland ist bei der Innovationsfähigkeit nach einer neuen Analyse des Weltwirtschaftsforums (WEF) weltweit nicht zu toppen.



Die Bundesrepublik liegt auf Platz eins vor den USA, wie die Stiftung in ihrem Globalen Wettbewerbsbericht 2018 ausführt. Ausschlaggebend waren unter anderem die Zahl der angemeldeten Patente sowie wissenschaftliche Veröffentlichungen und die Zufriedenheit der Kunden mit deutschen Produkten - das feuere die Unternehmen immer wieder zu Verbesserungen und Erneuerungen an. Allerdings ist die Innovationsfähigkeit nur einer von zwölf Pfeilern, nach denen die Stiftung WEF neuerdings die Wettbewerbsfähigkeit der Länder beurteilt. Die anderen sind etwa die Stärke des Finanzsystems, der Infrastruktur, der Bildung und des Gesundheitsweisens. Über alle Pfeiler zusammen landet Deutschland hinter den USA und Singapur auf Platz drei.

IBM enttäuscht mit Umsatzrückgang - Aktie deutlich unter Druck

ARMONK (dpa) - Ein schwächeres Server-Geschäft und ungünstige Wechselkurse haben den Aufschwung beim Computer-Urgestein IBM im Sommerquartal vorerst wieder beendet.



In den drei Monaten bis Ende September gingen die Erlöse im Jahresvergleich um gut zwei Prozent auf 18,8 Milliarden Dollar (15,6 Mrd Euro) zurück, wie der 107 Jahre alte IT-Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Experten hatten mit einem höheren Umsatz gerechnet. Anleger reagierten enttäuscht und ließen die Aktie nachbörslich zeitweise um rund fünf Prozent fallen. Im bisherigen Jahresverlauf hat der Kurs der Papiere bereits um 5,4 Prozent eingebüßt, während der US-Aktienmarkt insgesamt deutlich im Plus steht. Der Quartalsgewinn von IBM sank um 1,2 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar.

«Meine größte Bedrohung» - Trump poltert weiter gegen US-Notenbank

WASHINGTON (dpa) - US-Präsident Donald Trump macht weiter Stimmung gegen die US-Notenbank Federal Reserve (Fed).



«Meine größte Bedrohung ist die Fed», sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) dem Sender Fox Business. Die Notenbank erhöhe die Zinsen zu schnell, klagte er in dem Interview. Trump kritisiert die Fed schon seit Monaten, weil ihm die Geldpolitik nicht gefällt - er fürchtet, dass die höheren Leitzinsen die US-Wirtschaft abwürgen. Zuletzt wurden Trumps Angriffe immer heftiger. In der vergangenen Woche hatte er die Zinsschritte der Notenbank für die schweren Verluste am US-Aktienmarkt verantwortlich gemacht und gesagt: «Ich denke, dass die Fed verrückt geworden ist.» Zudem beschwerte Trump sich abermals öffentlich über den erst seit Februar amtierenden Notenbankchef Jerome Powell, den er selbst nominiert hatte.

P&R-Gläubiger brauchen nach Milliardenbetrug Geduld - Kritik an Bafin

MÜNCHEN (dpa) - Nach dem mutmaßlichen Milliardenbetrug der Containerfirma P&R müssen sich Zehntausende Gläubiger in Geduld üben.



Insolvenzverwalter Michael Jaffé hält trotz anderslautender Forderungen einen schnellen Verkauf der vorhandenen knapp 630.000 Schiffscontainer nicht für sinnvoll, wie ein Sprecher der Kanzlei am Mittwoch zur ersten Gläubigerversammlung in München erläuterte. Die erste Abschlagszahlung ist nach wie vor für das Jahr 2020 geplant. Gut 2.500 Gläubiger erschienen nach Angaben des Münchner Amtsgerichts am Mittwoch persönlich in der Olympiahalle, weitere 7.700 ließen sich durch Anwälte vertreten. Allein die Forderungen dieser 10.200 Anleger belaufen sich auf über eine Milliarde Euro.

Dax im Minus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Belastet von hohen Kursverlusten bei den Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) und der Mutter Fresenius SE hat der Dax am Mittwoch nachgegeben.



Der deutsche Leitindex stand am Nachmittag 0,50 Prozent tiefer auf 11.717,63 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,10 Prozent hoch auf 24.468,40 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone büßte 0,18 Prozent ein. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,34 Prozent am Vortag auf 0,31 Prozent. Der Euro gab nach und kostete zuletzt 1,1525 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1587 (Montag: 1,1581) Dollar festgesetzt.