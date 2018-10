Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 17.10.18

Audi muss 800 Millionen Euro Diesel-Bußgeld zahlen

INGOLSTADT/WOLFSBURG (dpa) - Die Staatsanwaltschaft München hat der VW-Tochter Audi in der Dieselaffäre ein Bußgeld von 800 Millionen Euro aufgebrummt.

«Die Audi AG hat den Bußgeldbescheid akzeptiert», teilte die Volkswagen AG am Dienstag mit. Grund für das Bußgeld seien «Abweichungen von den regulatorischen Vorgaben» bei bestimmten Dieselmotoren. Erst im Sommer hatte die Staatsanwaltschaft Braunschweig ein Bußgeld über eine Milliarde Euro gegen Volkswagen verhängt, das der Konzern ebenfalls annahm. Mit dem Bußgeldbescheid werde nach dem von der Staatsanwaltschaft Braunschweig geführten Ordnungswidrigkeitsverfahren ein weiteres wichtiges Verfahren im Zusammenhang mit der Dieselaffäre beendet, hieß es in der Mitteilung.

Italien schickt Haushaltsentwurf nach Brüssel

ROM/BRÜSSEL (dpa) - Die italienische Regierung hat ihren wegen höherer Schulden umstrittenen Haushaltsentwurf wie vorgesehen zur Prüfung an die EU-Kommission in Brüssel geschickt.

Die Behörde veröffentlichte den Plan wie auch die Entwürfe anderer Eurostaaten am Dienstag im Internet. Das italienische Kabinett hatte die Pläne der Koalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega am Montagabend gebilligt. Der Entwurf hatte in der EU Kritik und an den Finanzmärkten Nervosität ausgelöst. Um Wahlversprechen zu realisieren, peilt die neue Regierung eine höhere Neuverschuldung an als von ihren Vorgängern versprochen. Finanziert werden sollen etwa die Einführung eines Bürgereinkommens, ein früherer Renteneinstieg und Steuererleichterungen für kleine Unternehmen.

Bitkom: Großes Interesse an neuen Mobilitätsangeboten in den Städten

BERLIN (dpa) - Sich ein Auto mit anderen teilen oder eine Strecke mit anderen Fahrgästen gemeinsam zurücklegen - laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom stoßen solche Konzepte angesichts des wachsenden Verkehrs in den Städten bei Bürgern auf großes Interesse.

Demnach sehen 90 Prozent der Menschen in Deutschland Vorteile in Konzepten wie Car-Sharing oder Ride-Sharing. Damit sich solche Angebote breiter etablieren, müssten aber auch rechtlich die Weichen gestellt werden, forderte der Verband. Neuen Mobilitätsangeboten stünden oft Jahrzehnte alte, innovationsfeindliche Regelungen entgegen, hieß es am Dienstag. Der Bitkom sprach sich für eine Modernisierung des Personenbeförderungsgesetzes aus.

Verdi fordert 20 Euro pro Stunde für alle Flughafen-Sicherheitsleute

BERLIN (dpa) - Für die rund 23.000 Sicherheitsleute an deutschen Flughäfen haben am Dienstag in Berlin Tarifverhandlungen begonnen.

Dabei will die Gewerkschaft Verdi erstmals einen Entgelttarifvertrag durchsetzen. Hauptforderung ist eine Erhöhung des Stundenlohns für die Tätigkeit in allen Kontrollbereichen der Flughäfen auf 20 Euro pro Stunde. Verdis Verhandlungspartner ist der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen. Dessen Präsident Udo Hansen hatte auf die Lohnforderung im September «mit Erstaunen und wenig Verständnis» reagiert. Sie belaufe sich je nach Bundesland auf eine Steigerung von knapp 17 bis 36 Prozent. Kein Unternehmen könne solche Forderungen auch nur ansatzweise erfüllen.

Studie: Rentner arbeiten nicht nur wegen des Geldes

NÜRNBERG (dpa) - Mehr als jeder vierte Rentner in Deutschland hat einer Erhebung zufolge in den ersten drei Jahren der Rente einen Job.

Aber nicht für jeden arbeitenden Senior spielt Geld eine Rolle, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervorgeht. Demnach gaben rund 90 Prozent der Rentner Spaß bei der Arbeit, Kontaktpflege oder die Erfüllung einer Aufgabe als Grund für eine Erwerbstätigkeit an. Dies zeigt sich auch dadurch, dass gerade bei Männern und Frauen mit einem hohen Haushaltseinkommen die Beschäftigungswahrscheinlichkeit nach dem Ruhestand besonders hoch ist.

Ökostrom soll zu Gas werden: Netzbetreiber planen 100-MW-Anlage

HANNOVER (dpa) - Die Netzbetreiber Tennet, Gasunie und Thyssengas wollen die Speicherung von erneuerbaren Energien in Gasnetzen vorantreiben.

Zur großindustriellen Nutzung der sogenannten Power-to-Gas-Technologie («Strom zu Gas») wollen sie daher eine 100 Megawatt starke Anlage im Nordwesten Deutschlands bauen, wie eine Tennet-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Bei dieser Technik wird Ökostrom genutzt, um Wasserstoff oder Methangas zu erzeugen. Beides lässt sich - anders als Strom - flexibel transportieren und speichern. Damit macht es einen Nachteil der erneuerbaren Energien wett. Denn diese sind wetterabhängig bei der Einspeisung ins Netz und damit nicht immer verfügbar.

Microsoft-Mitgründer Paul Allen an Krebs gestorben

SEATTLE (dpa) - Microsoft-Mitgründer Paul Allen hat seinen jahrelangen Kampf gegen den Krebs verloren. Der 65-Jährige, der einst den Namen Micro-Soft erfunden hatte, verließ den Software-Konzern bereits Anfang der 80er Jahre, nachdem bei ihm Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden war.

Der Krebs war vor einiger Zeit wieder zurückgekehrt und Allen starb am Montag an den Folgen, wie seine Firma Vulcan und die Familie mitteilten. Allen hatte den Software-Konzern 1975 zusammen mit seinem Kindheits- und Jugendfreund Bill Gates gegründet. Es war Allen, der Gates überredet hatte, das Studium in Harvard abzubrechen und sich in die entstehende Personal-Computer-Branche zu stürzen. Allen war auch maßgeblich daran beteiligt, IBM als Kunden für Microsofts Betriebssystem MS-DOS zu gewinnen - dieser Coup legte den Grundstein für die spätere dominanz der Software-Firma im PC-Markt.

Dax im Plus - Anleger werden wieder etwas mutiger

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat am Dienstag an seine Vortagserholung angeknüpft. Der Schwung nahm dabei im Tagesverlauf nach guten Geschäftszahlen großer US-Konzerne zu.

Der Dax stieg um 0,71 Prozent auf 11.697,12 Punkte, wurde aber in den Schatten gestellt vom MDax mit einem Anstieg um 2,47 Prozent auf 24.336,51 Punkte. Auf europäischer Bühne bewegte sich der EuroStoxx ähnlich stark im Plus wie der Dax. Der Euro stagnierte mit 1,1583 US-Dollar in etwa auf Vortagsniveau. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1581 US-Dollar festgesetzt.