Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 16.10.18

Opel unter Verdacht des Diesel-Betrugs - Rückruf steht bevor

RÜSSELSHEIM (dpa) - Auch Opel steht jetzt im konkreten Verdacht, die Abgase bei Dieselfahrzeugen mit einer Software-Funktion manipuliert zu haben.



Am Montag durchsuchten Ermittler Geschäftsräume des Unternehmens in Rüsselsheim und Kaiserslautern. Zuvor hatte es schon ähnliche Razzien bei Marken des VW-Konzerns und bei BMW gegeben - mit einem Schwerpunkt auf Abweichungen von Abgaswerten bei Messungen auf Prüfständen und im Straßenbetrieb. Die Ermittler hegen einen Anfangsverdacht des Betruges, weil Opel möglicherweise Dieselautos mit manipulierter Abgas-Software in den Verkehr gebracht habe, wie die Frankfurter Oberstaatsanwältin Nadja Niesen erklärte. Das Kraftfahrt-Bundesamt will für Opel einen Rückruf von rund 100.000 Diesel-Fahrzeugen anordnen. Nach Auffinden einer Abschalteinrichtung, die das KBA als unzulässig eingestuft habe, stehe der Rückruf «kurz bevor», teilte das Bundesverkehrsministerium mit.

Ökostrom-Umlage sinkt - Kritik gibt es trotzdem

BERLIN (dpa) - Die Umlage zur Förderung von Ökostrom in Deutschland sinkt.



Die Abgabe zur Förderung der erneuerbaren Energien (EEG-Umlage) beträgt im kommenden Jahr 6,405 Cent pro Kilowattstunde, im Vorjahr waren es noch 6,79 Cent. Das teilten die Betreiber der großen Stromnetze am Montag mit. Die EEG-Umlage ist ein wichtiger Bestandteil des Strompreises, sie macht ungefähr ein Viertel aus. Sie finanziert die festen Vergütungen, die Ökostrom-Produzenten für ihren Strom bislang unabhängig vom Marktpreis bekommen. Dazu kommen neben den Netzentgelten aber auch noch Steuern, weitere Abgaben und Umlagen sowie die Produktionskosten. Trotz der Entlastung bei der Ökostrom-Umlage könnten die Strompreise für Privathaushalte im kommenden Jahr insgesamt nach Darstellung von Branchenexperten aber leicht steigen. Grund sind vor allem erwartete höhere Netzentgelte und Beschaffungskosten.

Vize De Loecker rückt bei Beiersdorf an die Spitze

HAMBURG (dpa) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf wird künftig von Stefan De Loecker geführt.



Der bisherige stellvertretende Vorstandsvorsitzende soll zum 1. Januar Stefan Heidenreich an der Spitze beerben, wie der Dax-Konzern am Montag in Hamburg mitteilte. Das entschied der Aufsichtsrat. Bereits im Juni hatte der Nivea-Hersteller den Abgang von Heidenreich bis spätestens mit Ablauf seines Vertrags Ende 2019 angekündigt. Unter Umständen werde Heidenreich sein Amt schon früher zur Verfügung stellen, hieß es damals. Heidenreich hatte Anfang August Gerüchte zurückgewiesen, nach denen er sich mit Michael Herz, dem Vertreter des Mehrheitsaktionärs im Aufsichtsrat, überworfen haben soll.

C&A will Textil-Discounter angreifen - Europavorstand neu aufgestellt

DÜSSELDORF (dpa) - Der Textilhändler C&A strafft sein Management für das Europa-Geschäft und plant mit günstigen Angeboten einen Angriff auf Textil-Discounter.



«Das Kernsortiment reicht allein nicht aus», sagte ein Unternehmenssprecher am Montag in Düsseldorf. Neben der Ausweitung im unteren Preisbereich sei ein Ausbau des Sortiments an höherwertigen Marken und des Onlinehandels geplant. Im Zuge der Umstrukturierung verlassen gleich vier der sieben Führungskräfte den Vorstand der Handelskette mit sofortiger Wirkung, berichtete die «Textilwirtschaft». Das Europa-Führungsgremium werde nur noch aus drei Mitgliedern bestehen, bestätigte das Unternehmen. Dazu gehörten neben Vorstandschef Alain Caparros auch Martijn van der Zee sowie Tjeerd van der Zee.

Porsche-Finanzchef sieht Rendite wegen Elektroautos nicht in Gefahr

WEISSACH (dpa) - Porsches Finanzchef Lutz Meschke sieht die Profitabilität des Sportwagenbauers wegen des wachsenden Anteils von Elektroautos nicht in Gefahr.



Der Sportwagenbauer gilt seit je her als Ertragsperle für den VW-Konzern. Die Rendite, das was vom Umsatz als operativer Gewinn hängen bleibt, lag bei Porsche zuletzt bei 18 Prozent. Das ist weit mehr als bei anderen VW-Marken. Trotz der hohen Investitionen in Elektroautos soll dieser Wert auch in Zukunft jenseits der 15 Prozent liegen, sagte Meschke vor Journalisten. Der erste reine E-Porsche soll im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Bis 2025 sollen mehr als die Hälfte der neu zugelassenen Porsche-Modelle mit Elektroantrieb unterwegs sein. Der Autobauer steckt in den nächsten fünf Jahren sechs Milliarden Euro in das Thema E-Autos.

Leifheit-Chef Radke muss gehen - «unbefriedigende Umsätze»

NASSAU (dpa) - Der Chef des Haushaltswaren-Herstellers Leifheit muss gehen.



Der Aufsichtsrat habe Thomas Radke mit sofortiger Wirkung abberufen und freigestellt, teilte das Unternehmen am Montag in Nassau mit. Ein Nachfolger soll noch im Verlauf des Jahres gefunden werden. Eigentlich wäre Radke noch bis Ende 2019 im Amt gewesen. Leifheit sprach von «unbefriedigenden Umsätzen». Erst vor kurzem hatte das Unternehmen, das unter anderem Wäschespinnen, Reinigungsprodukte und Bügelbretter herstellt, seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr nach unten korrigiert und von einem Umsatzwachstum von nur noch 2,5 bis 3,5 Prozent gesprochen. Als Grund nannte Leifheit eine schwache Nachfrage für elektrische Geräte zur Reinigung von Oberflächen. Nun werden mit 236,8 Millionen Euro lediglich noch Erlöse auf dem Niveau des Vorjahres angepeilt.

US-Händler Sears zieht die Notbremse - Insolvenzantrag gestellt

HOFFMAN ESTATES (dpa) - Nach Jahren vergeblicher Umbauarbeiten versucht der hoch verschuldete US-Einzelhändler Sears den Befreiungsschlag.



Der traditionsreiche Konzern hat beim zuständigen Gericht in New York einen Insolvenzantrag gestellt. Wie Sears am Montag am Konzernsitz in Hoffman Estates im US-Bundesstaat Illinois mitteilte, will das Unternehmen künftig mit einer deutlich kleineren Organisation wieder profitabel werden. Dafür sollen Unternehmensteile verkauft werden. Ob die Rettung gelingt, hängt nun von den Geldgebern ab. Diese müssen bereit sein, die Schulden umzustrukturieren. Während des Gläubigerschutzverfahrens soll das operative Geschäft normal weiterlaufen: Vor der wichtigen Weihnachtssaison blieben die Filialen und das Online-Geschäft weiter geöffnet, versicherte der bisherige Konzernlenker Eddie Lampert.

Dax stabilisiert - doch viele Probleme bleiben

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach dem Kurseinbruch in der Vorwoche hat sich der Dax am Montag erst einmal stabilisiert.



Am Nachmittag legte der deutsche Leitindex um 0,48 Prozent auf 11.579,17 Punkte zu. Für den Index der mittelgroßen Werte, den MDax, ging es hingegen um 0,46 Prozent nach unten auf 23.761,46 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 0,34 Prozent. Der Euro legte auf zuletzt 1,1596 US-Dollar zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1574 (Donnerstag: 1,1575) US-Dollar festgesetzt.