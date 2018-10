Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 09.10.18

Urteil: Berlin muss Diesel-Fahrverbot in einigen Straßen verhängen

BERLIN (dpa) - Berlin muss für mehrere Straßen bis Mitte 2019 ein Diesel-Fahrverbot verhängen. Das hat das Verwaltungsgericht der Hauptstadt am Dienstag entschieden.

Die Richter verpflichteten die Senatsverwaltung für Verkehr, bis zum 31. März 2019 einen verschärften Luftreinhalteplan mit den entsprechenden Vorschriften zu erlassen. Die Fahrverbote für mindestens elf Straßenabschnitte müssen laut der Entscheidung dann spätestens Ende Juni 2019 verwirklicht werden. Mit der Sperrung von elf besonders belasteten Abschnitten großer Straßen soll erreicht werden, dass der Grenzwert für den Schadstoff Stickstoffdioxid eingehalten wird. Dieselautos sind ein Hauptverursacher für schlechte Luft in Städten.

IWF: Handelsstreit und hohe Schulden bremsen die Weltwirtschaft

NUSA DUA (dpa) - Der von den USA ausgelöste Handelsstreit und die hohe Schuldenlast vieler Staaten belasten nach Darstellung des IWF die Weltwirtschaft spürbar.

Das Wachstum gehe mit 3,7 Prozent zwar im laufenden und kommenden Jahr auf vergleichsweise hohem Niveau weiter, nehme aber nicht mehr wie erwartet an Tempo zu, sagte der Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds (IWF), Maurice Obstfeld, am Dienstag im indonesischen Nusa Dua bei der Vorlage des Weltwirtschaftsberichtes. Im April hatte der IWF noch ein Wachstum von 3,9 für die Jahre 2018 und 2019 vorausgesagt. Für Deutschland korrigierte der IWF die Prognose für beide Jahre noch deutlicher nach unten - auf ein Plus von je 1,9 Prozent. Für 2018 sind das 0,6 Punkte weniger als noch im April prognostiziert.

Bund will neues Taktsystem für bessere Zuganschlüsse vorantreiben

BERLIN (dpa) - Für Bahnreisende in ganz Deutschland soll in den nächsten Jahren ein grundlegend neues System mit besser abgestimmten Umsteige-Verbindungen aufgebaut werden.

«Der Deutschland-Takt macht das Bahnfahren pünktlicher, schneller und die Anschlüsse direkter und verlässlicher», sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Dienstag. Das bedeute für die Kunden kürzere Aufenthalte an Bahnhöfen und kürzere Fahrzeiten. Konkret soll auf Hauptachsen alle 30 Minuten ein Zug fahren. Durch besser abgestimmte Anschlüsse und Streckenausbauten könnten sich Reisezeiten verkürzen.

CO2-Standards für Autos: Deutschland in der EU unter Druck

LUXEMBURG (dpa) - Im Streit über neue Klimaschutzvorgaben für Autos haben andere EU-Staaten am Dienstag den Druck auf Deutschland erhöht, strenge Kohlendioxid-Grenzwerte für 2030 zu akzeptieren.

Auch Länder mit einer wichtigen Autoindustrie wie Frankreich, Spanien oder Italien plädierten beim Treffen der EU-Umweltminister für einen schnellen Umstieg auf weniger schädliche Fahrzeuge. Es geht darum, wie stark der Ausstoß des Treibhausgases CO2 bei Neuwagen in der EU sinken muss. Laut einem Vorschlag der EU-Kommission soll er 2030 um 30 Prozent niedriger liegen als 2020. Dies trägt die Bundesregierung mit, ebenso wie einige östliche EU-Staaten. Viele andere Länder wollen jedoch eine Senkung um 40 Prozent oder mehr.

Neuer Besitzer für Restaurantkette Nordsee

BREMERHAVEN (dpa) - Die Restaurantkette Nordsee mit mehr als 350 Filialen wechselt den Besitzer. Der Schweizer Finanzdienstleister und Investor Kharis Capital übernehme die Nordsee Holding Gmbh von der Unternehmensgruppe Theo Müller («Müllermilch»), teilte die Müller-Gruppe am Dienstag mit.

Nordsee ist den Angaben zufolge mit Standorten vor allem in Deutschland und Österreich der europaweit führende Anbieter von Fischspezialitäten und eine der größten Schnellrestaurantketten.

Logistiker Zeitfracht will Small Planet Airlines übernehmen

BERLIN (dpa) - Nach der Übernahme von Teilen der Air Berlin ist der Berliner Logistiker Zeitfracht in das Rennen um eine weitere insolvente Fluggesellschaft eingestiegen.

Man habe ein Angebot für Small Planet Airlines abgeben, hieß es am Dienstag in Firmenkreisen. Die Berliner Charterfluggesellschaft mit 400 Beschäftigten und neun Flugzeugen übernimmt Urlaubsflüge für Reiseveranstalter. Vor vier Wochen hatte sie nach dem Flug-Chaos vom Sommer Insolvenz angemeldet.

Steigende Italien-Renditen drücken Dax auf Tief seit April

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Kursverfall am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag fortgesetzt.

Steigende Zinsen an den Kapitalmärkten, allen voran auf italienische Anleihen, belasteten den Dax zunehmend. Er verlor am Nachmittag 0,63 Prozent auf 11.871,70 Zähler und fiel auf den niedrigsten Stand seit Anfang April. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax verlor knapp ein Prozent auf 24.622,10 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,50 Prozent auf 3.293,02 Zähler abwärts.