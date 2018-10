Von: Redaktion DER FARANG | 09.10.18

Betrugsverdacht in Südkorea - Weitere Ermittlungen gegen Audi

MÜNCHEN/SEOUL (dpa) - Gegen den Autobauer Audi wird im Zuge des Abgasskandals auch wegen Betrugsverdachts in Südkorea ermittelt.



Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München II am Montag bestätigte, geht es um falsch angegebene Fahrgestellnummern. Zuvor hatte die «Süddeutsche Zeitung» über die Betrugsvorwürfe und die Ermittlungen berichtet. Demnach soll die VW-Tochter jahrelang Fahrgestellnummern und Testprotokolle gefälscht haben, um die südkoreanischen Behörden zu täuschen. Spezielle, dort geforderte Vorschriften habe der Autobauer nicht einhalten können.

Mietpreisboom: Studentenwohnungen werden immer teurer

BERLIN/KÖLN (dpa) - Studentenwohnungen an Hochschulstandorten werden immer teurer. In den meisten Großstädten und Gebieten müssen Studenten real zwischen 9,8 Prozent (Greifswald) und 67,3 Prozent (Berlin) mehr Miete zahlen als noch 2010, wie aus dem am Montag vorgestellten Studentenwohnpreisindex im Auftrag des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hervorgeht.



Seit vergangenem Jahr zogen die Mietpreise real um 2,2 Prozent (Greifswald) und 9,8 Prozent (Berlin) an. Mit 600 Euro im Mittel bezahlen Studenten in München deutschlandweit am meisten, gefolgt von Frankfurt am Main mit 488 Euro monatlich. Am günstigsten lässt es sich derzeit in Magdeburg wohnen. Dort verlangen Vermieter im Median 200 Euro. Zu den preiswertesten Universitätsstandorten mit unter 300 Euro Miete gehören auch Leipzig, Jena, Greifswald, Kiel, Göttingen und Aachen.

Energieverband rechnet mit höheren Strompreisen

BERLIN (dpa) - Der Energieverband BDEW rechnet für die meisten Verbraucher in Deutschland im nächsten Jahr mit steigenden Strompreisen und fordert Entlastungen.



«Im EU-weiten Vergleich der Strompreise wird eines besonders deutlich: Der deutsche Staat bittet die Haushalte bei den Steuern, Abgaben und Umlagen über Maß zur Kasse», sagte der Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Stefan Kapferer. Beim Strompreis machten Steuern, Abgaben und Umlagen inzwischen 54 Prozent aus. Die Strompreise für private Haushalte seien in den vergangenen zehn Jahren vor allem dadurch deutlich gestiegen. Der Strompreis setzt sich zusammen aus Steuern, Abgaben und Umlagen sowie den Netzentgelten der Betreiber. Dazu kommen Produktionskosten und die Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien.

US-Forscher Nordhaus und Romer erhalten Nobelpreis für Wirtschaft

STOCKHOLM (dpa) - Der diesjährige Wirtschafts-Nobelpreis geht an die US-Ökonomen William D. Nordhaus und Paul M. Romer.



Sie werden für ihre Arbeiten rund um Klimawandel und technologische Innovationen ausgezeichnet, wie die Königlich-Schwedische Wissenschaftsakademie am Montag in Stockholm bekanntgab. Die Forschung habe erheblich zum besseren Verständnis von nachhaltigem Wirtschaftswachstum im Zusammenhang mit dem Klimawandel und dem technischen Fortschritt beigetragen, begründete die Akademie ihre Entscheidung. Der 1941 geborene Nordhaus ist Professor an der Yale University, Romer (62) arbeitet an der Stern School of Business der New York University.

Anteil Erneuerbarer Energien am globalen Verbrauch steigt schneller

LONDON (dpa) - Der Anteil regenerativer Energien am weltweiten Energieverbrauch wächst immer schneller.



Das geht aus dem Jahresbericht und Sechs-Jahres-Ausblick der Internationalen Energie-Agentur zu Erneuerbaren Energien hervor, der am Montag in London vorgestellt wurde. Im vergangenen Jahr wuchs der Verbrauch erneuerbarer Energien demnach dreimal schneller als der Gesamtverbrauch. Bis zum Jahr 2023 erwarten die Experten laut dem Bericht, dass der Anteil am weltweiten Gesamtverbrauch um zwei Prozentpunkte auf 12,4 Prozent wachsen wird.

Steigende Renditen in USA und Italien-Sorgen belasten Dax

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Steigende Zinsen am US-Anleihemarkt und die Ungewissheit um den Staatshaushalt Italiens haben am Montag den deutschen Aktienmarkt belastet.



Der Dax fiel vorübergehend unter die Marke von 12.000 Zählern, am Nachmittag notierte er mit einem Minus von 0,91 Prozent auf 12.001,79 Punkte. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax fiel um 1,6 Prozent auf 24.868,92 Punkte zurück auf den niedrigsten Stand seit Februar. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,87 Prozent auf 3.316,46 Zähler nach unten.