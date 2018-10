Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 05.10.18

Bauern bekommen mehr Geld für Milch - Verbraucherpreise noch unklar

HANNOVER (dpa) - Die Erzeugerpreise für Milch steigen: Im Durchschnitt liegen sie inzwischen wieder bei rund 35 bis 36 Cent pro Liter, nachdem sie sich im ersten Halbjahr zwischen 30 und 32 Cent je Liter bewegten.



«Für die meisten Betriebe dürften das kostendeckende Beträge sein», sagt Albert Hortmann-Scholten, Milchmarktexperte der niedersächsischen Landwirtschaftskammer. Steigende Erzeugerpreise bedeuten aber nicht zwingend, dass auch die Endverbraucherpreise zulegen. Ob die Milch im Supermarkt teurer wird, steht noch nicht fest. Die Verhandlungen zwischen Molkereien und Lebensmittelhandel stehen noch bevor. «Weltweit gesehen ist der Rohstoff Milch nicht knapp», sagt Hortmann-Scholten. Auch in Deutschland habe sich nach dem heißen Sommer die Milchliefermenge wieder normalisiert. Wegen der Hitze sank die Milchleistung der Tiere.

Politiker: Hersteller können zur Nachrüstung nicht gezwungen werden

BERLIN (dpa) - Autohersteller können nach Einschätzung von Verkehrspolitikern nicht zu einer für die Kunden kostenlosen Hardware-Nachrüstung von Dieselautos gezwungen werden.



«Rechtlich gesehen kann man die Autohersteller aber nicht dazu verpflichten, Nachrüstungen zu finanzieren», sagte Unionsfraktionsvize Ulrich Lange (CSU). In der Diskussion komme oft zu kurz, dass es zum großen Teil nicht um manipulierte Fahrzeuge gehe, sondern um ordnungsgemäß zugelassene Kfz-Typen. SPD-Fraktionsvize Sören Bartol äußerte sich ähnlich: «Bei Fahrzeugen, die zwar auf der Straße deutlich mehr Abgase ausstoßen als unter Laborbedingungen, fehlen uns die rechtlichen Möglichkeiten, da diese Fahrzeuge die rechtlichen Vorgaben trotzdem erfüllen.» Dennoch sehe er die Autoindustrie in der Verpflichtung, die Nachrüstung auf eigene Kosten zu ermöglichen.

Signa-Eigner Benko will um jede Warenhausfiliale kämpfen

ESSEN/KÖLN (dpa) - Vor dem Hintergrund der geplanten Fusion von Karstadt und Kaufhof hat der Eigner der österreichischen Immobilienholding Signa, René Benko, möglichen Massenschließungen von Warenhäusern eine Absage erteilt.



«Natürlich müssen wir sanieren, aber wir werden wie bisher um jede Filiale kämpfen und versuchen, sie in die schwarzen Zahlen zu bringen», sagte Benko dem «Handelsblatt». Spekulationen, nach denen bis zu 5.000 Jobs bedroht sein könnten, bezeichnete Benko als «unverantwortlich». Da das Bundeskartellamt die Fusion noch prüfen müsse, sei es derzeit noch viel zu früh für derartige Diskussionen. Durch den Zusammenschluss der beiden Warenhausketten soll ein neuer Einzelhandels-Riese mit europaweit 243 Standorten und rund 32 000 Mitarbeitern entstehen.

Tesla-Chef Musk provoziert US-Börsenaufsicht weiter

PALO ALTO (dpa) - Tesla-Chef Elon Musk riskiert neuen Ärger mit der US-Börsenaufsicht SEC.



Wenige Tage nach der Einigung im Streit über seine Tweets zum zwischenzeitlich erwogenen Börsenrückzug Teslas provoziert der Tech-Milliardär die Aufseher weiter. Musk verspottete die SEC bei Twitter als «Shortseller Enrichment Commission» (statt Securities and Exchange Commission) und warf ihr damit vor, ihr Vorgehen komme destruktiven Finanzspekulanten zugute. Shortseller - auf Deutsch Leerverkäufer genannt - spekulieren auf sinkende Aktienkurse und verkaufen geliehene Aktien in der Hoffnung, die Papiere später günstiger kaufen zu können. Tesla ist eine gefragte Aktie für Leerverkäufe - was Musk ein Dorn im Auge ist. «Enrichment Commission» heißt übersetzt so viel wie «Bereicherungskommission». Musk unterstellt der Behörde also quasi, Investoren zuzuarbeiten, die von einem Kursverfall der Tesla-Aktien profitieren wollen.

EU sieht weiter Risiko von US-Sonderzöllen auf Autoimporte

INNSBRUCK (dpa) - In der EU wird nicht ausgeschlossen, dass US-Präsident Donald Trump doch noch Sonderzölle auf Autoimporte aus Europa verhängt.



«Es gibt noch ein Risiko in diese Richtung», räumte die aktuelle Vorsitzende im Handelsministerrat, Margarete Schramböck, am Freitag am Rande von EU-Beratungen in Innsbruck ein. Dieses werde erst dann wegfallen, wenn es zwischen den USA und der EU eine unterschriebene Vereinbarung zu Handelsfragen gebe. Die Verhandlungen dazu würden aber «sicherlich noch einige Monate» dauern. Die Österreicherin Schramböck machte damit deutlich, dass die im Juli zwischen Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker getroffene Vereinbarung zur Beilegung des Handelskonflikts weiter auf tönernen Füßen steht. Sie sieht unter anderem vor, dass beide Seiten Gespräche über die Abschaffung von Zöllen auf Industriegüter beginnen und vorerst keine neuen Sonderzölle verhängen.

Dax nach US-Arbeitsmarktbericht weiter im Minus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der US-Arbeitsmarktbericht hat dem Dax am Freitag keine frischen Schwung verliehen.



Der deutsche Leitindex blieb auf seinem vorherigen Niveau und stand am Nachmittag 0,86 Prozent im Minus bei 12 138,43 Punkten. Auf Wochensicht zeichnet sich ein ähnlich hoher Verlust für ihn ab. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax sank am Freitag um 1,32 Prozent auf 25 291,34 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,54 Prozent auf 3356,96 Zähler nach unten. Der Euro kostete 1,1525 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1502 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8694 Euro gekostet.