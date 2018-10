Von: Redaktion DER FARANG | 04.10.18

Bahn erhöht die Preise um knapp ein Prozent

BERLIN (dpa) - Bahnfahren wird in diesem Winter wieder etwas teurer. Das Preisniveau für Fahrten im Fernverkehr steigt zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember um 0,9 Prozent, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag in Berlin mitteilte.



Fahrscheine zum vollen Preis (Flexpreis) werden in der ersten und der zweiten Klasse im Durchschnitt jeweils 1,9 Prozent teurer. Wer seine Reise bis zum 8. Dezember bucht, fährt noch zu den alten Preisen. Mit der Anhebung um 0,9 Prozent bleibe man unter der momentanen Inflationsrate, stellte die Bahn fest. Die Teuerung lag in Deutschland im September bei 2,3 Prozent. Mit dem Fahrplanwechsel baut die Bahn ihr Angebot auf beliebten Strecken aus. So werden auf der Schnellfahrstrecke Berlin-München künftig fünf statt drei Sprinterzüge pro Tag und Richtung unterwegs sein.

Diesel-Affäre: Autobauer und Bundesregierung bleiben in Schusslinie

BERLIN (dpa) - Nach der Koalitionseinigung in der Dieselaffäre bleiben Bundesregierung und Autobauer in der Schusslinie.



Der Deutsche Städtetag rief die Autoindustrie am Donnerstag auf, sich ihrer Verantwortung zu stellen. Zugleich bescheinigte der EuGH der Bundesregierung in einem Urteil einen zu laxen Umgang mit der Autobranche - ein Vorwurf, den Umweltverbände und Verbraucherschützer auch in der Diesel-Affäre erheben, wenngleich es im EuGH-Urteil vom Donnerstag um ein klimaschädliches Treibhausgas in Klimaanlagen ging, dessen Verwendung die Bundesregierung nach Ansicht des obersten EU-Gerichts nicht rechtzeitig verhindert hatte (Rechtssache C-668/16).

EuGH verurteilt Deutschland wegen zu laxen Umgangs mit Autoindustrie

LUXEMBURG (dpa) - Wegen des zu nachlässigen Umgangs mit der Autoindustrie ist Deutschland vom höchsten EU-Gericht verurteilt worden.



Die Bundesrepublik habe es versäumt, rechtzeitig dafür zu sorgen, dass ein klimaschädliches Treibhausgas in Klimaanlagen von mehr als 133.000 Daimler-Fahrzeugen nicht mehr verwendet wird, urteilte der Europäische Gerichtshof am Donnerstag. Damit gaben die Luxemburger Richter in Teilen einer Klage der EU-Kommission statt, die für die Verfolgung von Verstößen gegen EU-Recht zuständig ist. Eine Strafe gibt es nicht, Deutschland muss jedoch die eigenen Gerichtskosten tragen sowie die Hälfte der Kosten der EU-Kommission. Die Brüsseler Behörde hatte 2014 ein Verfahren gegen Deutschland eingeleitet, weil es den Einsatz des nach EU-Recht für neue Modelle verbotenen Treibhausgases R-134a in Klimaanlagen zugelassen hatte.

EuGH-Gutachter hält Anleihekäufe der EZB für zulässig

LUXEMBURG (dpa) - Die umstrittenen Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) für inzwischen mehr als zwei Billionen Euro sind aus Sicht des zuständigen Gutachters am Europäischen Gerichtshof rechtens.



Die EZB verstoße damit nicht gegen das Verbot der Staatsfinanzierung und auch nicht gegen ihr Mandat, argumentierte Generalanwalt Melchior Wathelet am Donnerstag in Luxemburg. Er widersprach damit Bedenken des Bundesverfassungsgerichts. Die Karlsruher Richter hatten den EuGH um eine rechtliche Bewertung gebeten. Aus ihrer Sicht könnte das Programm das Mandat der EZB sowie Zuständigkeiten der EU-Staaten verletzen. Die Zentralbank hatte zur Bewältigung der Eurokrise mehrere Kaufprogramme für Wertpapiere aufgelegt.

Vor dem Luftverkehrs-Gipfel: Mehr Rechte bei Verspätungen?

HAMBURG (dpa) - Vor dem Luftfahrt-Gipfel an diesem Freitag in Hamburg haben Verbraucherschützer, Gewerkschaften und Oppositionspolitiker energische Schritte gegen zunehmende Verspätungen und lange Wartezeiten an Flughäfen gefordert.



«Zu unpünktlichen Zügen und kilometerlangen Staus ist in den vergangenen Monaten noch das Chaos im Flugverkehr hinzugekommen», sagte Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). «So kann es nicht weitergehen.» Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) müsse die Missstände an den deutschen Flughäfen und in der Luft schnellstmöglich in den Griff bekommen. Nach einer Übersicht des kommerziellen Internet-Portals AirHelp sind in Deutschland seit Beginn des Jahres mehr als 14.000 Flüge ausgefallen, mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Produzenten rechnen mit großen Ausfällen bei der Kohlernte

BERLIN (dpa) - Wegen der langen Dürrezeit in Deutschland rechnet der Deutsche Bauernverband bei Kohlgemüse mit Ertragseinbußen bis zu 50 Prozent bezogen auf den langjährigen Durchschnitt.



«Beim Kohl fahren wir eine unterdurchschnittliche Ernte ein», sagte Verbandspräsident Joachim Rukwied am Donnerstag. Als Gründe für das schlechte Saisonergebnis nannte er unter anderem die Dürre im Sommer. «Derzeit gehen wir von steigenden Preisen beim Kohl aus», sagte Rukwied mit Blick auf mögliche Folgen für die Verbraucher. Auch der Bundesverband der obst-, gemüse- und kartoffelverarbeitenden Industrie (BOGK) rechnet mit Ernteeinbußen.

Winzer ziehen positivste Erntebilanz seit fast 20 Jahren

BODENHEIM (dpa) - Die Traubenlese hat den Winzern in diesem Jahr satte Erträge und voraussichtlich hohe Qualitäten beschert.



Die Weinmostmenge in den 13 deutschen Anbaugebieten erreichte nach einer vorläufigen Schätzung 10,7 Millionen Hektoliter, wie das Deutsche Weininstitut am Donnerstag in Bodenheim mitteilte. Dies ist die höchste Erntemenge seit 1999. Das Ergebnis liegt 23 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Die Lese sei zu 95 Prozent abgeschlossen, sagte der Sprecher des Weininstituts, Ernst Büscher. Jetzt werden nur noch wenige Trauben zumeist der Rebsorten Riesling und Spätburgunder gelesen. Auch für edelsüße Spezialitäten wie die Trockenbeerenauslese haben einige Winzer noch Trauben hängen lassen.

Dax dreht ins Plus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat am Donnerstag seine Verluste im Handelsverlauf abgeschüttelt und ist moderat ins Plus gedreht.



Am Nachmittag notierte er 0,16 Prozent höher bei 12.307,06 Punkten. Dagegen blieb der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax mit minus 0,68 Prozent auf 25.779,84 Punkte im roten Bereich. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 konnte bei 3.390,60 Zählern seinen Verlust immerhin auf 0,44 Prozent eindämmen. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,27 Prozent am Dienstag auf 0,37 Prozent. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1511 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1548 (Dienstag: 1,1543) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8660 (0,8663) Euro gekostet.