Von: Redaktion DER FARANG | 03.10.18

Italiens Regierungschef: «Euro ist für uns unverzichtbar»

ROM (dpa) - Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte hat mögliche Szenarien eines Ausstiegs seines Landes aus der Euro-Zone entschieden zurückgewiesen.



«Der Euro ist unsere Währung, und sie ist für uns unverzichtbar», erklärte Conte am Dienstag auf Facebook. «Jede Äußerung, die auf eine andere Einschätzung hindeutet, ist als freie und beliebige Meinung zu betrachten, die nichts mit der Politik der Regierung, der ich vorsitze, zu tun hat.» Conte zielte damit ab auf euro-kritische Aussagen des Finanzpolitikers der Regierungspartei Lega, Claudio Borghi, die Nervosität an den Märkten ausgelöst hatten. Borghi hatte gesagt, dass er überzeugt sei, dass es Italien mit einer eigenen Währung besser gehen würde.

Koalition einig über neue Diesel-Angebote - Druck auf Konzerne

BERLIN (dpa) - Besitzer älterer Diesel können auf neue Angebote zum Schutz vor Fahrverboten in deutschen Städten hoffen - für umstrittene Motor-Nachrüstungen fehlen aber grundlegende Zusagen der Autobauer.



Die Bundesregierung macht deswegen Druck auf die Konzerne, die vollen Kosten dafür zu übernehmen. Solche Umbauten gehören wie neue Kaufprämien für sauberere Wagen zu einem Paket mit zusätzlichen Maßnahmen für Regionen mit besonders schmutziger Luft, auf das sich die große Koalition nach langem Streit verständigt hat. Davon sollen vorerst Besitzer von bis zu 1,4 Millionen Diesel-Pkw profitieren.

Volkswagen trennt sich von Audi-Chef Stadler

WOLFSBURG/INGOLSTADT (dpa) - Drei Monate nach der Verhaftung von Audi-Chef Rupert Stadler hat der VW-Konzern die Hängepartie beendet und sich von ihm getrennt.



Stadlers Ende 2019 auslaufender Vertrag sei einvernehmlich und mit sofortiger Wirkung aufgelöst worden, teilten VW und Audi nach Aufsichtsratsberatungen am Dienstag mit. Vorerst wird der Ingolstädter Autohersteller weiterhin von Audi-Vertriebsvorstand Bram Schot kommissarisch geführt, wie Audi mitteilte. Ob BMW-Einkaufschef Markus Duesmann nach seinem angekündigten Wechsel zu VW neuer Audi-Chef wird, ist offen.

Neuwagen-Absatz bricht im September ein

FLENSBURG (dpa) - Der Pkw-Absatz in Deutschland ist mit Inkrafttreten des neuen Abgas-Prüfstandards im September eingebrochen.



Im abgelaufenen Monat seien 200 134 Personenwagen neu zugelassen worden und damit 30,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, teilte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Dienstag in Flensburg mit. In den Vormonaten hatte vor allem der VW-Konzern den Verkauf von Autos mit dem alten Abgas-Messstandard kräftig angekurbelt. Für die ersten neun Monate steht bei den Neuzulassungen daher immer noch ein Plus von 2,4 Prozent. Seit 1. September dürfen nur noch Autos neu zugelassen werden, die den Prüfstandard WLTP durchlaufen haben. Die neuen, gründlicheren WLTP-Tests haben dazu geführt, dass im September noch nicht alle Modelle die Genehmigung für eine Neuzulassung hatten.

EU streicht Palau von schwarzer Steueroasenliste

LUXEMBURG (dpa) - Die EU-Staaten haben den Pazifik-Inselstaat Palau von ihrer schwarzen Liste der Steueroasen gestrichen.



Palau habe ausreichende Zusagen gemacht, seine Steuerpraktiken ändern zu wollen, hieß es am Dienstag beim Treffen der EU-Finanzminister in Luxemburg. Es solle nun jedoch überwacht werden, ob die Versprechen auch eingehalten würden. Die EU-Staaten hatten sich im vergangenen Jahr auf eine schwarze Liste von Ländern und Steuergebieten verständigt, gegen die es steuerrechtliche Bedenken gab. Dazu zählten etwa Panama und Barbados. Eine ganze Reihe von Ländern hatte in der Vergangenheit bereits Zusagen gemacht, die Liste schrumpfte daraufhin erheblich.

Italien-Turbulenzen drücken Dax wieder ins Minus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eurokritische Aussagen aus den Reihen einer der populistischen Regierungsparteien Italiens haben den Dax am Dienstag belastet.



Der deutsche Leitindex fiel bis zum frühen Nachmittag um 0,66 Prozent auf 12.257,43 Punkte und büßte damit einen Großteil seiner Vortagesgewinne wieder ein. Der Index der mittelgroßen Werte MDax stand am frühen Dienstagnachmittag 1,04 Prozent im Minus bei 25.904,83 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es etwas weniger stark nach unten.