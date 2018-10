Von: Redaktion DER FARANG | 01.10.18

Bahn sperrt ab 2019 Hauptstrecken monatelang

BERLIN (dpa) - Auf die Bahnreisenden kommen in den nächsten Jahren monatelange Vollsperrungen von ICE-Routen zu.



Die Deutsche Bahn erneuert die 27 Jahre alten Schnellfahrstrecken Hannover-Würzburg und Mannheim-Stuttgart von Grund auf, wie das Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte. Das Sanierungsprojekt behindert den bundesweiten Zugverkehr in Etappen bis ins Jahr 2023 und kostet 825 Millionen Euro. Zahlreiche Fernzüge müssen umgeleitet werden, die Fahrzeiten zwischen den betroffenen Städten verlängern sich während der Bauarbeiten um 30 bis 45 Minuten. Als erstes wird 2019 der Abschnitt Hannover-Göttingen sechs Monate lang gesperrt - vom 11. Juni bis 14. Dezember. Es folgt die Strecke Mannheim-Stuttgart, die vom 10. April bis 31. Oktober 2020 nicht befahrbar sein wird.

Hoher Einigungsdruck vor Koalitionsgipfel zum Diesel

BERLIN (dpa) - Nach jahrelangen Diskussionen über zu schmutzige Luft in deutschen Städten sollen Einwohner und Millionen Diesel-Besitzer Klarheit über neue Gegenmaßnahmen bekommen.



Vor einem Treffen der Spitzen von Union und SPD am Montagabend in Berlin wurde unter hohem Einigungsdruck weiter über einen Kompromiss gerungen. Im Kern zeichnen sich neue Kaufanreize von mehreren Tausend Euro ab, damit mehr Besitzer ältere Diesel durch sauberere Wagen ersetzen. Außerdem geht es um umstrittene Umbauten an Motoren älterer Diesel, auf die vor allem die SPD in der Bundesregierung dringt. Die Koalition will ein Maßnahmen-Paket schnüren, mit dem Diesel-Fahrverbote abgewendet werden sollen. Bei den Verhandlungen in der Regierung gab es nach wie vor offene Punkte.

Nafta-Nachfolge: USA und Kanada gelingt Einigung in letzter Minute

WASHINGTON (dpa) - Den USA und Kanada ist in letzter Minute ein Durchbruch bei ihrem Streit um die Neuauflage des gemeinsamen Freihandelsabkommens Nafta mit Mexiko gelungen.



Nach zähen Verhandlungen einigten sich beide Länder auf eine Nachfolgevereinbarung, wie Vertreter der beiden Regierungen in der Nacht zu Montag bekanntgaben. Damit gibt es auch künftig ein Dreier-Abkommen. Die USA und Mexiko hatten schon Ende August eine vorläufige Einigung für ein neues Handelsabkommen erzielt. Trump schrieb auf Twitter von einem «wunderbaren neuen Handelsabkommen», das neue Märkte eröffne, Handelsbarrieren für die USA beseitige und die drei Nationen stärker zusammenbringe «im Wettbewerb mit dem Rest der Welt».

Studie: Wohlstandsgefälle in Deutschland wird wieder wachsen

BERLIN (dpa) - Der Osten Deutschlands hat wirtschaftlich aufgeholt, wird nach einer Studie bald aber wieder zurückfallen.



«Bis 2045 nimmt das Gefälle nach unseren Prognosen wieder zu», heißt es in einer Studie der Prognos AG, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Grund sind Abwanderung und geringe Geburtenzahlen. Dabei werde es nicht nur ein West-Ost-Gefälle geben, sondern auch ein Süd-Nord-Gefälle. Liege die Wirtschaftsleistung pro Kopf im Osten einschließlich Berlins heute bei drei Vierteln des Westniveaus, sinke sie bis 2045 auf weniger als zwei Drittel und damit sogar unter den Wert aus dem Jahr 2000. «Bei einer Fortsetzung der bisherigen Politik werden sich die (materiellen) Lebensverhältnisse zwischen Ost und West nicht angleichen», warnen die Autoren.

Etwas Entspannung beim Strompreis: Netzentgelte sinken 2019

BERLIN (dpa) - Dank sinkender Netzentgelte für den Betrieb der großen Stromtrassen können Bürger und Unternehmen in Deutschland mit etwas Entlastung bei den Strompreisen rechnen.



Grund sind Senkungen für 2019 bei den vier Übertragungsnetzbetreibern, die verantwortlich sind für die Stromautobahnen. Demnach will 50Hertz, Betreiber der Übertragungsnetze in Berlin, Ostdeutschland und Hamburg, die durchschnittlichen Gebühren für das Benutzen der Leitungen um rund 23 Prozent senken. Bei TransnetBW, Tennet und Amprion sollen diese durchschnittlichen Entgelte voraussichtlich zwischen 6 und 16 Prozent sinken. Somit werden sich die Netzentgelte der vier Unternehmen nach einer vorläufigen Prognose zwischen 2,03 Cent und 3,85 Cent je Kilowattstunde bewegen.

Heizöl kostet mehr als 80 Euro - Höchster Preis seit vier Jahren

HAMBURG (dpa) - Der Preis für Heizöl hat am Montag im bundesweiten Durchschnitt die Marke von 80 Euro überschritten und damit den höchsten Stand seit vier Jahren erreicht.



Das geht aus den Preismeldungen verschiedener Internet-Portale hervor. Der Messgeräte-Hersteller Tecson ermittelte einen Preis von 80,10 Euro für 100 Liter Heizöl - bei einem Kauf von 3.000 Litern, inklusive Mehrwertsteuer. Dabei zeigt sich ein auffälliges Preisgefälle zwischen Süd und Nord: Im Norden ist Heizöl deutlich günstiger als im Süden. Für Hamburg nennt das Portal Easyoil einen Preis von 75,21 Euro. In München fallen dagegen 83,74 Euro für 100 Liter Heizöl an. Dies sei auf Transportprobleme wegen niedriger Wasserstände sowie Raffinerie-Ausfälle in Bayern zurückzuführen, hieß es bei Easyoil.

Euro-Finanzminister wegen Italiens Schuldenplänen in Sorge

LUXEMBURG (dpa) - Die Euro-Finanzminister sind angesichts der geplanten Ausgabenerhöhung des hoch verschuldeten Italiens in Sorge.



«Italien beschäftigt uns alle», sagte der Eurogruppen-Vorsitzende Mario Centeno am Rande des Treffens am Montag in Luxemburg. «Wir haben Fragen und erwarten Antworten.» Die ersten Signale aus Rom seien wenig beruhigend, sagte der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft des gemeinsamen Währungsgebiets und weist mit etwa 2,3 Billionen Euro einen gewaltigen Schuldenberg auf. Die Schuldenquote - das ist das Verhältnis des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zur Gesamtverschuldung - liegt bei etwa 132 Prozent und ist damit die höchste in Europa nach Griechenland.

Neuer Thyssenkrupp-Chef sieht Gefahr der Zerschlagung gebannt

ESSEN (dpa) - Der neue Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff sieht mit der Vorlage der neuen Strategie die Gefahr einer Zerschlagung des Industriekonzerns gebannt.



«Ein Ausverkauf ist damit vom Tisch und wäre mit mir auch nicht zu machen gewesen», sagte Kerkhoff dem Handelsblatt (Montag). Der langjährige Finanzvorstand des Essener Konzerns schloss auch Fusionen oder Zukäufe bei dem neuen Unternehmen Thyssenkrupp-Industrials nicht aus: «Da gibt es sicher Möglichkeiten.» Der Aufsichtsrat des Konzerns hatte den bislang als Interimschef eingesetzten Manager am vergangenen Sonntag zum regulären Vorstandsvorsitzenden bestellt und den von Kerkhoff vorgelegten Plänen für eine Aufspaltung des Konzerns zugestimmt.

Neuauflage des Nafta-Abkommens treibt Dax an

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Durchbruch im nordamerikanischen Handelsstreit hat den deutschen Aktienmarkt am Montag beflügelt.



So stieg der Leitindex Dax bis zum frühen Nachmittag um 0,84 Prozent auf 12.349,15 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel zog am Montag um 0,83 Prozent auf 26.213,06 Zähler an. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verzeichnete Gewinne von zuletzt 0,59 Prozent. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,31 Prozent am Freitag auf 0,34 Prozent. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1622 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1576 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8639 Euro gekostet.