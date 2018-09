Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 28.09.18

Noch offene Fragen in Bundesregierung zu Diesel-Paket

BERLIN (dpa) - Im Ringen innerhalb der Bundesregierung um neue Maßnahmen gegen Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten gibt es noch offene Fragen.



Man sei aber auf einem «guten Weg», hieß es am Freitag nach einem Spitzentreffen von Fachministern mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aus Regierungskreisen. Es seien Arbeitsaufträge erteilt worden, um Detailfragen zu klären, bis zum Treffen des Koalitionsausschusses am Montag. Dann soll eine Entscheidung getroffen werden. Im Kern geht es um ein mögliches Programm zum Rückkauf älterer Diesel durch die Hersteller, höhere Prämien für Autobesitzer, die alte Diesel abgeben und neue Wagen kaufen, sowie Umbauten an Motoren. Ziel ist es, Diesel-Fahrverbote in Großstädten zu verhindern.

Kreise: Volkswagen-Aufsichtsrat verschiebt Entscheidung über Stadler Foto - Archiv

WOLFSBURG (dpa) - Der Volkswagen-Aufsichtsrat hat die Entscheidung über die Zukunft von Audi-Chef Rupert Stadler vertagt.



An diesem Dienstag sollen die Gespräche fortgesetzt werden, wie am Freitag aus gut informierten Kreisen bekannt wurde. Demnach waren die beiden Vertreter des Landes Niedersachsen im Aufsichtsrat, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), mit der Lösung einer Vertragsaufhebung samt Abfindung für den Chef der VW-Tochter nicht einverstanden. Zuvor hatte das «Handelsblatt» darüber berichtet. Stadlers Vertrag als Mitglied des VW-Konzernvorstands läuft Ende 2019 aus. Er war im Juni wegen Betrugsverdacht und Verdunkelungsgefahr verhaftet worden.

Italien plant für 2019 deutlich mehr Schulden

ROM/FRANKFURT (dpa) - Die italienische Regierungskoalition hat sich darauf geeinigt, im kommenden Jahr deutlich mehr Schulden zu machen.



Es werde mit einer Neuverschuldung von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung geplant, erklärten die Vize-Premierminister Luigi Di Maio und Matteo Salvini am Donnerstagabend in Rom. Laut der Nachrichtenagentur Ansa stimmte auch das Kabinett den Plänen zu. Am Freitagmorgen reagierten die europäischen Anleihen-Märkte auf die Mitteilung. Deutsche Staatspapiere starteten mit Kursgewinnen in den Handel. Im Gegenzug fiel die Rendite für 10-jährige Bundesanleihen auf 0,50 Prozent. «Wir sind zufrieden, das ist der Haushalt des Wandels», erklärten Di Maio und Salvini. Zuvor hatte es Streit über die Defizitgrenze mit dem parteilosen Finanzminister Giovanni Tria gegeben, der die Neuverschuldung auf 1,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) begrenzen wollte.

Fast 40 Prozent der Ryanair-Flüge in Deutschland abgesagt

FRANKFURT/DUBLIN (dpa) - Der erneute Streik der Flugbegleiter und Piloten trifft den Billigflieger Ryanair stärker als zunächst angekündigt.



Laut einer Flugplan-Auswertung des Portals «Airliners.de» hat die irische Gesellschaft bis zum Freitagvormittag 133 Verbindungen von und nach Deutschland gestrichen. Das wären knapp 40 Prozent des üblichen Angebots. Ryanair hatte am Donnerstag bekanntgegeben, dass wegen der Streikbeteiligung der deutschen Crews weniger als 100 Flüge abgesagt werden mussten. Die Gewerkschaften Verdi und VC hatten diese Ansage als zu niedrig eingeschätzt. Am Freitag teilten die Iren mit, dass europaweit 90 Prozent ihrer Flüge stattfänden und 400 000 Passagiere befördert würden. Daraus ergibt sich eine Zahl von rund 250 Absagen. Am Morgen seien sämtliche noch geplanten Flüge gestartet, teilte das Unternehmen mit.

Arbeitslosenzahl sinkt im September auf 2,256 Millionen

NÜRNBERG (dpa) - Mit dem Herbstbeginn ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im September auf 2,256 Millionen Menschen zurückgegangen.



Das ist der niedrigste Wert seit dem Jahr 1991. Im Vergleich zum Vormonat nahm die Zahl der Jobsucher um 94 000 ab, im Vorjahresmonat hatte sie noch um 192 000 höher gelegen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent. «Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung setzt ihren Wachstumskurs fort, und die Arbeitskräftenachfrage der Unternehmen hat wieder angezogen», sagte BA-Chef Detlef Scheele. Zum Beginn des neuen Schul- und Ausbildungsjahres stellen viele Betriebe wieder ein.

US-Börsenaufsicht verklagt Elon Musk - Tesla-Aktie fällt

NEW YORK (dpa) - Tesla-Chef Elon Musk ist von der US-Regierung verklagt worden und könnte wegen ein paar halbgarer Tweets lebenslang aus Chefetagen börsennotierter Unternehmen verbannt werden.



Zum Verhängnis werden könnte ihm die überraschende Ankündigung, den Elektroautobauer von der Börse nehmen zu wollen. Die Börsenaufsicht SEC wirft Musk in ihrer Klage vor, er habe dabei falsche und irreführende Angaben gemacht. Musk bezeichnete die Klage als ungerechtfertigt, das Vorgehen der SEC mache ihn «tieftraurig und enttäuscht». Die Aktie des Elektroauto-Herstellers fiel im frühen US-Handel am Freitag um rund zwölf Prozent. Musk hatte Anfang August in einer Serie von Tweets angekündigt, er erwäge, Tesla zum Preis von 420 Dollar pro Aktie von der Börse zu nehmen.

IG Metall fordert Gutachten zur Thyssenkrupp-Aufspaltung

ESSEN (dpa) - Die Pläne zur Aufspaltung des Thyssenkrupp-Konzerns sollen nach dem Willen der IG Metall von einem Wirtschaftsprüfer untersucht werden.



Dabei müsse die finanzielle Tragfähigkeit des Vorhabens nachgewiesen werden, forderte der NRW-Bezirksleiter der Gewerkschaft, Knut Giesler, am Freitag in Düsseldorf. Die beiden geplanten Thyssenkrupp-Gesellschaften müssten solide finanziell ausgestattet werden. Voraussetzung sei auch der Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen und der Erhalt der Mitbestimmungsrechte. Mit dem vorgeschlagenen Modell könne eine drohende Zerschlagung des Konzerns verhindert werden, sagte der NRW-IG Metall-Chef weiter. Für die einzelnen Bereiche biete sich die Chance, ein nachhaltiges industrielles Konzept zu entwickeln.

Italiens Schuldenpolitik vergrault die Dax-Anleger

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Italiens Regierung hat mit ihren Schuldenplänen die Aktienbörsen am letzten Handelstag der Woche auf Talfahrt geschickt.



Den Turbulenzen konnte sich auch der Dax nicht entziehen, er fiel am Nachmittag um knapp zwei Prozent auf 12.195,63 Punkte. Für die zu Ende gehende Woche zeichnet sich für den Dax ein Verlust von 1,7 Prozent ab. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verlor am Freitag ein knappes Prozent auf 25.904,48 Zähler. Der EuroStoxx 50 gab ähnlich stark nach wie der Dax. Der Euro litt erneut unter dem italienischen Defizitbeschluss und notierte zuletzt mit 1,1578 US-Dollar. Am Donnerstagnachmittag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1707 US-Dollar festgesetzt.