Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 28.09.18

Top-Ökonomen sehen Konjunkturrisiken - Gefahr einer Rezession

BERLIN (dpa) - Die weltweiten Handelskonflikte könnten nach Ansicht führender Ökonomen erhebliche Auswirkungen auf die exportstarke deutsche Wirtschaft haben.

Zwar seien Deutschland und Europa von den Handelsstreitigkeiten, die von den USA ausgingen, bisher weitgehend verschont geblieben. In ihrem Herbstgutachten warnen die Wirtschaftsforschungsinstitute aber zugleich: «Eine Eskalation des Handelskonflikts, die zu erheblichen Zollerhöhungen der USA auf breiter Front führt, dürfte in Deutschland und in Europa eine schwere Rezession auslösen.» Die Forschungsinstitute schraubten die Konjunkturprognosen für Deutschland nach unten. Für dieses Jahr wird nun ein Wachstum von 1,7 Prozent erwartet, im nächsten Jahr ein Plus von 1,9 Prozent. In ihrem Frühjahrsgutachten hatten die Forscher noch mit 2,2 Prozent für 2018 und 2,0 Prozent für 2019 gerechnet.

Bahn investiert Extra-Milliarde in ICE-Züge

BERLIN (dpa) - Die Deutsche Bahn bestellt mehr Fernzüge, um der steigenden Auslastung gerecht zu werden.

Der Aufsichtsrat des Konzerns billigte in seiner Sitzung am Mittwoch eine Zusatzinvestition von rund einer Milliarde Euro bis Ende 2024, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Etwa 700 Millionen Euro sind für 18 neue ICE-4-Züge von Siemens vorgesehen sowie für den Kauf von 50 Wagen, mit denen bereits bestellte ICE 4 von 12 auf 13 Abschnitte verlängert werden sollen. Rund 320 Millionen Euro steckt die Bahn den Angaben zufolge in die Modernisierung ihrer ICE-1-Flotte, die seit 1991 in Betrieb ist. Die ICE 1 bekommen demnach neue Sitzbezüge und Teppichböden, ein neues Fahrgastinformationssystem und eine bessere Antriebstechnik. Sie sollen so bis 2030 weiter eingesetzt werden können.

Kreise: Spitzentreffen der Regierung zu Dieselkrise ab Freitagmittag

BERLIN (dpa) - Die Bundesregierung kommt einer Entscheidung über ein Maßnahmenpaket in der Dieselkrise näher.

Ab Freitagmittag treffen sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die zuständigen Fachminister der Koalition mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt. Am Montagabend ist dann ein Koalitionsausschuss geplant. Bisher ist unklar, ob es am Freitag bereits eine abschließende Einigung geben könnte. Teilnehmer des Treffens sind neben Merkel die Minister Andreas Scheuer (CSU/Verkehr), Olaf Scholz (SPD/Finanzen), Peter Altmaier (CDU/Wirtschaft) und Svenja Schulze (SPD/Umwelt). Regierung und Autoindustrie arbeiten derzeit an einem neuen Paket für bessere Luft in den Städten. Ziel ist es, Fahrverbote für Dieselwagen in Großstädten zu verhindern. Dabei geht es um ein Rückkaufprogramm, Umtauschprämien und technische Umbauten an den Motoren.

Ryanair sagt wegen Streiks weitere Flüge für Freitag ab

FRANKFURT/DUBLIN (dpa) - Der Billigflieger Ryanair hat nur wenige weitere Flüge für diesen Freitag abgesagt.

Wegen der zusätzlichen Teilnahme der deutschen Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) an einem europäischen Streik sollen weitere 35 bis 45 Flüge von und nach Deutschland ausfallen, erklärte Marketing-Chef Kenny Jacobs am Donnerstag in Dublin. Das wären nur rund 10 Prozent des geplanten Programms. Wegen der angekündigten Streiks in anderen europäischen Ländern hatte Ryanair schon 150 von 2400 Europaflügen abgesagt. Die betroffenen Passagiere würden nun informiert. Ryanair rechnet auch damit, dass sich die deutsche Kabinengewerkschaft Verdi an dem Ausstand beteiligen wird. Es sei zu mehreren Kundgebungen aufgerufen worden, erklärte Ryanair-Organisationschef Peter Bellew. Verdi wollte sich erst im Laufe des Tages zu weiteren Maßnahmen äußern.

Teuerung in Deutschland auf höchstem Stand seit Jahren

WIESBADEN (dpa) - Steigende Energiepreise haben die Teuerung in Deutschland im September auf den höchsten Stand seit Herbst 2011 getrieben.

Die Verbraucherpreise lagen um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag anhand vorläufiger Daten mitteilte. Einen höheren Wert gab es zuletzt im November 2011 - mit 2,4 Prozent. Damit setzt sich die Inflation in Europas größter Volkswirtschaft im laufenden Jahr über der Zwei-Prozent-Marke fest - auch wenn Fachleute noch davon ausgehen, dass die Teuerung im Gesamtjahr unter diesem Wert bleiben wird. Dennoch ist der September der fünfte Monat in Folge mit einer Zwei vor dem Komma. Das gab es zuletzt vor mehr als fünf Jahren: Anfang 2012.

Abfallriese Remondis kauft den Grünen Punkt

LÜNEN/KÖLN (dpa) - Der Grüne Punkt steht vor einem Eigentümerwechsel. Deutschlands größter Entsorgungskonzern Remondis gab am Donnerstag die Übernahme der Kölner Firma Duales System Deutschland (DSD) bekannt.

Das bisher von britischen Investoren gehaltene Unternehmen hält die Markenrechte am Recycling-Symbol Grüner Punkt. DSD bekommt Geld von Einzelhändlern, um die Abholung und Verarbeitung von deren Verpackungsabfall zu organisieren. Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Damit die Übernahme gültig wird, fehlt noch das grüne Licht der Kartellbehörden. DSD kam 2016 auf 561 Millionen Euro Umsatz. Die Firma wurde 1991 gegründet und war lange Zeit Monopolist. Inzwischen gibt es Konkurrenten, DSD verlor in den vergangenen Jahren einige Großaufträge. Trotzdem ist die Firma noch Marktführer in der Abfall-Organisation.

Bafin fordert von Banken mehr Einsatz für IT-Sicherheit

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Finanzaufsicht Bafin fordert von Deutschlands Banken mehr Anstrengungen gegen mögliche Cyberangriffe.

«Wir sind nicht immer zufrieden mit dem Zustand der deutschen Banken in der IT», sagte der oberste Bankenaufseher der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Raimund Röseler, am Donnerstag in Frankfurt. «Wir sehen Verbesserungen, nicht nur punktuell. Aber wir sehen auch, dass alles nochmal komplexer geworden ist.» In Summe vergebe die Bafin die Schulnote 4. Angesichts einer Vielzahl von Angriffen auf Finanzinstitute gebe es zwar «relativ wenige erfolgreiche Attacken», bilanzierte Röseler. Er warnte jedoch: «Irgendwann wird es auch zum Schaden kommen. Dann geht es darum: Wie schnell reagieren Banken dann?» Krisentests sollen die Institute für solche Fälle sensibilisieren.

Dax dreht ins Plus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat anfängliche Verluste am Donnerstagnachmittag wieder mehr als aufgeholt.

Zuletzt lag er mit 0,35 Prozent im Plus bei 12.429,60 Punkten. Papiere von Thyssenkrupp zogen an der Dax-Spitze um 7,5 Prozent an, in die Höhe getrieben von einer Kreisemeldung über eine geplante Aufspaltung des Konzerns in zwei Teile. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab um 0,28 Prozent auf 26.105,95 Zähler leicht nach. Der EuroStoxx 50 lag wie der Dax im Plus. Der Euro gab nach und notierte zuletzt mit 1,1684 US-Dollar. Am Mittwochnachmittag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1737 US-Dollar festgesetzt.