Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 27.09.18

Aufschwung in Deutschland verliert an Fahrt

BERLIN (dpa) - Institute: Der Wirtschaftsaufschwung in Deutschland verliert nach Einschätzung der führenden Forschungsinstitute an Fahrt.



Die Ökonomen schrauben in ihrem Herbstgutachten die Konjunkturprognosen leicht nach unten. Für dieses Jahr wird nunmehr ein Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent erwartet, im nächsten Jahr ein Plus von 1,9 Prozent, wie aus dem Gutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute hervorgeht, das am Donnerstag in Berlin vorgestellt wird. In ihrem Frühjahrsgutachten hatten die Forscher noch mit Zuwächsen von 2,2 Prozent für das laufende Jahr und 2,0 Prozent für 2019 gerechnet. Als Gründe für das erwartete geringere Wachstum nennen die Institute zum einen schwächere Exporte im Zuge der Handelskonflikte. Zum anderen machten sich Engpässe etwa bei Arbeitskräften bemerkbar.

Streit von BMW mit Händlern eskaliert - Verkaufsstopp absehbar?

MÜNCHEN (dpa) - Die deutschen BMW-Händler drohen dem Konzern mit einem Verkaufsstopp ab Montag (1. Oktober).



Ihr Verband teilte am Mittwoch mit, nach dem Auslaufen der bestehenden Verträge an diesem Wochenende könnten die privaten BMW-Autohäuser keine Neufahrzeuge und Ersatzteile mehr bestellen. Die vom Unternehmen vorgelegten neuen Verträge «werden wir so nicht unterschreiben», sagte der Verbandspräsident und Memminger BMW-Händler Peter Reisacher. BMW lehne weitere Verhandlungen über den Entwurf ab. Von dem Münchner Autobauer war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Börsenboom treibt Geldvermögen rund um den Globus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Dank boomender Börsen sind die Reichen noch reicher geworden.



Auf rund 168,3 Billionen Euro kletterte 2017 weltweit das Brutto-Geldvermögen der privaten Haushalte, wie der Versicherungskonzerns Allianz berechnete. Das ist nach Angaben vom Mittwoch auf Jahressicht ein Plus von 7,7 Prozent. 2016 hatten sich die Vermögen auf Basis vergleichbarer Wechselkurse auf gut 156 Billionen Euro summiert. Seit 2008 ging es stetig nach oben. Die Auswertung berücksichtigt Bargeld, Bankeinlagen und Wertpapiere sowie Ansprüche gegenüber Versicherungen und Pensionsfonds, nicht jedoch Immobilien. Abzüglich von Schulden lagen die Geldvermögen in den 53 untersuchten Staaten Ende 2017 bei insgesamt 128,5 Billionen Euro.

Scholz zieht rote Linie: Konzerne sollen Diesel-Umrüstungen zahlen

BERLIN (dpa) - Vor der Entscheidung über teure Nachrüstungen für Dieselautos hat Finanzminister Olaf Scholz (SPD) klargemacht, dass die Hersteller nicht auf Staatshilfe hoffen können.



«Ich glaube nicht, dass das ein Thema ist für öffentliches Geld», sagte der Vizekanzler der Deutschen Presse-Agentur. Mit Blick auf die ebenfalls diskutierten Umtauschprämien für neuere und weniger umweltbelastende Autos ergänzte Scholz: «Die meisten von uns können sich ja gar keinen Neuwagen leisten, sondern die kaufen ein gebrauchtes Fahrzeug.» Damit zeichnet sich ab, dass die Bundesregierung die Autohersteller dazu bewegen will, weit mehr Geld einzusetzen als bisher geplant.

Ryanair reduziert streikbedingte Flugabsagen auf 150

FRANKFURT/DUBLIN (dpa) - Der irische Billigflieger Ryanair hat die Zahl seiner streikbedingten Flugabsagen für diesen Freitag (28. September) auf 150 reduziert.



Ursprünglich waren die Iren nach Streikdrohungen von Flugbegleitern und Piloten in mehreren europäischen Ländern von 190 Flugausfällen ausgegangen. Die überwältigende Mehrheit des Personals werde normal arbeiten, kündigte Ryanair am Mittwoch an. Der weitaus größere Teil der mehr als 2400 geplanten Europaflüge sollte ohnehin stattfinden. Ob sich die deutschen Flugbegleiter an dem Arbeitskampf beteiligen, wollte die Gewerkschaft Verdi am Donnerstagabend bekanntgeben.

Dax gibt nach - Zinspfad in den USA birgt Risiken

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Kurz vor der Sitzung der US-Notenbank am Mittwochabend hat sich der deutsche Aktienmarkt kaum bewegt.



Der Dax verlor am Nachmittag um 0,18 Prozent auf 12.352,92 Zähler. Eine weitere Erhöhung der Leitzinsen durch die Fed gilt unter Börsianern als ausgemacht. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel lag mit 0,09 Prozent auf 26.072,06 Zähler im Minus. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stieg dagegen leicht um 0,17 Prozent auf 3.425,41 Punkte.