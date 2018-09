Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 20.09.18

Auf Deutschlands Straßen sollen endlich mehr E-Autos fahren

BERLIN (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hofft auf weitere Fortschritte beim bisher schleppenden Ausbau der Elektromobilität in Deutschland.

«Wir kommen voran», sagte sie am Mittwoch in Berlin. «Wir haben den Einstieg in den Massenmarkt vollzogen, aber wir müssen das natürlich jetzt in die gesamte Breite hineinbringen.» Regierungsberater gehen nun aber auch offiziell davon aus, dass Deutschland sein Ziel für 2020, eine Million Elektroautos auf die Straße zu bringen, erst mit zwei Jahren Verspätung erreicht.

Nach neuen US-Zöllen: Chinas Premier wirbt für Freihandel

PEKING (dpa) - Vor dem Hintergrund des Handelsstreits mit den USA hat Chinas Premierminister Li Keqiang den globalen Freihandel verteidigt.

«Es ist wichtig, dass wir die Grundprinzipien des Multilateralismus und des Freihandels aufrechterhalten», sagte er am Mittwoch auf dem Weltwirtschaftsforum in der Stadt Tianjin. Ohne den sich zuspitzenden Handelskonflikt seines Landes mit den USA direkt anzusprechen, sagte Li, dass Streitigkeiten durch Gespräche gelöst werden müssten. Der deutsche Außenhandelsverband BGA warnte, Chinas Gegenreaktion könnte - auch jenseits neuer Zölle - drastisch ausfallen und die Risiken für die gesamte Weltwirtschaft erhöhen.

Bahn und Bund wollen digitales Schienennetz - Finanzierung offen

BERLIN (dpa) - Die Bahn will ihr Netz auf digitale Technik umstellen - und sollte einem Gutachten zufolge rasch damit beginnen.

Ein am Mittwoch vorgestelltes Gutachten im Auftrag des Verkehrsministeriums empfiehlt fünf Projekte, mit denen die Bahn in den Jahren 2020 bis 2025 beginnen sollte. Ziel ist es, ohne den Bau neuer Gleise die Kapazität auf den Strecken um bis zu 20 Prozent zu steigern. Dies solle mit Hilfe der europäischen Leit- und Sicherungstechnik ETCS und mit digitalen Stellwerken gelingen. Personen- und Güterzüge könnten dann in dichterer Folge fahren als bisher, so der Befund. Die Bundesregierung signalisierte auf der Bahnmesse Innotrans in Berlin ihre Bereitschaft, das Programm «Digitale Schiene» zu unterstützen. Zur Finanzierung gab es aber noch keine Festlegung.

Airline Small Planet fliegt trotz Insolvenz weiter

BERLIN/FRANKFURT (dpa) - Unter dem Druck hoher Entschädigungsforderungen von Passagieren hat die Berliner Charter-Airline Small Planet GmbH Insolvenz angemeldet.

Der Flugbetrieb vor allem im Auftrag großer Reiseveranstalter solle aber unverändert weitergehen, versicherte das Unternehmen. Man habe beim Amtsgericht Charlottenburg eine Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt, um den Flugbetrieb langfristig aufrecht zu erhalten. Die gesamte Branche kämpft in diesem Sommer mit Engpässen bei der Flugsicherung, Streiks und Wetterphänomenen, die sich auf den Flugverkehr auswirken. Bei Small Planet sollen laut Branchenkreisen noch interne Organisationsprobleme hinzugekommen sein.

Überdurchschnittliche Weinernte - Winzer profitieren von Super-Sommer

WIESBADEN (dpa) - Der heiße und meist trockene Sommer bringt den Winzern in Deutschland in diesem Jahr eine deutlich größere Ernte als sonst üblich.

Die Menge werde voraussichtlich bei 9,75 Millionen Hektolitern Wein liegen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden nach ersten Schätzungen mit. Das ist rund eine Million Hektoliter mehr als im Mittel der Jahre 2012 bis 2017. Im Vergleich zum vergangenen Jahr liegt das Plus sogar voraussichtlich bei mehr als zwei Millionen Hektolitern. Die beliebteste deutsche Rebsorte - der Riesling - legt demnach 2018 im Vergleich zum Vorjahr kräftig um knapp 557.000 auf 2,08 Millionen Hektoliter zu.

Dax-Anleger schieben Handelsstreit beiseite

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Mittwoch nicht aus der Ruhe gebracht.

Am Nachmittag rückte der Dax um 0,14 Prozent vor auf 12.174,20 Punkte. Für die Indizes hinter dem Dax ging es am Nachmittag etwas nach unten. So gab der MDax um 0,19 Prozent auf 26.199,48 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor gar 1,02 Prozent auf 2.878,04 Punkte. Der Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 stand 0,15 Prozent tiefer.