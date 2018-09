Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 12.09.18

Schadenersatz im VW-Skandal: Verbraucherklage soll Tausenden helfen

BERLIN/WOLFSBURG (dpa) - Vom Dieselskandal betroffene VW-Besitzer können sich ab November einer Verbraucherklage anschließen und damit möglicherweise einen Anspruch auf Schadenersatz sichern.



Rund drei Jahre nach dem Bekanntwerden des Skandals um manipulierte Dieselmotoren kündigten der Bundesverband der Verbraucherzentralen und der ADAC am Mittwoch in Berlin eine Musterfeststellungsklage an. Deren Ziel sei es, gerichtlich festzustellen, dass der Autobauer «mit Software-Manipulationen Käufer vorsätzlich sittenwidrig geschädigt» habe. Verbraucher könnten dann von einem Vergleich mit VW profitieren oder ihren Anspruch leichter durchsetzen. Beteiligen können sich demnach alle, die ab dem November 2008 einen Diesel der Marken Volkswagen, Audi, Skoda oder Seat mit Motoren des Typs EA 189 gekauft haben, für die es einen Rückruf gab.

Umfrage: Arbeitnehmer halten untere Einkommen für ungerecht

BERLIN (dpa) - Die meisten Arbeitnehmer empfinden niedrige Löhne in Deutschland laut einer Studie als ungerecht. Wenn etwa Friseure oder Paketboten in Vollzeit nur 1.200 Euro brutto im Monat verdienen, ist das für 96 Prozent nicht gerecht, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ermittelte.



Die Forscher empfehlen, trotz Mindestlohns noch mehr gegen niedrige Einkommen zu unternehmen. Denn: «Wer sich ungerecht bezahlt fühlt, schraubt seine Leistung am Arbeitsplatz zurück», sagte Studienautorin Jule Adriaans. Auch das Interesse an der Politik sinke. Hohe Einkommen halten die Befragten im Verhältnis demnach für weniger ungerecht als niedrige. Gehen Ingenieure oder Professoren mit 6.100 Euro nach Hause, halten 38 Prozent dieses Gehalt für ungerechterweise zu hoch. Jeder zweite hält es indes für gerecht.

Zu hohe Maklergebühren? Grüne fordern Kartellamt zur Prüfung auf

BERLIN/BONN (dpa) - Wer eine Immobilie in Deutschland kauft, muss häufig tief in die Tasche greifen - aus Sicht der Grünen vielleicht zu tief.



Denn die Maklergebühren seien viel zu hoch und entstünden «in kartellähnlichen Strukturen», monierte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. In einem Brief an das Bundeskartellamt hat die Fraktion nun eine Überprüfung der Sachlage gefordert. Besonders in Ballungsräumen gebe es keinen funktionierenden Preiswettbewerb bei den Provisionen, heißt es in dem Schreiben. In Deutschland liegt die Gebühr in der Regel bei 5 bis 6 Prozent (plus Mehrwertsteuer). Konkrete gesetzliche Vorgaben zur Höhe gibt es nicht. Wie aber kann es sein, dass die allermeisten Makler in einem Bundesland den gleichen Satz berechnen? Dieser Frage sollen die Wettbewerbshüter nun nachgehen.

Merkel schweigt zum Diesel - Umweltschützer enttäuscht

BERLIN (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Bundestag am Mittwoch über viele Themen gesprochen - die Frage der Nachrüstung älterer Diesel dabei aber ausgelassen.



Umweltschützer zeigten sich enttäuscht: Merkel habe die Gelegenheit verpasst, «sich klar zu den notwendigen Hardware-Nachrüstungen für schmutzige Diesel-Pkw zu positionieren», sagte Verkehrsexperte Jens Hilgenberg vom Umweltverband BUND. «Das Thema ist zu wichtig, als dass es die Kanzlerin einem Verkehrsminister überlassen darf, der jegliche Konsequenzen für die Autokonzerne und ihre Aktionäre scheut.» Im Kampf gegen Fahrverbote und schmutzige Luft in den Städten streitet die Bundesregierung seit Monaten, ob neben den bereits laufenden Software-Updates bei 6,3 Millionen Dieselautos auch Nachrüstungen der Abgasreinigung direkt am Motor nötig sind.

Kartoffeln werden knapp: Bis zu 30 Prozent Preissteigerungen in Sicht

SPRINGE (dpa) - Angesichts dramatischer Ernteeinbrüche drohen Deutschlands Verbrauchern bei den Kartoffelpreisen Steigerungen von bis zu 30 Prozent.



«Wir erwarten eine der kleinsten Kartoffelernten, die wir jemals in Deutschland hatten», sagte Martin Umhau von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) der Deutschen Presse-Agentur. Das Aufsichtsratsmitglied des Agrarverbands verweist auf Prognosen, wonach die deutsche Kartoffelernte dieses Jahr wegen der Dürre zwischen 8,5 Millionen und 10 Millionen Tonnen betragen könnte - im Vorjahr hatte sie noch bei 11,7 Millionen Tonnen gelegen.

Flugausfall: Airlines müssen bei Kenntnis auch Provision zurückzahlen

LUXEMBURG (dpa) - Airlines müssen bei Flugausfällen neben dem vollen Ticketpreis auch für Vermittlungsgebühren von Online-Portalen aufkommen, wenn sie von dieser Provision wussten.



Die Differenz zwischen dem vom Fluggast bezahlten Preis und dem tatsächlich erhaltenen Betrag sei Teil der Rückzahlung, die im Falle einer Flugstornierung laut EU-Fluggastrechteverordnung fällig wird.



Das urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Mittwoch in Luxemburg. Zuvor hatte eine Familie aus Hamburg vor dem dortigen Amtsgericht geklagt, die Ende November 2015 über das Online-Portal Opodo Flüge gebucht hatte. Nachdem ihre Verbindung gestrichen wurde, wollte die spanische Airline Vueling aber nur den Betrag zurückzahlen, den sie tatsächlich erhalten hatte. Vueling weigerte sich, für die Differenz von 77 Euro aufzukommen, die Opodo als Vermittler kassiert hatte.

Dax kämpft weiter um 12.000-Punkte-Marke

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax pendelt am Mittwoch weiterhin um die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten.



Am Nachmittag legte das wichtigste deutsche Börsenbarometer um 0,11 Prozent auf 11.983,47 Zähler zu. Etwas stärker als der Dax konnte der breitere Markt zulegen: Der MDax gewann am Nachmittag 0,30 Prozent auf 26.426,85 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,56 Prozent auf 2.911,36 Punkte vor. Der Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 zeigte sich zugleich nahezu unverändert. Der Euro wurde am Nachmittag zu 1,1591 US-Dollar gehandelt und damit nur wenig verändert im Vergleich zum Vortag. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1574 Dollar festgesetzt.