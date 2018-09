Von: Redaktion DER FARANG | 11.09.18

Karstadt und Kaufhof schmieden mit Fusion neuen Handelsriesen

ESSEN/KÖLN (dpa) - Alles unter einem Dach: Deutschlands letzte große Warenhauskonzerne Karstadt und Kaufhof wollen sich mit ihrer Fusion im starken Wettbewerb besser behaupten.



Der neue Einzelhandels-Riese wird europaweit 243 Standorte haben und rund 32.000 Mitarbeiter beschäftigen. Das teilten der österreichische Karstadt-Eigentümer Signa und der kanadische Kaufhof-Eigner Hudson's Bay Company (HBC) am Dienstag offiziell mit. Die zuständigen Kartellämter müssen allerdings noch zustimmen - und einige Punkte rund um die Zukunft der Innenstädte und des Personals bleiben offen. Geleitet werden soll das zusammengeschlossene Unternehmen von Karstadt-Chef Stephan Fanderl. Der Manager betonte, die beiden zuletzt schwächelnden Partner hätten «eine ideale Lösung gefunden, um sich im umkämpften deutschen und europäischen Einzelhandelsmarkt erfolgreich zu positionieren».

Ryanair streicht 150 von 400 Flügen in Deutschland

Wegen des angedrohten Streiks des Ryanair-Personals hat die Fluggesellschaft für diesen Mittwoch 150 Flüge von und nach Deutschland gestrichen. Die betroffenen Kunden würden umgehend informiert und entschädigt, kündigte Ryanair-Marketingchef Kenny Jacobs am Dienstag in Frankfurt an.



Das Unternehmen will Informationen zu Ausfällen per Mail und SMS verbreiten, hieß es. Kunden könnten zudem ihre Verbindungen kostenfrei auf die Tage Donnerstag bis Sonntag umbuchen. Die Pilotengewerkschaft VC und Verdi haben einen ganztägigen Streik an den zwölf deutschen Ryanair-Basen angekündigt. Dort sind rund 400 Piloten und 1000 Flugbegleiter beschäftigt. Erstmalig versuchen damit die Gewerkschaften der beiden Berufsgruppen gemeinsam, Verbesserungen für die Beschäftigten des größten Billigfliegers in Europa zu erzielen.

Richter: VW könnte Kapitalmarkt zu spät informiert haben

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Im milliardenschweren Musterverfahren zum VW-Abgas-Skandal könnten die Chancen der Anleger nach dem Dämpfer am ersten Prozesstag wieder steigen.



Der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht Braunschweig wollte am Dienstag nicht ausschließen, dass der Autoriese den Kapitalmarkt zu spät über den Betrug mit manipulierten Dieselmotoren informiert haben könnte. Nach vorläufiger Einschätzung spreche einiges dafür, dass Volkswagen per Ad-hoc-Mitteilung schon im Sommer 2015 hätte Bescheid geben müssen, sagte Richter Christian Jäde. Er bezog sich dabei auf das VW-Eingeständnis gegenüber US-Behörden vom 19. August 2015, Dieselmotoren manipuliert zu haben - dies könnte eine kursrelevante Information gewesen sein. Tags zuvor hatte das Gericht angedeutet, dass zumindest frühere Ansprüche von Anlegern verjährt sein könnten.Der Autokonzern übermittelte der Finanzwelt damals erst etwa einen Monat später - am 22. September 2015 - diese Nachricht.

Scheuer gibt im Streit um Diesel-Nachrüstung nicht nach

BERLIN (dpa) - Im Kampf gegen Fahrverbote und schmutzige Luft bleibt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer trotz neuer Töne aus der CDU bei seiner Ablehnung von Hardware-Nachrüstungen an Diesel-Pkw. Im Bundestag sagte der CSU-Politiker, die Hardware der Abgasreinigung werde schon nachgerüstet, «wo es wirklich sinnvoll ist» - bei Bussen, Müllfahrzeugen, Feuerwehren, Straßenreinigungen.



Um das Thema werde es weiter Streit geben, sagte Scheuer voraus. Bisher laufen Updates der Motorsoftware von 6,3 Millionen Dieselautos. Kritiker gehen davon aus, dass das nicht ausreicht, um weitere Fahrverbote zu verhindern, weil die Luft in vielen Städten zu sehr mit Stickoxiden belastet ist. Am Vortag hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Teilnehmerangaben in einer Sitzung der Unionsfraktion gesagt, sie werde sich um die Nachrüstung von Dieselfahrzeugen kümmern. Das Thema spiele im hessischen Landtagswahlkampf eine Rolle, die Bürger stellten viele Fragen.

Deutsche Industrie: US-Strafzölle belasten Weltwirtschaft auf Jahre

SCHROBENHAUSEN/FRANKFURT (dpa) - Der Handelsstreit zwischen den USA und China dürfte die Wirtschaft weltweit nach Einschätzung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) über Jahre hinweg belasten.



BDI-Vizepräsident Thomas Bauer sieht die Entwicklung als hoch riskant an. «Jeder Strafzoll, jede Handelsbeschränkung in der Welt hat einen massiven Einfluss auf den Welthandel insgesamt», sagte er der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Dienstag. Dies wirke sich auf Dauer auf alle aus - wenn auch unterschiedlich schnell. Denn Handelsbeschränkungen führten generell dazu, dass sich der Wirtschaftskreislauf verlangsame. Während der Konflikt zwischen den USA und China schon dabei war zu eskalieren, verhängte US-Präsident Donald Trump Ende Mai Strafzölle auf Stahl und Aluminium gegen die Europäische Union und viele andere Staaten. Hinzu kamen Sanktionen gegen den Iran und Russland. «Was Trump macht, ist ein gefährliches Spiel auf allerhöchstem Niveau», sagte Bauer.

Aareal Bank will Düsseldorfer Hypothekenbank kaufen

WIESBADEN/BERLIN (dpa) - Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank will die in der Abwicklung steckende Düsseldorfer Hypothekenbank übernehmen.



Der Kaufpreis für das Institut, das derzeit Eigentum des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) ist, betrage nach einer vorläufigen Vereinbarung etwa 162 Millionen Euro, teilte die im MDax notierte Aareal Bank am Dienstag in Wiesbaden mit. Je nachdem, bis wann die behördlichen Genehmigungen vorliegen und wie der Marktpreis dann ist, kann er sich noch ändern. Über die Übernahme war seit längerem spekuliert worden, sie soll noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden. «Unser Engagement in der Düsseldorfer Hypothekenbank findet einen erfolgreichen Abschluss», erklärte BdB-Hauptgeschäftsführer Christian Ossig. Nach dem Bankhaus Wölbern und der Valovis Bank werde so ein weiteres Institut ohne den Einsatz von Steuergeldern geräuschlos vom Markt genommen.

Zoll fahndet nach Mindestlohn-Betrügern - Ruf nach mehr Personal

BERLIN (dpa) - Mit rund 6.000 Fahndern startet der deutsche Zoll am Dienstagmorgen eine bisher einmalige Aktion, um Mindestlohn-Betrügern auf die Spur kommen.



Immer wieder stehen Branchen wie Bau-, Fleisch-, Reinigungs- und Gastgewerbe im Verdacht, dass hier einzelne Unternehmer den gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 Euro pro Stunde nicht zahlen und somit die Beschäftigten viel weniger Geld verdienen, als ihnen zusteht. Zudem soll mit den Kontrollen gegen Schwarzarbeit und illegale Tätigkeiten vorgegangen werden. Die Aktion ist auf zwei Tage angesetzt und dauert bis Mittwoch. Damit soll der Druck erhöht werden, um das Umgehen des Mindestlohns und illegale Beschäftigung zu unterbinden. Allein 2017 betrug der Schaden durch nicht gezahlte Abgaben und Steuern nach Angaben des zuständigen Finanzministeriums rund eine Milliarde Euro.

Schwächelnder Dax pendelt um 11.900 Punkte

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax ist am Dienstag daran gescheitert, die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten zurückzuerobern.



Inzwischen kämpft er um die Schwelle von 11.900 Punkten. Vor allem die Aussicht auf einen schwachen Börsenstart in den USA setzt dem deutschen Leitindex aktuell zu. Am Nachmittag büßte das Börsenbarometer 0,60 Prozent auf 11.914,53 Punkte ein und knüpfte damit an seinen mehr als dreiprozentigen Verlust aus der ersten September-Woche an. Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, gab am Dienstag um 0,42 Prozent auf 26.228,87 Punkte nach. Der TecDax verlor 0,24 Prozent auf 2.902,07 Zähler. Der EuroStoxx 50 sank um 0,45 Prozent. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,25 Prozent am Vortag auf 0,26 Prozent. Der Euro wurde am Nachmittag zu 1,1575 US-Dollar gehandelt, nachdem er zwischenzeitlich bis auf 1,1644 Dollar geklettert war. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1571 Dollar festgesetzt.