Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 07.09.18

Euro-Finanzminister uneins bei Digitalsteuer

WIEN (dpa) - Im Kreis der Euro-Finanzminister herrscht bei der stärkeren Besteuerung von Digitalkonzernen wie Facebook und Google weiter Uneinigkeit.



«Es ist ganz kompliziert», sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) beim Treffen mit seinen Kollegen am Freitag in Wien. Es könnten keine einfachen Lösungen gefunden werden. «Deshalb macht es auch Sinn, dass wir das hier sorgfältig prüfen.» Die EU-Kommission und die österreichische EU-Ratspräsidentschaft machen hingegen Druck. Die Kommission hatte vorgeschlagen, für Unternehmen mit einem weltweiten Jahresumsatz von mindestens 750 Millionen Euro sowie einem Online-Umsatz von 50 Millionen Euro in Europa drei Prozent Ertragssteuer zu erheben. Langfristig will sie außerdem die Körperschaftsregeln ändern, um Firmen auch ohne physische Präsenz in einem Land besteuern zu können.

Aldi-Nord-Chef Heußinger gibt Posten auf

BERLIN (dpa) - Der Chef von Aldi Nord, Marc Heußinger, gibt seinen Posten auf. Dies teilte das Unternehmen am Freitag in Essen mit.



Heußinger «hat darum gebeten, ihn von seiner Funktion und seinen Aufgaben zu entbinden.» Bis auf weiteres übernehme sein bisheriger Stellvertreter Torsten Hufnagel die Gesamtverantwortung im Verwaltungsrat. Zuvor hatte das «Manager Magazin» über den Rücktritt berichtet. Heußingers Vertrag war erst Ende 2017 um 5 Jahre verlängert worden. Er führte das Unternehmen seit 2011. Der Chefwechsel erfolgt mitten in einem laufenden Umbauprogramm unter dem Projektnamen «Aniko», mit dem seit Sommer 2017 die Aldi-Nord-Filialen modernisiert werden. In Deutschland sollen alle rund 2300 Märkte ein helleres und freundlicheres Aussehen bekommen. Der Discounter will fünf Milliarden Euro für das gesamte Programm ausgeben.

Gerüchte über Ausstieg von Aktionär HNA drücken Deutsche-Bank-Aktie

FRANKFURT/HAIKOU (dpa) - Der Deutschen Bank droht womöglich der Absprung ihres größten Aktionärs.



Unbestätigten Medienberichten zufolge plant der hoch verschuldete chinesische Mischkonzern HNA, seinen Anteil an Deutschlands größtem Geldhaus komplett zu verkaufen. Die Spekulationen setzten am Freitag die Aktie der Deutschen Bank unter Druck. Ihr Kurs fiel zeitweise bis auf 9,552 Euro und auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli, erholte sich dann aber wieder. «Wir kommentieren solche Marktgerüchte nicht», sagte ein HNA-Sprecher im chinesischen Haikou zu den Berichten. Auch die Deutsche Bank in Frankfurt wollte sich zunächst nicht äußern.

Gericht weist Millionen-Klage von Autobahnbetreiber A1 mobil ab

HANNOVER (dpa) - Das Landgericht Hannover hat den Hoffnungen des privaten Autobahnbetreibers A1 mobil vorerst einen Dämpfer verpasst und dessen Millionen-Klage gegen den Bund abgewiesen.



Die Betreibergesellschaft habe das sogenannte Verkehrsmengen-Risiko übernommen - also das Risiko, dass das Verkehrsvolumen auch geringer ausfallen kann als erwartet, sagte der Vorsitzende Richter Peter Bordt am Freitag zur Begründung. A1-mobil-Geschäftsführer Ralf Schmitz reagierte überrascht - und zeigte sich enttäuscht: «So eine Abweisung, damit haben wir nicht gerechnet.» Im Schlichtungsverfahren sei der Betreibergesellschaft Recht gegeben worden. Er gehe davon aus, dass daher Berufung gegen das Urteil eingelegt werde. Das Bundesverkehrsministerium erklärte auf Anfrage, das Urteil bestätige seine Rechtsauffassung, dass die von A1 mobil erhobenen Ansprüche unbegründet seien.

Butterpreise nähern sich wieder Rekordwert

ESSEN (dpa) - Die Butterpreise nehmen in Deutschland wieder Kurs auf das zuletzt im vergangenen Herbst erreichte Rekordniveau.



Mit 1,95 Euro für das 250-Gramm-Päckchen nähert sich der Butterpreis bei Supermärkten und Discountern nach Beobachtungen von Experten derzeit dem seit mindestens 50 Jahren noch nicht überschrittenen Allzeithoch von 1,99 Euro. Der Handel werde versuchen, ein Überschreiten der Schwelle von zwei Euro zu vermeiden, sagte der Handelsfachmann Matthias Queck am Freitag. Experten gingen von weiter steigenden Butterpreisen aus, berichtete die «Wirtschaftswoche». Grund sei eine geringere Milchleistung der Kühe aufgrund der Dürre.

Dax auf Talfahrt - Angst vor schnellen US-Zinsanhebungen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat am Freitag seine Talfahrt fortgesetzt.



Gute US-Arbeitsmarktdaten nährten die Sorgen in puncto schnell steigender Zinsen in den USA. Zuletzt notierte der Dax 0,38 Prozent tiefer bei 11 909,40 Zählern. Der MDax sank zuletzt um 0,40 Prozent auf 26 025,81 Punkte. Der TecDax verlor 0,24 Prozent auf 2887,98 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 weitete die Verluste auf 0,56 Prozent bei 3277,65 Punkten aus. Der Kurs des Euro fiel unter 1,16 US-Dollar, am frühen Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1568 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1634 Dollar festgesetzt.