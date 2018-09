Von: Redaktion DER FARANG | 07.09.18

Kreise: Karstadt-Kaufhof-Fusion nimmt wichtige Hürde

DÜSSELDORF (dpa) - Die geplante Fusion der Warenhausketten Karstadt und Kaufhof hat eine wichtige Hürde genommen.



Die Banken hätten dem Zusammenschluss der beiden Handelsketten zugestimmt, berichtete die «Süddeutsche Zeitung» am Donnerstag. Dies wurde dpa aus mit den Vorgängen vertrauten Kreisen bestätigt. Dem Zeitungsbericht zufolge sollen beim Kaufhof wegen der schwierigen Finanzsituation im Zuge der Fusion etwa 5000 der knapp 20 000 Arbeitsplätze wegfallen. Ein Sprecher des kanadischen Kaufhof-Eigentümers HBC verwies lediglich auf frühere Aussagen des Konzerns, wonach sich beide Parteien in Gesprächen befinden. Ein Karstadt-Sprecher wollte sich nicht äußern; der Eigentümer Signa war nicht zu erreichen.

Umweltministerin: Merkel muss Dieselfahrern helfen

BERLIN (dpa) - Nach dem Urteil zu Diesel-Fahrverboten in Frankfurt am Main hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) appelliert, Hardware-Nachrüstungen durchzusetzen.



«Ich erwarte, dass die Kanzlerin jetzt den Verbraucherinnen und Verbrauchern hilft, die Diesel-Fahrzeuge haben», sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Berlin. Dafür brauche es eine Prüfvorschrift von Bundesverkehrsminister von Andreas Scheuer (CSU), der Nachrüstungen direkt am Motor strikt ablehnt. «Mir bleibt im Moment nur, auf die CSU einzuwirken», räumte Schulze ein. Mit Hardware-Nachrüstungen ließen sich weitere Fahrverbote verhindern.

Dax-Umbau: Wirecard-Aktien steigen, Commerzbank-Papier gibt nach

FRANKFURT/ASCHHEIM (dpa) - Nach dem Beschluss der Deutschen Börse zur Aufnahme von Wirecard in den Dax ist die Aktie des Zahlungsabwicklers weiter gestiegen.



Das Papier kletterte am Donnerstag um gut drei Prozent auf 188 Euro. In den Wochen davor waren die Anteile von Wirecard schon von Rekord zu Rekord geeilt, der Börsenwert der Münchner erreichte knapp 21 Milliarden Euro. Der Konzern will nun nach einer Reihe von Zukäufen stärker aus eigener Kraft wachsen. Wirecard wickelt digitale Zahlungen für Firmenkunden ab, bietet Risikoabsicherungen für Händler, verkauft seine Dienste an Dritte und ist mit seiner Zahl-App «boon» auch im Markt für mobiles Zahlen per Smartphone aktiv. Die Bayern arbeiten mit Google und Apple zusammen, die ihre Zahldienste in Deutschland groß machen wollen.

Studie: Reallöhne in Europa steigen 2018 um 1 Prozent

DÜSSELDORF (dpa) - Europas Arbeitnehmer könnten in diesem Jahr etwas mehr vom anhaltenden Wirtschaftsaufschwung profitieren.



Die Reallöhne in den 28 Mitgliedsstaaten der EU dürften 2018 voraussichtlich um durchschnittlich 1,0 Prozent steigen, wie es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung heißt. Im vergangenen Jahr waren die Löhne nach Abzug der Inflation im EU-Durchschnitt nur um 0,4 Prozent gestiegen. In zahlreichen europäischen Ländern halte die Lohnentwicklung nur mühsam mit der besseren Konjunktur und der anziehenden Inflation mit, schreiben die WSI-Forscher Malte Lübke und Thorsten Schulten im neuen Tarifbericht. Für Deutschland rechnen sie für 2018 mit einem Reallohnzuwachs von 1,5 Prozent nach 0,9 Prozent im vergangenen Jahr.

Ökonomen erwarten stabiles Wirtschaftswachstum bis 2020

BERLIN/MÜNCHEN (dpa) - Trotz momentan schwächerer Auftragslage und Risiken durch Handelskonflikte sehen Konjunkturforscher Deutschland weiterhin auf stabilem Wachstumskurs.



Für dieses Jahr sowie für 2019 und 2020 rechnen drei große Forschungsinstitute mit einem Anstieg der Wirtschaftsleistung von jeweils 1,7 bis 2,0 Prozent. Die Arbeitslosenquote soll erstmals seit der Wiedervereinigung im kommenden Jahr unter 5 Prozent sinken. In ihren Herbstprognosen vom Donnerstag gehen das Münchner Ifo-Institut, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin und das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) von einer sich 2020 allmählich abschwächenden Konjunktur aus. Das IfW sieht sogar Anzeichen dafür, dass «mit Beginn des nächsten Jahrzehnts dann der Abschwung einsetzen» wird. Das Institut begründet dies mit Engpässen etwa beim Personal und bei Gütern für die Produktion.

Kinderausstatter-Branche im Plus - weiter hohe Geburtszahlen

KÖLN (dpa) - Für die Branche der Baby- und Kinderausstatter haben sich die hohen Geburtenzahlen der vergangenen Jahre auch 2017 ausgezahlt.



Für die Kleinsten bis drei Jahre kletterten die Ausgaben um zwei Prozent auf gut 2,5 Milliarden Euro, wie der Handelsverband Spielwaren (BVS) am Donnerstag in Köln mitteilte. Eltern kauften 843 600 Kinderwagen und Buggys - drei Prozent mehr als im Vorjahr. Der Markt für Autokindersitze wuchs um zwei Prozent auf rund 2,5 Millionen Stück, wie der Verband im Vorfeld der weltgrößten Kinderausstattermesse «Kind+Jugend» berichtete. Zielgruppe sind dabei vom 20. September an vor allem die Jüngsten bis drei Jahre. Werden bundesweit alle Ausgaben für Kinder bis 14 Jahre mit eingerechnet - darunter auch etwa Möbel und Bekleidung -, stieg der Gesamtmarkt 2017 sogar auf 7,3 Milliarden Euro.

Dax kämpft um die Marke von 12.000 Punkten

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Erstmals seit Anfang April ist der Dax am Donnerstag unter die Marke von 12 000 Punkten gesackt.



Bis zum Nachmittag fing sich der deutsche Leitindex allerdings ein wenig und legte um 0,14 Prozent auf 12.057,82 Punkte zu. Der MDax stabilisierte sich mit minus 0,08 Prozent auf 26.231,33 Punkte. Der Technologie-Index TecDax erholte sich leicht um 0,35 Prozent auf 2.922,48 Punkte. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,21 Prozent am Vortag auf 0,22 Prozent. Der Kurs des Euro legte moderat zu und wurde am frühen Nachmittag mit 1,1648 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1582 Dollar festgesetzt.