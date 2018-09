Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 05.09.18

Verband: Preise für Brot und andere Backwaren werden leicht steigen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Brot und andere Backwaren sollen etwas teurer werden.



Die Bäckereibranche begründet das aber hauptsächlich nicht mit Ernteausfällen und drastisch gestiegenen Getreidepreisen. Zu Buche schlagen würden dagegen vor allem Mehrkosten durch die Lkw-Maut, höhere Löhne sowie gestiegene Hygiene- und Qualitätsstandards: «Hier drückt der Schuh», sagte die Präsidentin des Verbandes Deutscher Großbäckereien, Ulrike Detmers, am Mittwoch in Frankfurt. Dies seien die wesentlichen Kostentreiber. Letztlich müssten aber die Betriebe über die Preise entscheiden. Unter dem Strich müssten sich Verbraucher auf «tendenziell leicht steigende» Preise einstellen. Die gestiegenen Getreidepreise aufgrund des knapperen Angebots seien natürlich zu spüren, aber «nicht so krass», sagte Detmers.

Drohendes Dieselfahrverbot: Gericht will feste Fristen

WIESBADEN (dpa) - Im Verfahren um ein mögliches Dieselfahrverbot für Frankfurt hat der Vorsitzende Richter konkrete Fristen angemahnt, bis wann die Stadt ihre Pläne für sauberere Luft umgesetzt haben muss.



Der Luftreinhalteplan, in dem Grenzwerte für Schadstoffe festgelegt werden, sollte bis Februar nächsten Jahres in Kraft treten, sagte er Mittwoch im Verwaltungsgericht in Wiesbaden. Erfolge bei der Absenkung der Schadstoffbelastung sollen sich dann bis Anfang 2020 einstellen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte geklagt, weil in Hessens größter Stadt Stickoxid-Grenzwerte überschritten werden. In dem Verfahren geht es darum, wie der Luftreinhalteplan verändert werden muss, um diese Werte künftig einzuhalten.

Nach Monsanto-Übernahme: Bayer rechnet mit weiteren Glyphosat-Klagen

LEVERKUSEN (dpa) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer muss sich nach der Übernahme von Monsanto in den USA mit rund 8.700 Klagen wegen möglicher Erkrankungen durch das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat auseinandersetzen.



«Mit weiteren Klagen ist zu rechnen», teilte das Unternehmen in seinem am Mittwoch veröffentlichten Quartalsbericht fest. Der Konzern kündigte an, er werde sich «in all diesen Verfahren entschieden zur Wehr setzen». Bayer verwies auf mehr als 800 wissenschaftliche Studien, die betätigt hätten, das Glyphosat nicht krebserregend sei. Der Konzern sei deshalb überzeugt, gute Argumente zu seiner Verteidigung zu haben. Für das laufende Jahr erwartet der Konzern durch die Anfang Juni abgeschlossene Übernahme von Monsanto eine kräftigen Wachstumsschub. Für 2018 wird nun ein Umsatz von mehr als 39 Milliarden Euro erwartet nach knapp 35 Milliarden Euro bisher.

Opel will bis zu 2000 Mitarbeiter von Entwicklungszentrum auslagern

RÜSSELSHEIM (dpa) - Der Autobauer Opel will bis zu 2000 Mitarbeiter seines Rüsselsheimer Entwicklungszentrums an den französischen Ingenieurdienstleister Segula Technologies auslagern.



Ziel sei eine strategische Partnerschaft mit dem Familienunternehmen, das bereits für die neue Opel-Mutter PSA tätig ist, teilte Opel am Mittwoch mit. «Wir werden den Vorschlag dieser strategischen Partnerschaft nun im Detail mit unseren Sozialpartnern diskutieren», erklärte Opel-Chef Michael Lohscheller. Zu einem konkreten Zeitplan wollte sich ein Opel-Sprecher auf Anfrage nicht äußern. In dem Entwicklungszentrum arbeiten aktuell etwa 7.000 Menschen. Die verbleibenden 5.000 Rüsselsheimer Beschäftigten wären weiterhin für den PSA-Konzern tätig.

Conti-Vorstand mit Brandbrief: «Geschäftliche Situation sehr ernst»

HANNOVER (dpa) - Der Vorstand des Autozulieferers Continental hat seine Spitzenmanager in scharfen Worten zu verstärkten Anstrengungen aufgefordert.



«Unsere derzeitige, geschäftliche Situation ist sehr ernst», heißt es in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief. Der Vorstand kündigt auch personelle Änderungen im Management an - «dort, wo das Vertrauensverhältnis zu unseren relevanten Stakeholdern nachhaltig beschädigt ist.» Neben Wachstumsprogrammen soll es auch externe Unterstützung für schwächelnde Geschäftsbereiche geben. Nach Angaben eines Konzernsprechers richtet sich das Schreiben an weltweit etwa 400 Führungskräfte. Konkret wird darin «einem halben Dutzend» der insgesamt 27 Geschäftsbereiche vorgeworfen, wiederholt selbstgesteckte Ziele nicht erreicht zu haben.

Fischwirtschaft erwartet steigende Preise für Frischfisch & Co.

HAMBURG (dpa) - Die Preise für Fische und Meeresfrüchte im deutschen Einzelhandel werden nach Einschätzung der Fischwirtschaft weiter steigen. In asiatischen Ländern sei eine größer werdende Kundschaft bereit, für Fisch tiefer ins Portemonnaie zu greifen, berichtete der Vorsitzende des Fisch-Informationszentrum (FIZ), Thomas Lauenroth, am Montag in Hamburg.



Das internationale Marktgeschehen mit steigender Nachfrage habe Auswirkungen auf den deutschen Markt, denn rund 87 Prozent des deutschen Marktes werden durch Einfuhren gedeckt. Für den Verzehr von Fisch und Meeresfrüchten haben die Verbraucher in Deutschland schon in den vergangenen beiden Jahren mehr Geld ausgegeben. 3,9 Milliarden Euro ließen sie hierfür 2017 im Einzelhandel - rund 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr.

Dax sackt in Richtung 12.000 Punkte ab

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Enttäuschende Quartalszahlen des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer, der fortdauernde Handelsstreit sowie Währungsturbulenzen in Schwellenländern drücken auf die Stimmung der Dax-Anleger. Am Nachmittag verlor das deutsche Börsenbarometer 0,91 Prozent auf 12 099,20 Punkte. Der Index der mittelgroßen Werte, der MDax, gab um 0,60 Prozent auf 26.392,78 Punkte nach und der TecDax büßte 0,90 Prozent auf 2.959,51 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,76 Prozent. Der Euro erholte sich wieder von seinen morgendlichen Verlusten und wurde am Nachmittag mit 1,1587 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1562 Dollar festgesetzt.