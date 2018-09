Von: Redaktion DER FARANG | 05.09.18

Autoindustrie stemmt sich gegen geplante Klimavorschriften für 2030

BRÜSSEL (dpa) - Die Autoindustrie tritt vor den entscheidenden Verhandlungen auf EU-Ebene erneut beim Klimaschutz auf die Bremse.



Der europäische Dachverband Acea weckte am Dienstag Zweifel, ob die bereits verbindlich vorgeschriebenen Ziele für 2021 noch erreicht werden könnten und warnte vor Jobverlusten bei harten neuen Vorgaben für 2030. Umweltschützer und die Grünen wiesen dies scharf zurück und warben für einen raschen und radikalen Umstieg auf Elektroautos. Hintergrund des Schlagabtauschs ist die anstehende Festlegung des Europaparlaments auf neue Auto-Klimaziele bis 2030. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, dass der Kohlendioxid-Ausstoß bei Neuwagen von 2021 bis 2030 um 30 Prozent reduziert werden soll. Im Europaparlament steht dagegen eine Minderung um 50 oder gar 75 Prozent zur Debatte.

Neuwagen-Boom in Deutschland durch Umstellung bei Abgastests

FLENSBURG/BERLIN (dpa) - Die Umstellung auf den neuen Abgas-Prüfstandard hat die Autoverkaufszahl in Deutschland auf einen Rekordwert getrieben.



Erstmals wurde in einem August die Marke von 300.000 Pkw-Neuzulassungen überschritten. Der Grund: Unternehmen deckten sich für ihre Flotten mit Großeinkäufen ein, um möglichen Lieferengpässen bei einigen Modellen ab Anfang September zu entgehen. Die Zahl der Neuzulassungen stieg im August im Vergleich zum Vorjahresmonat um 24,7 Prozent auf 316.405, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Dienstag in Flensburg mitteilte. In den ersten acht Monaten waren es 2,47 Millionen, ein Plus von 6,4 Prozent. Seit 1. September dürfen in der EU nur noch Autos neu zugelassen werden, die den Prüfstandard WLTP («Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure») durchlaufen haben.

Zahl der Menschen in Vollzeitjobs wächst stärker als in Teilzeitjobs

NÜRNBERG (dpa) - Wegen des starken Bedarfs an Arbeitskräften ist die Zahl der Vollzeitbeschäftigten im Vergleich zu den Teilzeitbeschäftigten zuletzt etwas stärker gewachsen.



Wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Dienstag in Nürnberg mitteilte, nahmen die Vollzeitjobs im zweiten Quartal 2018 um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal zu. Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten stieg um 1,5 Prozent. Gleichzeitig sei die Teilzeitquote erstmals seit sechs Jahren zurückgegangen: Sie lag bei knapp 39 Prozent - 0,1 Punkte unter dem Vorjahreswert. Maßgeblich für den Rückgang bei der Teilzeit sei vor allem die Entwicklung in Wirtschaftszweigen wie Verkehr und Lagerei sowie etwa in der Zeitarbeit und bei Wachdiensten. Vollzeitbeschäftigte arbeiteten im Schnitt 38 Stunden, Teilzeitbeschäftigte 17 Stunden.

US-Konkurrenz läuft Europas Banken immer weiter davon

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Europas führende Banken fallen im Wettlauf mit der US-Konkurrenz immer weiter zurück.



Zwar konnten Europas Großbanken im ersten Halbjahr ihre Gewinne im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigern. Jenseits des Atlantiks stiegen die Überschüsse aber erneut deutlich kräftiger, wie eine am Dienstag veröffentlichte Auswertung des Beratungsunternehmens EY ergab. Demnach verdienten die zehn nach Bilanzsumme größten Geldinstitute in Europa in den ersten sechs Monaten 2018 unter dem Strich zusammen 26,3 Milliarden Euro und damit 9 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Die zehn größten US-Banken kamen auf umgerechnet rund 69,1 Milliarden Euro - ein Plus von gut 19 Prozent. Noch deutlicher ist der Abstand beim Vorsteuergewinn: Erneut gesteigerte 87,5 Milliarden Euro (USA) stehen dabei stagnierenden 40,6 Milliarden Euro (Europa) gegenüber.

Streikende Kontrolleure - BGH neigt zu Entschädigung für Flugausfall

KARLSRUHE (dpa) - Passagiere, deren Flug wegen Streiks an den Sicherheitskontrollen ausfällt, können möglicherweise auf eine Entschädigung von der Airline hoffen.



Das zeichnete sich am Dienstag in einer Verhandlung des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe ab. Das Urteil sollte am Nachmittag verkündet werden. (Az. X ZR 111/17) Geklagt hat ein Ehepaar, das am 9. Februar 2015 mit dem britischen Billigflieger Easyjet auf die Kanaren-Insel Lanzarote fliegen wollte. An dem Tag beeinträchtigten Warnstreiks des Sicherheitspersonals massiv den Betrieb am Hamburger Flughafen. Die Verbindung wurde deshalb gestrichen, die Maschine hob ohne Passagiere ab. Die Eheleute verlangen von Easyjet eine Ausgleichszahlung nach EU-Recht. Vor den Hamburger Gerichten waren sie leer ausgegangen.

Strengere Umweltvorschriften: Schifffahrtsindustrie unter Zeitdruck

HAMBURG (dpa) - Die internationale Schifffahrtsindustrie steht bei der Erfüllung verschärfter Umweltvorschriften unter Zeitdruck.



Vom 1. Januar 2020 an dürfen Schiffe nach Bestimmungen der International Maritime Organization (IMO) auf hoher See nur noch Treibstoff mit einem Schwefelgehalt von 0,5 Prozent statt bisher 3,5 Prozent verbrennen oder müssen alternativ die Abgase vom Schwefel reinigen. «Jetzt geht es für die IMO und die Branche darum, den neuen Grenzwert konsequent umzusetzen», sagte IMO-Generalsekretär Kitack Lim am Dienstag bei der Eröffnung der internationalen Fachmesse SMM in Hamburg. In Nord- und Ostsee darf schon seit 2015 nur noch Treibstoff mit 0,1 Prozent Schwefelgehalt genutzt werden. «Das ist sehr erfolgreich», sagte Lim.

Dax weitet Verluste bei geringem Börsenumsatz aus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax ist am Dienstag wieder auf Talfahrt gegangen. Die zahlreichen Zollstreitigkeiten der USA, Währungsturbulenzen in Schwellenländern sowie anstehende politische Ereignisse verunsichern die Anleger aktuell zunehmend.



Nachdem ein morgendlicher Erholungsversuch im Dax am Widerstand bei 12.400 Punkten gescheitert war, ging es bis zum Nachmittag auf 12.184,58 Punkte abwärts. Damit stand das deutsche Börsenbarometer mit 1,31 Prozent im Minus. Der MDax büßte zuletzt 1,19 Prozent auf 26.501,93 Punkte ein. Der TecDax, der morgens noch sein bisheriges Jahreshoch übertrumpft hatte, gab um 1,15 Prozent auf 2.989,69 Zähler nach. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich schwach. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,18 Prozent am Vortag auf 0,19 Prozent. Der Euro gab nach und kostete am Nachmittag 1,1565 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch auf 1,1609 Dollar festgesetzt.