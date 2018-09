Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 03.09.18

Apple meldet erstmals Auffahrunfall mit Roboterwagen

SACRAMENTO (dpa) - Ein selbstfahrendes Auto mit Roboterwagen-Software von Apple ist bei einer Fahrt im Silicon Valley von einem anderen Auto angefahren worden.



Es ist die erste Unfallmeldung aus dem Testprogramm des iPhone-Konzerns. Laut dem Bericht an die kalifornische Verkehrsbehörde bewegte sich der Apple-Wagen mit Schrittgeschwindigkeit, um auf eine Schnellstraße einzubiegen, als das andere Fahrzeug mit einem Tempo von rund 24 Kilometern pro Stunde von hinten auffuhr. Niemand sei verletzt worden. Über die Autopläne von Apple wird schon seit Jahren viel spekuliert, definitiv weiß man aber nur, dass der Konzern mehrere Dutzend umgebaute Lexus-SUV mit seiner Roboterwagen-Software in Kalifornien auf die Straße schickt.

Überstunden und Arbeitsdruck belasten Hunderttausende Azubis

BERLIN (dpa) - Hunderttausende Auszubildende in Deutschland müssen laut einer neuen Studie regelmäßig Überstunden leisten oder jenseits der Ausbildungszeiten mobil erreichbar sein.



Zwar ist mit 70,2 Prozent die große Mehrheit der Azubis mit ihrer Lehre zufrieden, doch handelt es sich um den niedrigsten Wert seit Beginn der jährlichen Erhebungen vor 13 Jahren. Das geht aus dem Ausbildungsreport 2018 der Jugend-Abteilung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hervor. Er wurde anlässlich des Starts des neuen Ausbildungsjahres am Montag in Berlin präsentiert. Laut Bundesagentur für Arbeit waren bis Juli 531 426 Lehrstellen und 501 878 Interessenten gemeldet. Mehr als ein Drittel der Befragten musste nach eigenen Angaben regelmäßig Überstunden leisten (36,3 Prozent).

Bericht: Zehn-Millionen-Euro-Strafe für BMW wegen Abschalteinrichtung

MÜNCHEN (dpa) - Die Staatsanwaltschaft München will BMW einem Medienbericht zufolge zu einem Bußgeld von zehn Millionen Euro wegen einer verbotenen Abschalteinrichtung verdonnern.



Bei dem Einsatz der unzulässigen Technik handele es sich aus Sicht der Staatsanwaltschaft um ein Versehen, wie die «Süddeutsche Zeitung» (Montag) berichtete. Weder BMW noch die Behörde kommentierten den Bericht auf Anfrage. Betroffen waren 7.600 Dieselautos, weil ihre Motoren mit der unzulässigen Software gesteuert wurden. Spezielle Motorisierungen einiger 5er- und 7er-Modelle stoßen sowohl auf der Straße als auch auf dem Prüfstand zu viel Stickoxid aus. Die Staatsanwaltschaft ermittelte. Der Konzern hatte Betrugsvorwürfe stets zurückgewiesen und von einer handwerklichen Panne gesprochen.

China-Afrika-Gipfel: Xi sagt Afrikanern neue Milliardenkredite zu

PEKING (dpa) - Auf dem Weg zum dominanten Wirtschaftsakteur in Afrika hat China dem Kontinent weitere milliardenschwere Kredite und Investitionen zugesagt.



Chinesische Unternehmen und Staatsbanken werden in den nächsten Jahren zusätzlich 60 Milliarden US-Dollar (51,7 Mrd Euro) in Form von Krediten und Investitionen bereitstellen, wie Präsident Xi Jinping am Montag zum Auftakt des China-Afrika-Gipfels ankündigte. Auch sollen einigen besonders armen Staaten Schulden gestrichen werden. «Wir begrüßen Afrika im Expresszug der chinesischen Entwicklung», sagte Xi Jinping vor Dutzenden Staats- und Regierungschefs aus afrikanischen Staaten in Pekings Großer Halle des Volkes. Die Finanzspritze unterstreicht, wie hoch Afrika auf der Prioritätenliste Pekings steht.

Lira-Krise heizt Inflation in der Türkei an - Notenbank alarmiert

ANKARA/FRANKFURT (dpa) - Die Lira-Krise lässt die Inflation in der Türkei immer weiter in die Höhe schnellen.



Im August seien die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 17,9 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt am Montag in Ankara mit. Das ist die höchste Teuerungsrate seit September 2003 und übertrifft die Befürchtungen von Analysten. Im Juli hatte die Rate noch bei 15,85 Prozent gelegen. Die türkische Notenbank, die in der Krise lange unsichtbar geblieben war, zeigte sich besorgt und kündigte weitere Schritte an. Seit Monaten ist die türkische Landeswährung Lira stark unter Druck, was die Inflation nach oben treibt, weil importierte Waren teurer werden.

Handel klagt über Hitzesommer: Von Stiefeletten direkt in Sandalen

DÜSSELDORF (dpa) - Wegen der andauernden Hitze der vergangenen Wochen sind halbhohe Übergangsschuhe in diesem Jahr zu Ladenhütern geworden.



Die Kundinnen seien durch den rapiden Temperaturwechsel im März direkt von den gefütterten Stiefeletten in die Sandalen umgestiegen, teilte der Bundesverband des deutschen Schuheinzelhandels am Montag in Düsseldorf aus Anlass der Messe Gallery Shoes mit. Das Frühjahrsgeschäft sei in diesem Jahr weitgehend ausgefallen, hieß es. Wegen des schlechten Geschäfts seien vor allem kleinere Schuhgeschäfte weiter unter Druck geraten. Während der Schuhfachhandel insgesamt bei einem Umsatz von rund 3,4 Milliarden Euro ein Minus von 1,5 Prozent im ersten Halbjahr verbuchen musste, lag der Rückgang bei den kleinen Läden bei rund vier Prozent.

Leichte Verluste im Dax - Anleger halten sich an US-Feiertag zurück

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Laune der Anleger am deutschen Aktienmarkt bleibt angesichts der internationalen Handelskonflikte und der Währungsturbulenzen in Schwellenländern getrübt.



Da am Montag zudem in den USA Feiertag ist, verlief der Handel insgesamt aber ruhig. Der Dax knüpfte an seinen schwachen Vorwochen-Schluss an und fiel bis zum Nachmittag um 0,39 Prozent auf 12.315,51 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat auf der Stelle. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,18 Prozent am Freitag auf 0,19 Prozent. Der Euro-Kurs bewegte sich nur wenig und wurde am Nachmittag mit 1,1612 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1651 (Donnerstag: 1,1692) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8583 (0,8553) Euro gekostet.