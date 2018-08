Von: Redaktion DER FARANG | 31.08.18

Apple lädt zu Präsentation am 12. September - iPhones erwartet

CUPERTINO (dpa) - Die nächsten iPhones werden so gut wie sicher am 12. September vorgestellt. Apple lud für diesen Tag zu einem Event in seinem Hauptquartier in Cupertino ein.



September ist die Zeit, in der traditionell die neuen iPhone-Modelle rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft präsentiert werden. Der Konzern selbst machte in den Einladungen am Donnerstag wie gewohnt keine Hinweise darauf, was zu erwarten ist. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg und des Branchenanalysten Ming-Chi Kuo will Apple für alle Preisklassen der nächsten iPhone-Generation das Design des aktuellen Top-Modells X übernehmen. Der Konzern plane Telefone in drei unterschiedlichen Bildschirmgrößen, hieß es.

Eigentümer fordern immer höhere Mieten - Anstieg größer als Inflation

BERLIN/FRANKFURT (dpa) - Der Mietanstieg in vielen Teilen Deutschlands setzt sich ungebremst fort.



Eigentümer verlangen bei Neuvermietungen kräftige Aufschläge: Die Angebotsmieten kletterten jüngst im Bundesschnitt mehr als doppelt so schnell wie die allgemeine Inflation. Das zeigt eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Chris Kühn. Demnach stiegen die Neumieten, die Eigentümer verlangen, im zweiten Quartal 2018 um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, die Verbraucherpreise aber nur um 2 Prozent. Im ersten Quartal kletterten die Mieten um 5,5 Prozent, während die Inflation 1,5 Prozent betrug. Während die Bundesregierung den Anstieg mit Anreizen für bezahlbaren Wohnraum und einer schärferen Mietpreisbremse bekämpfen will, fordern Verbände weniger Auflagen und Steuern.

Autobauer: Pläne für freiwillige Software-Updates bei KBA eingereicht

BERLIN (dpa) - Die deutschen Autobauer haben nach eigenen Angaben ihre Konzepte für die freiwilligen Updates von Abgas-Software bei älteren Dieselwagen fristgerecht fertiggestellt.



Vom 1. September (Samstag) an will das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) nun prüfen, ob die neuen Programmfunktionen zur besseren Entfernung von Schadstoffen genehmigt werden können. Die Hersteller hatten solche Updates teils selbst angeboten, um den Stickoxid-Ausstoß zu senken. Aus dem Volkswagen-Konzern hieß es, die Planungen seien in diesem Punkt inzwischen für alle fraglichen Modelle abgeschlossen: «Die Anträge zur Prüfung und Freigabe der Software-Updates werden dem Kraftfahrt-Bundesamt fristgerecht bis zum 01.09.2018 eingereicht.» Auch Daimler erklärte, man werde alle versprochenen Updates zum Beginn des Septembers vorlegen. BMW berichtete, das Unternehmen habe die Programm-Entwicklung schon zur Jahresmitte termingerecht beendet und mittlerweile «alle notwendigen Unterlagen eingereicht».

Trump nennt EU-Vorschläge zu Autozöllen «nicht gut genug»

WASHINGTON/BRÜSSEL (dpa) - Die EU ist bei US-Präsident Donald Trump mit ihrem Angebot einer gegenseitigen Abschaffung von Autozöllen abgeblitzt.



Die Offerte von EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sei «nicht gut genug», sagte Trump in einem Interview der US-Nachrichtenagentur Bloomberg, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. «Die EU ist fast so schlimm wie China, nur kleiner», sagte Trump und wiederholte damit seine bereits vor Wochen gewählten Worte im Handelsstreit mit Europa. Derweil steht der Handelskonflikt der USA mit China vor einer weiteren Eskalation. In den Verhandlungen um ein neues Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko steht laut Trump indes ein Durchbruch bevor. Gegenüber China will Trump nach Bloomberg-Informationen möglicherweise schon in der nächsten Woche Strafzölle auf eine riesige Warenmenge im Wert von 200 Milliarden Dollar erheben.

Neuer Technikchef soll Ausbau des Flughafens BER vorantreiben

BERLIN (dpa) - Für den künftigen Hauptstadtflughafen BER gibt es einen neuen Bau- und Technikchef. Der Bauingenieur Carsten Wilmsen aus München wird im November Jörg Marks auf dem Posten ablösen.



Dies beschloss der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg am Freitag in Berlin, wie das Unternehmen mitteilte. Wilmsen soll sich um den Ausbau des Flughafens in Schönefeld nach dessen Eröffnung kümmern, die für Oktober 2020 geplant ist. Die Verantwortung für die rechtzeitige Fertigstellung des BER-Hauptgebäudes in Schönefeld liegt weiterhin direkt bei Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Vor allem technische Probleme beim Brandschutz für dieses Gebäude führten mehrmals zu einer Verschiebung des Eröffnungstermins.

Coca-Cola übernimmt britische Kaffeemarke Costa

ATLANTA (dpa) - Der US-Getränkeriese Coca-Cola drängt weiter in den Kaffeemarkt vor. Dafür schnappt sich der Limonaden-Hersteller die britische Kaffeemarke Costa.



Der Konzern zahlt dem bisherigen Eigentümer Whitbread für die Costa Limited 5,1 Milliarden US-Dollar (rund 4,4 Mrd. Euro), wie Coca-Cola am Freitag in Atlanta mitteilte. Zu Coca-Cola gehört bereits unter anderem die Kaffeemarke Georgia. Mit dem Zukauf sichert sich der Softdrink-Produzent nach eigenen Angaben nun eine breite Basis im Kaffeegeschäft in Europa, Asien Pazifik, dem Nahen Osten und Afrika inklusive der Möglichkeit, weiter zu expandieren. Zur Marke Costa gehört auch die gleichnamige Kaffeehauskette mit knapp 4000 Filialen.

Vonovia-Chef Buch will Mieter bei Modernisierungen besser einbeziehen

BOCHUM (dpa) - Der größte deutsche Wohnungskonzern Vonovia will bei den umstrittenen Modernisierungen seiner Immobilien früher auf Mieter zugehen.



Insbesondere das Härtefallmanagement solle verbessert werden, sagte Vorstandschef Rolf Buch der Deutschen Presse-Agentur und der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX. Geplant sei, die Änderungen noch dieses Jahr umzusetzen. Dafür werde Vonovia neue Mitarbeiter einstellen, kündigte Buch an. Kritisch sei auch der Versand von bis zu 40 Seiten langen Modernisierungsankündigungen an Mieter. «Das ist teilweise auch für mich nicht lesbar», räumte der Manager ein. Bis zur endgültigen Abrechnung der Modernisierungen müssten die Mieter dann oft bis zu einem Jahr lang warten. «Das ist einfach zu spät. Wir wollen den Mietern jetzt gleich nach der Ankündigung Planungssicherheit hinsichtlich der Miethöhe geben», sagte Buch. Dafür benötigten die neuen Vonovia-Mitarbeiter technischen Sachverstand und Einfühlungsvermögen.

Bund übernimmt Lkw-Maut-Betreiber Toll Collect

BERLIN (dpa) - Der Lkw-Maut-Betreiber Toll Collect kommt an diesem Samstag vorübergehend in Bundesbesitz.



Dafür werden wie angekündigt sämtliche Firmenanteile übernommen, wie das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage am Freitag bestätigte. Hintergrund ist das Auslaufen des Vertrags mit Toll Collect am Freitag - die Suche nach dem künftigen Betreiber ist aber noch nicht abgeschlossen. Der Zuschlag soll noch in diesem Jahr erfolgen. Der neue Betreiber soll dann nach bisherigen Angaben zum 1. März 2019 die Anteile und das Mautsystem übernehmen. Zum Kaufpreis für Toll Collect - ein Gemeinschaftsunternehmen von Daimler, Telekom und des französischen Autobahnbetreibers Cofiroute - machte das Ministerium zunächst keine Angaben. In den Bundeshaushalt 2018 sind Ausgaben von 278 Millionen Euro «für den Erwerb von Geschäftsanteilen an der Toll Collect GmbH» eingestellt.

Dax gibt nach

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben zum Wochenschluss Kasse gemacht.



Der Dax fiel zuletzt um 0,76 Prozent auf 12.399,46 Punkte. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen sank um 0,94 Prozent auf 26.929,98 Punkte. Der TecDax verlor 0,42 Prozent auf 3.007,75 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um rund 0,9 Prozent nach. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,21 Prozent am Vortag auf 0,18 Prozent. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1650 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1692 Dollar festgesetzt.