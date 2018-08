Von: Redaktion DER FARANG | 30.08.18

VW-Vertriebschef: WLTP-Freigabe für Golf in den nächsten Tagen

WOLFSBURG (dpa) - Volkswagen kommt kurz vor der Einführung der neuen Abgas-Prüfverfahren bei den Freigaben für die Volumenmodelle voran.



Für 7 von 14 Modellen der Kernmarke VW gebe es die entsprechende Genehmigung, sagte Deutschland-Vertriebschef Thomas Zahn am Donnerstag - darunter die Baureihen Polo und Passat. Die Freigabe für den Golf werde «in den nächsten Tagen und Wochen» erwartet, bis Ende September sollten weitere folgen. Klar sei aber: Bis zum Stichtag 1. September würden nicht alle Modelle für den Abgas-Prüfzyklus WLTP zertifiziert sein. Daher erwarte man im September und Oktober eine Delle bei den Auslieferungszahlen. Der August dagegen werde erneut ein starker Monat.

Arbeitslosigkeit leicht gestiegen - aber niedrigster Stand seit 1991

NÜRNBERG (dpa) - Die Sommerpause mit Werksferien in vielen Unternehmen hat die Arbeitslosigkeit in Deutschland leicht steigen lassen.



Die Zahl der Menschen ohne Job nahm im August um 26 000 auf 2,351 Millionen zu, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Das ist jedoch der niedrigste Wert für diesen Monat seit dem Jahr 1991. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Jobsucher um 194.000. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 5,2 Prozent. Viele Schulabgänger und Ausbildungsabsolventen melden sich im Sommer zunächst arbeitslos. Auch Unternehmen halten sich während der Betriebsferien in der Regel mit Neueinstellungen zurück.

Inflation auch im August bei 2,0 Prozent

WIESBADEN (dpa) - Energie ist auch im August im Vergleich zum Vorjahr teurer geworden und hat damit die Entwicklung der Inflation beeinflusst.



Die Jahresteuerungsrate lag wie Juli bei 2,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten mitteilte. Es war der vierte Monat in Folge mit einer 2 vor dem Komma. Im Juni hatte die Teuerungsrate 2,1 Prozent betragen und im Mai 2,2 Prozent. Gegenüber dem Vormonat legten die Verbraucherpreise im August um 0,1 Prozent zu. Angeheizt wurde die Inflation vor allem von gestiegenen Energiepreisen (plus 6,9 Prozent). Tiefer in die Tasche greifen als im Vorjahresmonat mussten Verbraucher auch für Nahrungsmittel. Sie verteuerten sich um 2,5 Prozent.

EU schlägt USA Abschaffung von Autozöllen auf beiden Seiten vor

BRÜSSEL (dpa) - Die EU-Kommission schlägt den USA die Abschaffung aller Autozölle beider Seiten im Rahmen eines Handelsabkommens vor.



Die EU sei bereit, «unsere Autozölle auf Null zu reduzieren, wenn die USA dasselbe tun», sagte Handelskommissarin Cecilia Malmström am Donnerstag in Brüssel. Ob die USA sich darauf einließen, müsse man allerdings abwarten. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump hatten Mitte Juli in Washington vereinbart, auf die Abschaffung aller Zölle auf Industriegüter hinzuarbeiten, allerdings mit Ausnahme von Autos. Diese Ausnahme kam nach EU-Angaben auf Wunsch der USA zustande. Die EU hätte indes nichts dagegen gehabt, Autos in die Verhandlungen einzubeziehen, heißt es in Brüssel.

KTG-Agrar-Pleite: Vergleich über Millionen-Forderung angestrebt

HAMBURG (dpa) - Im Zivilprozess um die Insolvenz des Agrarkonzerns KTG Agrar haben die Parteien um Vorstandspflichten und Geschäftsprognosen gestritten.



«Es zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Darlegungen, dass alles ganz, ganz großartig war», hielt die Vorsitzende Richterin Heike Hummelmeier am Hamburger Landgericht den Anwälten der Beklagten vor. «Die Frage ist, wie es dann zur Insolvenz kommen konnte», ergänzte sie. Das börsennotierte Unternehmen hatte Anfang Juli 2016 einen Insolvenzantrag gestellt. Strittig war vor Gericht, ob die Zahlungsunfähigkeit nicht schon ein Jahr früher von den Vorständen und Aufsichtsräten hätte erkannt werden müssen. Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus hat gegen acht Führungskräfte unter anderem wegen Insolvenzverschleppung und Organhaftung nach dem Aktiengesetz geklagt.

Ein Jahr Carsharing-Gesetz: Verband fordert mehr Tempo

BERLIN (dpa) - Ein Jahr nach dem Inkrafttreten eines bundesweiten Carsharing-Gesetzes hat der Bundesverband Carsharing ein schleppendes Tempo bei der Umsetzung moniert.



«Das ist unerfreulich, dass es sich so lange hinzieht», sagte Geschäftsführer Willi Loose der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Anders als vorgesehen, gebe es noch immer kein einheitliches Verkehrszeichen für Carsharing-Stellplätze. Zudem fehle eine Kennzeichnung der berechtigten Fahrzeuge. Die nötige Verordnungs- und Verwaltungsvorschrift liege immer noch nicht vor, kritisierte Loose die Arbeit der Bundesregierung. Seit dem 1. September 2017 ist der Weg frei für neue Anreize, um Carsharing-Angebote attraktiver zu machen - etwa mit Gratis-Parken und reservierten Stellflächen in begehrten Lagen.

Smart Home: Chaos Computer Club warnt vor Sicherheitsproblemen

BERLIN (dpa) - Intelligente Kühlschränke, die Lebensmittel erkennen, oder vernetzte Waschmaschinen, die neue Tabs bestellen, wenn der Vorrat zu Neige geht.



Dazu intelligente Beleuchtungssysteme, Video-Überwachung oder Sprachassistenten. Auf der Elektronikmesse IFA in Berlin werden derzeit die neuesten Smart-Home-Entwicklungen präsentiert. Durch die vernetzten Geräte versprechen sich Verbraucher mehr Komfort oder eine effizientere Energienutzung. Doch Experten warnen auch vor Sicherheitsproblemen. «Bei den Geräten haben wir es mit Computern zu tun, die oftmals auf billige Weise produziert wurden», sagte Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs. «Der Preisdruck in der Branche geht oft zu Lasten der Sicherheit, im Speziellen zu Lasten der Softwarequalität und der Nachsorge.»

Wichtige Schwellenländer-Währungen auf Talfahrt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Hausgemachte Probleme und die jüngste Stärke des US-Dollar setzen Währungen wichtiger Schwellenländer immer stärker unter Druck. Am Donnerstag hat sich die Talfahrt zahlreicher Devisen ungebremst fortgesetzt.



Die Währungen von Indien und Argentinien rutschten im Handel mit dem amerikanischen Dollar auf neue Rekordtiefs. Auch die türkische Lira setzte ihre Talfahrt der vergangenen Handelstage fort. Der Kurs stand zuletzt nicht weit entfernt vom Rekordtief, das Mitte August bei 7,2362 Lira für einen Dollar erreicht worden war. Experten sind sich einig, dass nur eine konsequente Zinserhöhung der türkischen Zentralbank den Wertverfall der Währung stoppen könnte. Allerdings gilt Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan als strikter Gegner von Zinserhöhungen, die seiner Einschätzung nach die Konjunktur bremsen würden.

Dax dämmt Minus ein - Bewegung im US/EU-Zollstreit

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag von seinen klaren Vormittagsverlusten großteils erholt.



Der Dax notierte am Nachmittag zuletzt 0,50 Prozent tiefer bei 12.498,91 Punkten, nachdem er zuvor bis an seinen Schlusskurs vom vergangenen Freitag bei rund 12.400 Punkten abgerutscht war. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen fiel um 0,56 Prozent auf 27.134,10 Punkte. Der TecDax verlor 0,88 Prozent auf 3.012,62 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um rund 0,7 Prozent nach. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,20 Prozent am Vortag auf 0,21 Prozent. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1690 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1660 Dollar festgesetzt.