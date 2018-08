Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 30.08.18

Technik-Schau IFA in Berlin eröffnet

BERLIN (dpa) - Die Technik-Messe IFA startet optimistisch in ihre nächste Ausgabe.



Mehr als 1.800 Aussteller werden von Freitag an ihre neuesten Produkte rund um den Berliner Funkturm präsentieren. «Die IFA ist das «Smart Home» für die digitale Welt», sagte der Chef der Messe Berlin, Christian Göke, am Mittwoch zur Eröffnung. Keine andere Messe sei so international und gebe dem Markt so viele Impulse wie die IFA. Der Markt für Unterhaltungselektronik behaupte sich trotz negativer Einflüsse wie etwa den Handelskonflikten zwischen China und den USA in stabiler Situation, sagte Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender der Messe-Ausrichterin gfu. In diesem Jahr stünden vor allem Trends wie Künstliche Intelligenz und Sprachsteuerung von Geräten im Mittelpunkt.

Inflation zehrt Gehaltsplus von Tarifbeschäftigten auf

WIESBADEN/NÜRNBERG (dpa) - Die steigende Inflation in Deutschland macht Arbeitnehmern und Verbrauchern zunehmend zu schaffen.



Obwohl die Verdienste von Tarifbeschäftigten im Schnitt zuletzt deutlich nach oben kletterten, blieb ihnen unterm Strich nicht mehr im Geldbeutel. So stiegen die Löhne und Gehälter von Angestellten mit Tarifvertrag im zweiten Quartal um 2,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Die Inflation nahm aber ebenfalls um diese Rate zu, so dass real nicht mehr übrig bleibt. Höhere Preise etwa für Energie sowie die niedrigen Zinsen drücken auch die Verbraucherstimmung. Für September sagt das Nürnberger GfK-Institut eine leichte Verschlechterung des Konsumklimas gegenüber dem Vormonat voraus.

Konflikt bei Neuer Halberg Guss: Gewerkschaft stellt Ultimatum

FRANKFURT/SAARBRÜCKEN (dpa) - Im festgefahrenen Konflikt beim Autozulieferer Neue Halberg Guss (NHG) hat die IG Metall der Arbeitgeberseite ein Ultimatum gestellt.



Die derzeit laufende Schlichtung sei «in einer äußerst kritischen Situation», teilte die Gewerkschaft am Mittwoch in Frankfurt mit. Sofern bis zum nächsten Montag (3. September) um 17.00 Uhr nicht «nennenswerte und belastbare Schritte zur Zukunft der NHG» vorgelegt würden, werde der IG Metall-Vorstand noch am selben Tag «die notwendigen Beschlüsse fassen». Eine Wiederaufnahme des Streiks sei eine Möglichkeit, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Fusionsdruck für Europas Banken nimmt zu

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Politische Krisen und Fintech-Konkurrenz zwingen Europas Banken zur Bündelung ihrer Stärken.



«Es ist ganz klar: Der Konsolidierungsdruck in Europa wird noch erheblich zunehmen», sagte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing am Mittwoch bei einer Bankentagung in Frankfurt. «Europa braucht nicht möglichst viele Banken, Europa braucht vor allem starke Banken.» Allein im Euroraum gebe es derzeit 5.500 Finanzinstitute. Deutschland fehle derzeit ein echter «Global Player» bedauerte Unions-Fraktionschef Volker Kauder im «Handelsblatt» (Mittwoch): «Die Deutsche Bank ist leider von alter Größe ein Stück entfernt. Ich hoffe, dass sich die Lage verbessert. Ich glaube, dass unsere Weltmarktführer von zwei kräftigen Großbanken profitieren könnten.»

Gespräche über nordamerikanischen Handelspakt gehen auf Zielgerade

WASHINGTON (dpa) - Das Pokerspiel um ein neues nordamerikanisches Freihandelsabkommen geht am Mittwoch in Washington in eine neue Runde.



Nachdem die USA und Mexiko mit Kanada den dritten Partner im bisherigen Nafta-Abkommen unter Zugzwang gesetzt hatten, äußerten sich Vertreter des nördlichen US-Nachbarn positiv. Mexiko habe erfreulicherweise Kompromissbereitschaft bei den Mindestlöhnen im Automobilbereich gezeigt, sagte Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland, die die kanadische Verhandlungsdelegation leitet. «Das ebnet den Weg für substanzielle und, wie ich hoffe, produktive Diskussionen, die wir mit den Vereinigten Staaten in dieser Woche haben werden», sagte Freeland am Dienstag vor Reportern in Washington.

Dax stabilisiert sich über 12.500 Punkten

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Mit freundlicher Tendenz hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwochnachmittag präsentiert.



Der Dax konnte sich schon den dritten Tag über der als wichtige Unterstützung angesehenen Marke von 12 500 Punkten behaupten. Zuletzt notierte der Leitindex 0,05 Prozent höher bei 12.533,71 Punkten. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg um 0,45 Prozent auf 27.330,68 Punkte. Der TecDax gewann 0,48 Prozent auf 3.040,57 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verharrte auf Vortagesniveau. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,18 Prozent am Vortag auf 0,20 Prozent. Der Euro notierte etwas schwächer bei zuletzt 1,1664 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1710 Dollar festgesetzt.