Von: Redaktion DER FARANG | 29.08.18

Toyota und Uber wollen gemeinsam Roboterautos entwickeln

TOKIO/SAN FRANCISCO (dpa) - Toyota und Uber bündeln ihre Kräfte bei der Entwicklung selbstfahrender Autos.



Der Deal ist ein wichtiger Vertrauensbeweis für den Fahrdienst-Vermittler, nachdem eins seiner Testfahrzeuge im März eine Fußgängerin getötet hatte. Der japanische Autoriese steckt auch eine halbe Milliarde US-Dollar (rund 428 Mio Euro) in Uber. Das Start-up wird dabei nach Informationen des «Wall Street Journal» insgesamt mit 72 Milliarden Dollar bewertet. Als Teil des Abkommens werden Toyota-Minivans des Modells Sienna mit Roboterwagen-Technologie von Uber und Fahrassistenztechnik der Japaner ausgestattet. Die Fahrzeuge sollen von 2021 an in einem Pilotprojekt beim Fahrdienst-Vermittler zum Einsatz kommen. Uber hatte zuletzt mehrfach signalisiert, man wolle die Plattform auch für Roboterwagen anderer Anbieter öffnen.

Arbeitslosengeld-Vorschuss im Supermarkt - BA zahlt 500.000 Euro aus

NÜRNBERG (dpa) - Mehr als eine halbe Million Euro in bar hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) im Zuge eines Testlaufs an Empfänger von Arbeitslosengeld an Supermarktkassen ausgezahlt.



Bis Mitte August wurden rund 2.100 Auszahlungen geleistet, wie die BA auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das neue Verfahren ist vor allem für Arbeitslosengeld-II-Empfänger gedacht, die in finanziellen Notlagen dringend Bargeld brauchen. Es wird seit Ende Mai in neun Städten erprobt. Bislang standen in solchen Notfällen Kassenautomaten in den Jobcentern und Arbeitsagenturen zur Verfügung, die nun aus Kostengründen und wegen Störanfälligkeit abgebaut werden. Zu den beteiligten Supermärkten und Drogerien gehören Rewe, Penny, Real, dm und Rossmann. Damit steige die Zahl der Auszahlungsstellen von derzeit 300 deutlich an.

Technik-Lehre statt Dienstleistungsjob: Männer verdienen mehr

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Frauen werden Arzthelferin, Männer Mechatroniker: Nach wie vor dominieren bei der betrieblichen Ausbildung geschlechtsspezifische Berufsbilder.



Wie aus einer Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres hervorgeht, sind weibliche Azubis im Bausektor und Verarbeitenden Gewerbe vergleichsweise selten mit einem Anteil von 14 beziehungsweise 27 Prozent. Im Dienstleistungsbereich sind sie dagegen überdurchschnittlich häufig zu finden. Jeder vierte weibliche Azubi lerne den Beruf einer Medizinischen Fachangestellten oder Kauffrau für Büromanagement. Frauen absolvieren ihre Ausbildung dabei häufig in Kleinstunternehmen, die vor allem im Dienstleistungsbereich verbreitet sind. Die Folge: männliche Lehrlinge verdienen im Schnitt mehr, weil sie Ausbildungen in Branchen machen, die besser zahlen.

ADAC fordert Entlastungen für Fahrer - Kfz-Steuer steigt für viele

MÜNCHEN/BERLIN (dpa) - Der ADAC erwartet angesichts strengerer Abgastests bei Fahrzeugen für viele Autofahrer eine höhere Kfz-Steuer - und hat sich für Entlastungen ausgesprochen.



Der ADAC-Vizepräsident für Verkehr, Ulrich Klaus Becker, forderte einen Anpassungsfaktor für die Umstellung auf den neuen Prüfstandard WLTP. Grundsätzlich wäre eine Anpassung des Steuersatzes oder der Steuerbemessungsgrundlage denkbar. Vom 1. September an dürfen nur noch Autos neu zugelassen werden, die den neuen, realitätsnäheren Prüfstandard WLTP zur Ermittlung von Emissionen und Verbrauch durchlaufen haben. Das hat Auswirkungen auch auf die Kfz-Steuer. Diese wird nach dem Hubraum und dem CO2-Wert des Fahrzeugs bemessen, aus dem sich der Spritverbrauch ergibt. Vom 1. September an wird die Kfz-Steuer für neu zugelassene Pkw nach den WLTP-Werten berechnet - im Vergleich zum alten Prüfstandard werden überwiegend höhere Emissionswerte erwartet.

Deutsche Wirtschaft warnt vor Nafta-Bruch

BERLIN (dpa) - Die deutsche Wirtschaft hat vor einem Ende des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta zwischen den USA, Mexiko und Kanada gewarnt.



«Bricht der Dreierpakt auseinander, würde dies auch die deutschen Unternehmen in Nordamerika treffen. Denn diese haben dort in Milliardenhöhe investiert und über Jahre umfassende Lieferketten aufgebaut», sagte Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), am Dienstag in Berlin. «Die deutsche Wirtschaft ist deshalb auf eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den USA, Mexiko und Kanada angewiesen.» Die USA und Mexiko hatten sich am Vorabend grundsätzlich auf einen neuen Handelsvertrag geeinigt. Fraglich ist aber, ob auch Kanada dabei mitmachen wird - hier laufen die Verhandlungen noch.

Chinesen erhöhen Anteil an Autozulieferer Grammer auf 84 Prozent

AMBERG (dpa) - Der chinesische Jifeng-Konzern hat seinen Anteil am Autozulieferer Grammer mit dem Ablauf einer verlängerten Kauffrist für Aktionäre auf 84,23 Prozent erhöht.



Der Kauf ist damit abgeschlossen, sagte ein Grammer-Sprecher am Dienstag. Anfang August hatte Grammer mitgeteilt, dass der frühere Großaktionär Hastor seine Beteiligung nahezu komplett verkauft hat und Jifeng die Übernahme geglückt ist. Zum damaligen Zeitpunkt hielten die Chinesen rund 74 Prozent der Aktien. Bis vor wenigen Tagen hatten die Aktionäre, die sich noch nicht entschieden hatten, seither Zeit, ihre Anteile anzubieten. Dieses Angebot haben noch einige angenommen, der Jifeng-Anteil hat damit die wichtige Schwelle von 75 Prozent überschritten. Nun kann kein anderer Investor mehr als 25 Prozent erwerben und damit wichtige Entscheidungen blockieren.

Bekleidung und Haushaltswaren drücken auf Tchibo-Umsatz

HAMBURG (dpa) - Schlechtere Geschäfte mit Bekleidung und Haushaltswaren haben 2017 auf den Umsatz des Kaffee- und Handelskonzerns Tchibo gedrückt.



Besser entwickelte sich der Handel mit Kaffee, wie die Tchibo-Dachgesellschaft Maxingvest am Dienstag in Hamburg mitteilte. Im Kaffeegeschäft rechnet das Unternehmen zwar für 2018 mit weiteren Marktanteilsgewinnen. Wegen einer erneuten Umstellung bei den Gebrauchsartikeln erwartet Maxingvest aber insgesamt auch im laufenden Jahr einen Umsatzrückgang. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) gab im vergangenen Jahr von 199 Millionen Euro auf 17 Millionen Euro nach. Unter anderem eine «hohe Kostendisziplin» soll 2018 zu einem Ebit über dem Vorjahresniveau führen. Der Umsatz lag 2017 mit 3,2 Milliarden Euro um 2,0 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Dax freundlich dank starker Autowerte

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat sich am Dienstagnachmittag nur wenig bewegt und konnte sich vor allem dank deutlicher Gewinne der Automobilaktien moderat im Plus halten.



Der deutsche Leitindex notierte zuletzt 0,27 Prozent höher bei 12.571,89 Punkten, nachdem er am Vortag um mehr als 1 Prozent zugelegt hatte. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen rückte am Dienstag um 0,44 Prozent auf 27.222,47 Punkte vor. Dagegen sank der TecDax um 0,08 Prozent auf 3.026,19 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich 0,1 Prozent höher. Der Euro stieg über die Marke von 1,17 US-Dollar und kostete zuletzt 1,1711 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1633 Dollar festgesetzt.