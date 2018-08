Von: Redaktion DER FARANG | 28.08.18

Fusion von Kaufhof und Karstadt wackelt

MÜNCHEN/DÜSSELDORF (dpa) - Die geplante Fusion der Warenhausketten Karstadt und Kaufhof wackelt. Das bestätigten mit der Verhandlung vertraute Personen der Deutschen Presse-Agentur.



Als Stolpersteine könnten sich demnach die schlechte Geschäftsentwicklung beim Kaufhof und ein milliardenschwerer Immobilienkredit für die Warenhäuser des Traditionsunternehmens erweisen. Die Warenhausketten Kaufhof und Karstadt stehen aufgrund des wachsenden Online-Handels sowie durch immer mehr Einkaufszentren in den Innenstädten unter Druck. Durch den Zusammenschluss der beiden Rivalen sollen Kosten gespart werden. Außerdem entfielen teure Rabattschlachten. Kaufhof betreibt in Deutschland 96 Filialen, Karstadt rund 80.

Wirtschaft im Sommerhoch - Ifo-Geschäftsklima steigt wieder

MÜNCHEN (dpa) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist erstmals seit neun Monaten wieder gestiegen und hat sich unerwartet stark aufgehellt.



Im August habe der Ifo-Geschäftsklimaindex um 2,1 Punkte auf 103,8 Zähler zugelegt, teilte das Ifo-Institut am Montag in München mit. Damit ist das Konjunkturbarometer zum ersten Mal seit vergangenen November wieder gestiegen. Damals hatte der Ifo-Index ein Rekordhoch bei revidiert 105,3 Punkten erreicht. Analysten wurden von der Stärke des Anstiegs im August überrascht. Sie hatten nur einen leichten Zuwachs um 0,1 Punkte erwartet.

Kartellamt verhängte 2018 schon 272 Millionen Euro an Bußgeldern

BONN (dpa) - Das Bundeskartellamt hat in diesem Jahr wegen Kartellvergehen bereits Bußgelder in Höhe von 272 Millionen Euro gegen 16 Unternehmen und 13 Privatpersonen verhängt.



Darunter seien erste Bußgelder im Verfahren gegen Edelstahlhersteller und Gebäudeausrüster, berichtete Kartellamtspräsident Andreas Mundt am Montag in Bonn. Die Summe der verhängten Strafen ist damit nach knapp acht Monaten bereits mehr als vier Mal so hoch wie im gesamten Vorjahr. 2017 hatten die Wettbewerbshüter Bußgelder in einer Gesamthöhe von rund 66 Millionen Euro verhängt.

Ceconomy führt Verkaufsgespräche wegen seines Metro-Anteils

DÜSSELDORF (dpa) - Der Elektronikhändler Ceconomy erwägt, den größten Teil seines Anteils an dem Einzelhändler Metro zu verkaufen.



Das Unternehmen führe mit der zum tschechischen Milliardär Daniel Kretínský gehörenden Investmentfirma EP diesbezüglich Gespräche, teilte die im MDax notierte Gesellschaft am Montag mit. Eine Entscheidung, ob und zu welchen Bedingungen ein Vertrag abgeschlossen werden kann, sei bislang nicht getroffen. Ceconomy ist wie der Lebensmittelhändler Metro vergangenen Sommer aus der Aufspaltung der früheren Metro Group hervorgegangen. Ceconomy bekam ein Aktienpaket von rund 10 Prozent an der Metro mit auf den Weg.

VW-Zwischenbericht von US-Aufseher: «Haben noch viel Arbeit vor uns»

WOLFSBURG (dpa) - Der von der US-Justiz zur Aufarbeitung des Abgasskandals eingesetzte Aufpasser Larry Thompson hat Volkswagen aufgefordert, sämtliche Informationen zeitnah zur Verfügung zu stellen.



Vereinzelt sei er mit der Zurückhaltung bei der Übermittlung bestimmter Informationen nicht einverstanden, hieß es im am Montag veröffentlichten ersten Zwischenbericht Thompsons nach «Dieselgate». Dort wurden auch zwei Verstöße gegen die Auflagen festgestellt. Volkswagen-Rechtsvorstand Hiltrud Werner erklärte, es gebe große Fortschritte - aber auch immer noch Schwächen. Thompson beklagte in seinem Bericht, das Unternehmen habe unter Berufung auf das Anwaltsgeheimnis und den Datenschutz Schwärzungen in Dokumenten vorgenommen. Volkswagen habe Nachbesserungen zugesagt. Werner betonte: «Wir haben noch ganz schön viel Arbeit vor uns.»

Dax macht weiter Boden gut - TecDax auf 18-Jahreshoch

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag von starken asiatischen Handelsplätzen und von den Freitags-Rekordhochs wichtiger US-Indizes Auftrieb erhalten.



Die Bekanntgabe des unerwartet positiven Ifo-Index hatte hingegen kaum Auswirkungen. Der Dax legte am frühen Nachmittag um 0,74 Prozent zu auf 12.485,88 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,5 Prozent nach oben. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen rückte um 0,77 Prozent auf 27.038,17 Punkte vor. Der TecDax stieg erstmals seit dem Jahr 2000 wieder über die Marke von 3.000 Punkten und legte zuletzt um 1,10 Prozent auf 3.015,41 Punkte zu.