Von: Redaktion DER FARANG | 23.08.18

Bauern mit starken Dürreschäden bekommen Millionen-Nothilfe

BERLIN (dpa) - Landwirte mit starken Einbußen wegen der wochenlangen Dürre in Deutschland sollen staatliche Nothilfen bekommen.

Angesichts von Ernteschäden «nationalen Ausmaßes» will der Bund 150 bis 170 Millionen Euro geben, wie Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) am Mittwoch in Berlin erklärte. Die Länder sollten ergänzend die Hälfte des Gesamtbetrags tragen. Insgesamt seien nach Länderangaben bundesweit rund 10.000 Betriebe so sehr betroffen, dass sie in ihrer Existenz bedroht seien. Zuletzt hatte sich der Bund 2003 wegen einer Dürre an Hilfen beteiligt. Damals zahlte er mit acht betroffenen Ländern 80 Millionen Euro aus.

Continental kassiert Prognose erneut - Aktie rutscht drastisch ab

HANNOVER (dpa) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental muss wegen schwächerer Geschäfte und höherer Kosten erneut seine Prognose für das laufende Jahr kappen.

Der Konzernumsatz dürfte 2018 bei rund 46 Milliarden Euro vor Währungseffekten liegen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte - nicht mehr wie vorher angekündigt bei 47 Milliarden Euro. Solche Faktoren eingerechnet, korrigierte Conti die Prognose zudem von zunächst 46 auf nun 45 Milliarden Euro nach unten. Die Aktien rutschten zwischenzeitlich um über 13 Prozent ab und zogen auch die Papiere von Autobauern in ihren Sog. Es ist bereits die zweite Gewinnwarnung innerhalb weniger Monate.

Neue Hürden für Linde-Fusion: Anlegerschützer fordern Abbruch

MÜNCHEN (dpa) - Wegen neuer Hürden der Kartellbehörden für die geplante Fusion von Linde und Praxair fordern Anlegerschützer den Abbruch.

««Es hätte Größe, den Deal abzublasen und einzugestehen, dass man es auch im zweiten Anlauf nicht geschafft hat», sagte Daniela Bergdolt, Vizepräsidentin des Anlegerschutzvereins DSW, der Deutschen Presse-Agentur. Der Industriegasekonzern Linde und US-Konkurrent Praxair wollen einen neuen Weltmarktführer schaffen. Um die Bedenken von Kartellbehörden auszuräumen, müssen sie Geschäfte verkaufen. Die Konzerne haben vereinbart, dass dabei die Grenze von 3,7 Milliarden Euro Umsatz oder 1,1 Milliarden Euro Betriebsgewinn nicht überschritten werden darf. Am Mittwochmorgen teilte Linde mit, dass die Aufseher mehr Zugeständnisse fordern.

Autofinanzierungen treiben Neugeschäft der Kreditbanken

BERLIN/FRANKFURT (dpa) - Einkaufen auf Pump hat in Zeiten niedriger Zinsen weiterhin Hochkonjunktur.

Im ersten Halbjahr 2018 vergaben die auf Kreditgeschäft spezialisierten Banken in Deutschland allein an Privatleute neue Kredite im Gesamtwert von 32 Milliarden Euro, wie der Bankenfachverband am Mittwoch in Berlin mitteilte. Das war ein Plus von 9,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Haupttreiber war die Finanzierung von Auto-, Wohnmobil- und Lastwagenkäufen, die binnen Jahresfrist um 12 Prozent auf 13,1 Milliarden Euro nach oben ging. Insgesamt vergaben die 54 Verbandsmitglieder von Januar bis Ende Juni des laufenden Jahres neue Kredite im Volumen von 77,3 Milliarden Euro und damit 4,9 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

VW-Chef: Bei Batteriezellen «erschreckende Abhängigkeit» von Asien

WOLFSBURG (dpa) - Volkswagen-Konzernchef-Chef Herbert Diess sieht in der enormen Marktmacht asiatischer Anbieter bei Batteriezellen für E-Autos eine schwere Belastung für die deutschen Autobauer.

Es sei aber noch nicht zu spät, in die Batteriefertigung einzusteigen, sagte der Manager dem «Handelsblatt». «Ich finde es erschreckend, dass wir in diese große Abhängigkeit geraten sind.» Bis 2025 geht er von einem potenziellen Umsatz von bis zu 60 Milliarden Euro mit Auto-Akkus aus.

Bund kündigt neues Fahrplan-Modell für die Bahn an

BERLIN (dpa) - Reisen mit der Bahn soll mit einem neuen Fahrplan-Modell einfacher und schneller werden.

Dazu will die Bundesregierung im Herbst ihr Konzept ihres «Deutschland-Takts» vorstellen. Das Prinzip: An wichtigen Umsteigestationen treffen Züge ungefähr gleichzeitig ein und fahren kurz darauf wieder ab. Lange Umsteigezeiten von einer halben Stunde und mehr soll es dann nicht mehr geben. Über einen «Deutschland-Takt» wird seit Jahren diskutiert. Vorbild ist die Schweiz, wo seit Jahrzehnten ein Taktfahrplan gilt. Verbände wie der Verkehrsclub Deutschland und der Fahrgastverband Pro Bahn sehen einen Beitrag zu einer ökologischen Verkehrswende, weil mehr Menschen auf die Bahn umsteigen würden.

Hohe Verluste im Autosektor bremsen Dax aus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Sehr schwache Autowerte nach einer weiteren Gewinnwarnung von Continental haben den Dax am Mittwoch Gewinne gekostet.

Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex 0,21 Prozent tiefer auf 12.358,98 Punkten, nachdem er am Vormittag noch bis auf 12.438 Punkte und damit über sein Vortageshoch geklettert war. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen rückte zuletzt um 0,06 Prozent auf 26.650,37 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,40 Prozent auf 2.938,19 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,22 Prozent hoch.