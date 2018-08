Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 16.08.18

Tinder-Mitgründer reichen Milliardenklage gegen Mutterkonzern ein

NEW YORK (dpa) - Eine Gruppe von Tinder-Mitarbeitern aus der Startphase fühlt sich von der Muttergesellschaft der populären Dating-App betrogen und will vor Gericht Schadenersatz in Höhe von mindestens zwei Milliarden Dollar erstreiten.



Die zehn Kläger - darunter die drei Mitgründer Sean Rad, Jonathan Badeen und Justin Mateen - beschuldigen die Muttergesellschaft Match Group und den Internetkonzern IAC/InterActiveCorp, sie um Aktienoptionen geprellt zu haben, wie aus der Klageschrift hervorgeht. Angeblich sollen Finanzdaten manipuliert worden sein, um den Unternehmenswert von Tinder künstlich nach unten zu frisieren. Da sie vertraglich eine Beteiligung an der Wertsteigerung vereinbart hätten, sei ihnen dadurch viel Geld entgangen, behaupten die Kläger. An der Börse gerieten die Aktien von IAC und Match spürbar unter Druck.

Kommunen fehlen Milliarden für Investitionen in Schulen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Viele Schulen in Deutschland sind in schlechtem Zustand - und oft fehlt Städten und Gemeinden das Geld, um Abhilfe zu schaffen.



Auf fast 48 Milliarden Euro beziffert die Förderbank KfW den Investitionsstau. Gemessen am Vorjahr sei die Lücke insbesondere in Nordrhein-Westfalen und in Süddeutschland größer geworden - zum Teil aber auch, weil die Ganztagsbetreuung ausgebaut wird. Für Kindertagesstätten fehlen den Kommunen bundesweit weitere 7,6 Milliarden Euro. Damit entfallen auf den Bildungsbereich mit zusammen gut 55 Milliarden Euro 35 Prozent des Investitionsrückstandes der Kommunen. Dieser kletterte nach KfW-Berechnungen auf den Höchststand von 158,8 Milliarden Euro.

Mehr Jugendliche beginnen Ausbildung - Starkes Plus bei Flüchtlingen

WIESBADEN (dpa) - Erstmals seit 2011 haben wieder mehr Jugendliche eine Ausbildung begonnen.



Im vergangenen Jahr schlossen 515 700 junge Menschen einen neuen Lehrvertrag ab, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Das waren 1,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Anstieg ist allein darauf zurückzuführen, dass mehr junge Männer eine Ausbildung begannen (plus 3,7 Prozent). Einen besonders starken Zuwachs gab bei ausländischen Berufsanfängern (plus 36,2 Prozent). Frauen schlossen dagegen insgesamt weniger Lehrverträge neu ab (minus 2,9 Prozent).

Viehhalter sollen wegen Dürre leichter Futter gewinnen können

BERLIN (dpa) - Angesichts der wochenlangen Dürre in vielen Regionen Deutschlands soll Viehhaltern die Futtergewinnung erleichtert werden.



Das Bundeskabinett brachte dafür am Mittwoch eine Verordnung von Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) auf den Weg. Dadurch soll ausnahmsweise eine stärkere Nutzung von Flächen möglich sein, für die Anbaubeschränkungen zum Umweltschutz gelten. Hintergrund ist, dass gemähtes Gras wegen der Dürre vielfach nicht für den sonst üblichen zweiten und dritten Schnitt nachgewachsen ist. So wird Futter knapp. Mit Blick auf Ernteausfälle hat Klöckner deutlich gemacht, dass über mögliche Bundeshilfen erst zu entscheiden ist, wenn Ende August die amtliche Erntebilanz vorliegt. Der Bauernverband fordert Nothilfen von einer Milliarde Euro. Meldungen mehrerer teils betroffener Länder summieren sich inzwischen schon auf mehr als eine Milliarde Euro.

Reisemobile werden in Deutschland immer beliebter

DÜSSELDORF (dpa) - Reisemobile und Caravans sind in Deutschland so gefragt wie noch nie.



Allein in den ersten sieben Monaten dieses Jahres seien mehr als 54 000 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen worden, berichtete der Caravaning Industrie Verband (CIVD) am Mittwoch in Düsseldorf. Die Verkaufszahlen hätten damit eine Rekordhöhe erreicht und das Vorjahresniveau noch einmal um 11,8 Prozent übertroffen. Auch für das Gesamtjahr rechne die Branche mit einem Zulassungsrekord.

Aktienmarkt geht wieder auf Talfahrt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Türkei-Krise und andere Konfliktherde haben die Anleger wieder fest im Griff.



Der deutsche Leitindex Dax sackte bis zum frühen Mittwochnachmittag um 1,09 Prozent auf 12.224,12 Punkte. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen sank um 1,15 Prozent auf 26.286,65 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 1,17 Prozent auf 2879,48 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte ebenfalls rund 1 Prozent ein.