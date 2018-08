Von: Redaktion DER FARANG | 14.08.18

Deutsche Wirtschaft erhöht trotz Handelskonflikten die Drehzahl

WIESBADEN (dpa) - Die deutsche Wirtschaft hat im zweiten Quartal ihre Drehzahl trotz internationaler Turbulenzen stärker erhöht als erwartet.

Angetrieben von der Konsumlust der Verbraucher im Inland legte das Bruttoinlandsprodukt gegenüber den ersten drei Monaten 2018 um 0,5 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden anhand erster Daten mitteilte. Das war etwas mehr als von Ökonomen erwartet. Zum Jahresanfang war die Wirtschaft laut jüngsten Zahlen um 0,4 Prozent gewachsen und damit etwas stärker als zunächst berechnet. Experten gehen davon aus, dass sich der Aufschwung in diesem Jahr fortsetzt. Die Handelskonflikte, die vor allem von den USA angeheizt werden, sehen sie allerdings mit Sorge.

Türkische Lira erholt sich

FRANKFURT/ANKARA (dpa) - Die türkische Lira hat sich am Dienstag etwas von ihren heftigen Kursverlusten in den vergangenen Tagen erholt.

Im Vormittagshandel stieg die Lira zum amerikanischen Dollar und zum Euro um jeweils mehr als fünf Prozent im Wert. Auch andere Währungen von Schwellenländern erholten sich im Fahrwasser der Lira. Fachleute sehen einen Grund für die Kursgewinne in dem Eingreifen der türkischen Notenbank am Montag. Die Zentralbank hatte die Liquidität der türkischen Banken erhöht und so für etwas Zuversicht gesorgt. Die Verluste der Lira sind aber auch nach den jüngsten Gewinnen weiter drastisch. Seit Jahresbeginn hat die Landeswährung der Türkei gegenüber Dollar und Euro um je etwa 40 Prozent an Wert verloren.

Preisauftrieb schwächt sich etwas ab - Energie aber deutlich teurer

WIESBADEN (dpa) - Gestiegene Preise für Energie, Nahrungsmittel und Pauschalreisen haben im Juli die Inflation in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr angetrieben.

Zwar schwächte sich der Preisauftrieb etwas ab, mit 2,0 Prozent stand aber den dritten Monat in Folge eine 2 vor dem Komma. Das Statistische Bundesamt bestätigte damit am Dienstag vorläufige Daten. Im Juni hatte die Jahresteuerungsrate 2,1 Prozent betragen und im Mai 2,2 Prozent. Angeheizt wurde die Inflation binnen Jahresfrist vor allem von gestiegenen Energiepreisen (plus 6,6 Prozent). Tiefer als im Vorjahresmonat in die Tasche greifen mussten Verbraucher zudem für Nahrungsmittel. Sie verteuerten sich um 2,6 Prozent.

Anteil deutscher Spiele-Entwicklungen sackt auf unter 6 Prozent

BERLIN (dpa) - Der Markt der Computer- und Videospiele wächst kräftig - doch bei Entwicklungen aus Deutschland sackt der Marktanteil weiter ab.

Nur noch 5,4 Prozent der Titel stammten laut Branchenverband Game im vergangenen Jahr aus Deutschland, ein Jahr zuvor waren es noch 6,4 Prozent. «Der weiter fallende Marktanteil deutscher Spiele-Entwicklungen zeigt, dass es dringenden Handlungsbedarf gibt», sagte Game-Geschäftsführer Felix Falk. Der Verband dringt auf die Umsetzung des von der Bundesregierung bereits geplanten Games-Fonds zur Unterstützung deutscher Entwicklerstudios.

Deutschland hat 2017 mehr Speiseeis produziert als Italien

WIESBADEN (dpa) - Italienisches Eis mag für viele Menschen den Geschmack des Sommers bedeuten - bei der Speiseeis-Produktion aber lag Italien im vergangenen Jahr auf Platz zwei hinter Deutschland.

Mit gut 517 Millionen Liter Speiseeis lag Deutschlands Produktion 2017 europaweit an erster Stelle, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. In Italien waren es 511 Millionen Liter. Frankreich und Spanien gehörten mit knapp 466 beziehungsweise rund 320 Millionen Litern ebenfalls zu den großen Produzenten in Europa - EU-weit waren es insgesamt 3,1 Milliarden Liter.

Windanlagenbauer in Deutschland unter Druck

HAMBURG (dpa) - Deutsche Windanlagenbauer kämpfen mit Preisdruck und Auftragsflaute aus dem vergangenen Jahr.

Umsatz und operatives Ergebnis der Hersteller Nordex und Senvion brachen im ersten Halbjahr erneut ein, wie sie am Dienstag mitteilten. Unter dem Strich schrieben die Unternehmen rote Zahlen. Wie andere Hersteller der Branche kämpfen die beiden Unternehmen damit, dass zwar immer mehr Windräder installiert werden, diese jedoch weniger einbringen als früher. Grund dafür ist der Wechsel von festen Einspeisetarifen hin zu Auktionen. Europaweit finden Ausschreibungen für neue Anlagen inzwischen überwiegend über eine Auktion statt, was Preise drückt.

Dax erholt sich etwas von jüngsten Verlusten

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat sich nach seinen jüngsten Verlusten etwas stabilisiert.

Der deutsche Leitindex rückte bis zum frühen Dienstagnachmittag um 0,16 Prozent auf 12.378,11 Punkte vor. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen fiel zuletzt um 0,40 Prozent auf 26.594,13 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,43 Prozent auf 2.925,69 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wiederum legte moderat zu.