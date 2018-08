Nachrichten aus der Wirtschaft

Written by: Redaktion DER FARANG | 14/08/2018

Glyphosat-Urteil in den USA sorgt für Kurseinbruch bei Bayer

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Das US-Urteil gegen den Saatgutkonzern Monsanto wegen angeblich verschleierter Gefahren beim Pflanzenwirkstoff Glyphosat hat für einen herben Kurseinbruch bei der Bayer-Aktie gesorgt.



Der Wert sackte bis Montagmittag um bis zu 13 Prozent damit auf den niedrigsten Stand seit Juli 2013. Bayer steckt derzeit mitten in der Übernahme des Saatgutriesen aus den USA. Ein US-Gericht hatte am Freitagabend Monsanto zu 289 Millionen US-Dollar (254 Mio Euro) Schadenersatz an einen Krebspatienten verurteilt, der Glyphosat für sein Leiden verantwortlich macht. Seit Jahren wird in ganz Europa über die Zulassung von Glyphosat gestritten. Die EU-Kommission verwies am Montag in Brüssel auf die Entscheidung vom Dezember, das Mittel grundsätzlich weitere fünf Jahre auf dem Markt zu lassen.

Langjähriger Audi-Chef Stadler bleibt in Haft

MÜNCHEN/INGOLSTADT (dpa) - Seit acht Wochen schon sitzt der langjährige Audi-Chef Rupert Stadler in Untersuchungshaft - und dort muss er auch bleiben.



Das Landgericht München wies seine Haftbeschwerde ab, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte. Stadler sei dringend verdächtig, den Verkauf von Dieselautos mit falschen Abgaswerten zugelassen zu haben. Dabei habe er von den Manipulationen gewusst oder sie zumindest bewusst ignoriert. Außerdem bestehe immer noch Verdunkelungsgefahr. Stadler war am 18. Juni in Ingolstadt festgenommen worden. Er sitzt seither im Gefängnis Augsburg-Gablingen. Die Aufsichtsräte von VW und Audi entbanden ihn damals sofort von seinen Aufgaben als VW-Vorstand und Audi-Chef, «bis der Sachverhalt geklärt ist, der zu seiner Verhaftung geführt hat». Seither leitet Audi-Vertriebsvorstand Bram Schot das Unternehmen als kommissarischer Vorstandsvorsitzender.

Des Lokführers neue Kleider: Bahn testet Uniformen

BERLIN (dpa) - Erstmals seit 15 Jahren tauscht die Deutsche Bahn ihre Uniformen aus.



Von dieser Woche an testen 250 Mitarbeiter neue Kleidungsstücke. Bisher erkennt man das Zugpersonal an blauen Uniformen mit knallroten Details, jetzt will der Konzern zu Blau mit Weinrot wechseln. Designer Guido Maria Kretschmer - bekannt aus der TV-Sendung «Shopping Queen» - hat dabei geholfen. Die neue Uniform werde voraussichtlich von Ende 2019 an flächendeckend eingeführt, teilt der Konzern mit. Die Hoffnung: etwas «moderner und sympathischer» wirken, wie Personalvorstand Martin Seiler sagt. Insgesamt tragen rund 43.000 Mitarbeiter des Konzerns Uniform. Oder «Unternehmensbekleidung», wie es offiziell heißt, «UBK».

Dax dämmt Verluste ein - Wegen Kurseinbruch von Bayer im Minus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat sich von seinem zwischenzeitlichen Rutsch auf 12.323 Punkte zwar bis zum Montagnachmittag etwas erholt.



Der Einbruch des Dax-Schwergewichts Bayer aber verhinderte im deutschen Leitindex nach zwei schwachen Wochen eine Stabilisierung. Zuletzt stand der Dax mit minus 0,36 Prozent bei 12.379,90 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es bis zum Nachmittag um 0,27 Prozent abwärts auf 26.599,70 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,15 Prozent auf 2.927,57 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor knapp ein halbes Prozent. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,16 Prozent am Freitag auf 0,14 Prozent. Der Euro knüpfte an die Kursverluste der vergangenen Handelstage an und fiel auf den tiefsten Stand seit einem Jahr. Ein Euro kostete zeitweise 1,1365 US-Dollar - zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung wieder etwas höher bei 1,1408 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,1456 Dollar festgesetzt.