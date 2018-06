Von: Redaktion DER FARANG | 11.06.18

Audi-Chef Stadler Beschuldigter in Abgas-Affäre

MÜNCHEN (dpa) - In der Abgas-Affäre bei Audi werden jetzt auch Audi-Chef Rupert Stadler und ein weiteres Vorstandsmitglied der Volkswagen-Tochter als Beschuldigte geführt.



Zur Sicherung von Beweismaterial seien am Montag die Privatwohnungen der beiden Beschuldigten durchsucht worden, teilte die Staatsanwaltschaft München II mit. Ihnen werden jeweils Betrug sowie «mittelbare Falschbeurkundung» zur Last gelegt. Dabei gehe es um den Vorwurf, dass Dieselfahrzeuge mit manipulierter Software zur Abgassteuerung auf den europäischen Markt gebracht worden seien. Die Zahl der Beschuldigten im Ermittlungsverfahren ist damit auf 20 gestiegen.

Daimler-Betriebsrat: Beschäftigte wollen Antworten auf Diesel-Fragen

STUTTGART (dpa) - Die Diesel-Vorwürfe gegen Daimler sorgen laut Betriebsrat für Unruhe unter den Beschäftigten des Autobauers.



«Ihre größte Sorge ist, dass rund um das Thema Abgas noch viel mehr auf den Tisch kommen könnte als bisher bekannt», sagte der Betriebsratschef des Motorenwerks in Untertürkheim, Wolfgang Nieke, den «Stuttgarter Nachrichten» und der «Stuttgarter Zeitung» (Dienstag). Vorstandschef Dieter Zetsche habe anfangs gesagt, dass bei Daimler nicht betrogen werde - darauf hätten sich die Beschäftigten verlassen. Die Behörden werfen Daimler vor, im Kleintransporter Vito eine illegale Abschalteinrichtung bei der Abgasreinigung verwendet zu haben.

Cebit startet nach Verjüngungskur mit neuem Konzept

HANNOVER (dpa) - Die Cebit ist am Montag ist mit einem vollkommen umgekrempelten Gesamtkonzept an den Start gegangen.



In der Branche wird mit Spannung erwartet, ob der neue Ansatz für die einst weltgrößte Computerschau aufgeht. Die Expo wird von einem Konferenzprogramm und einem Festival samt Popkonzerten begleitet und will ein deutlich jüngeres Publikum ansprechen als bisher. Während Microsoft als langjähriger Aussteller in diesem Jahr nicht dabei ist und auch die Telekom ihren Auftritt merklich reduziert hat, konnten die Veranstalter neue Kunden wie Facebook oder Oracle gewinnen. Insgesamt werden rund 2800 Aussteller erwartet.

Kritik an Thyssenkrupps Stahlfusion mit Tata

ESSEN (dpa) - Wenige Tage vor der geplanten Entscheidung über die Thyssenkrupp-Stahlfusion mit Tata ist das Gemeinschaftsunternehmen erneut in die Kritik von Betriebsrat und Investoren geraten.



Der als aktivistisch geltende US-Investor Paul Singer und sein Hedgefonds Elliott hätten die bereits verabredeten Bedingungen des Geschäfts kritisiert, berichtete die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Montag). Dabei bezog sich die Zeitung auf einen Brief Elliotts an Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger. Ein Unternehmenssprecher wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren.

Telekom: Fünf Millionen neue Haushalte mit schnellem Internet

BONN (dpa) - Die Deutsche Telekom hat am Montag über 200.000 neue Haushalte mit einem schnellen Internet-Anschluss versorgt.



Damit seien 2018 mehr als fünf Millionen Haushalte mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Megabit pro Sekunde (Download) ins Netz gegangen, teilte das Unternehmen am Montag in Bonn mit. Insgesamt seien rund zehn Millionen Haushalte versorgt. Die Telekom setzt dabei vor allem die umstrittene «Vectoring»-Technik ein. Dabei werden auf der Strecke zwischen der örtlichen Vermittlungsstellen und den Verteilerkästen am Straßenrand Glasfaserkabel verwendet. Auf dem Weg in die Häuser laufen die Daten dann über herkömmliche Kupferleitungen.

Dax büßt Tagesgewinne ein

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat am Montag im Handelsverlauf seine Tagesgewinne nahezu komplett eingebüßt.



Bis zum Nachmittag legte der deutsche Leitindex nur noch 0,03 Prozent auf 12.770,51 Punkte zu. Der MDax, in dem sich die mittelgroßen Unternehmen befinden, rückte um 0,25 Prozent auf 26.728,07 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,91 Prozent auf 2.830,73 Zähler. Einen Teil seiner frühen Gewinne gab auch der EuroStoxx 50 ab. Der Leitindex der Eurozone legte zuletzt nur noch um 0,30 Prozent zu.