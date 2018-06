Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 07.06.18

«Kalte Dusche» für die Industrie - Auftragszahlen erneut gesunken

WIESBADEN (dpa) - In Deutschland ist der Auftragseingang in der Industrie erneut enttäuschend ausgefallen.

Die Zahl neuer Aufträge sei im April um 2,5 Prozent niedriger ausgefallen als im März, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Dies ist der vierte Rückgang in Folge. Im Jahresvergleich gab es im April einen Rückgang um 0,1 Prozent. Analysten zeigten sich vor allem besorgt über die schwache Auftragsentwicklung im Inland und erklärten den Dämpfer unter anderem mit der jüngsten Debatte um Strafzölle.

Verbrauch von Plastiktüten in Deutschland geht zurück

BERLIN (dpa) - Kunden in deutschen Geschäften tragen ihre Einkäufe immer seltener in Plastiktüten nach Hause.

2017 verbrauchten die Deutschen rund 29 Tüten pro Kopf und Jahr, im Jahr zuvor waren es noch 45 pro Einwohner. Die Zahlen der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung liegen der Deutschen Presse-Agentur vor. Demnach wurden 2017 in Deutschland 2,4 Milliarden Tüten in Umlauf gebracht, 1,3 Milliarden weniger als im Vorjahr. Das entspricht einem Rückgang von mehr als einem Drittel. Dabei geht es um Tragetaschen, nicht die dünnen, transparenten Tüten etwa für Obst und Gemüse.

EuGH: Deutsches Gericht muss über «Glen»-Whisky entscheiden

LUXEMBURG (dpa) - «Glen»-Whisky aus Deutschland könnte nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) unter Umständen Verbraucher verwirren.

Grund ist eine mögliche Verwechslungsgefahr mit schottischem Whisky. Dies zu prüfen sei jedoch Sache des zuständigen deutschen Gerichts, befanden die obersten EU-Richter am Donnerstag in Luxemburg (Rechtssache C-44/17). Die schottische Whisky-Vereinigung hatte einen Hersteller verklagt, der aus Berglen im schwäbischen Buchenbachtal einen Whisky namens «Glen Buchenbach» vertreibt. Die Vereinigung sieht eine unzulässige Verwendung der geschützten geografischen Angabe «Scotch Whisky» - denn «Glen» bedeutet schmales Tal und steckt in schottischen Whisky-Markennamen.

Monsanto-Übernahme durch Bayer offiziell abgeschlossen

LEVERKUSEN (dpa) - Der Agrarchemie-Konzern Bayer ist nun auch offiziell alleiniger Eigentümer des US-Saatgutkonzerns Monsanto.

Die Übernahme sei am Donnerstag erfolgreich abgeschlossen worden, teilte Bayer am Nachmittag mit. Die Aktien von Monsanto würden damit nicht mehr an der New Yorker Börse gehandelt. Den Abschluss hatte Bayer bereits Anfang der Woche für diesen Donnerstag angekündigt. Der Kauf kostet die Leverkusener rund 63 Milliarden Dollar (53,6 Mrd. Euro).

Studie: Gut ein Drittel der deutschen Firmen sind digitale Nachzügler

MÜNCHEN (dpa) - Mehr als jedes dritte deutsche Unternehmen hat einer Studie zufolge Nachholbedarf bei der Digitalisierung.

In den USA sei die Umstellung der Geschäftsprozesse weiter vorangeschritten, heißt es in der Untersuchung der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG). Demnach sind 36 Prozent der deutschen Firmen Nachzügler in der Digitalisierung, lediglich ein Fünftel gelten als Vorreiter. In den Vereinigten Staaten gebe es mehr Vorreiter (25 Prozent) und etwas weniger Unternehmen, die hinterherhinken (31 Prozent).

Türkische Notenbank hebt Leitzins weiter an

ANKARA (dpa) - Die türkische Notenbank stemmt sich mit weiteren Zinsanhebungen gegen die Schwäche der Landeswährung Lira.

Wie die Zentralbank am Donnerstag in Ankara mitteilte, steigt der Zins für einwöchiges Notenbankgeld um 1,25 Prozentpunkte auf 17,75 Prozent. Die Lira profitierte vom Zinsschritt und legte in einer ersten Reaktion klar zu. Die Zinsanhebung folgt auf eine Not-Zinserhöhung von Ende Mai, als die türkische Lira so stark unter Druck stand, dass die Zentralbank sich zu dem außerplanmäßigen Schritt gezwungen sah. Ein Grund für die Notwendigkeit einer strafferen Geldpolitik ist die hohe Inflation von zuletzt rund 12 Prozent.

Dax gibt Gewinne ab

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax hat am Donnerstag seine Gewinne im Tagesverlauf fast komplett abgegeben.

Am Nachmittag stand nur noch ein Plus von 0,04 Prozent auf 12.834,70 Punkte. Der MDax mittelgroßer Unternehmen verlor 0,02 Prozent auf 26.802,92 Punkte; beim Technologiewerte-Index TecDax stand bei 2.841,64 Punkten ebenfalls ein Minus von 0,02 Prozent zu Buche. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es zuletzt noch um 0,14 Prozent bergauf.