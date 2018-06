Von: Redaktion DER FARANG | 07.06.18

Gastgewerbe geht mit Zuversicht in Sommersaison

BERLIN (dpa) - Das Gastgewerbe geht zuversichtlich in die Sommersaison, ist aber nicht ganz so positiv gestimmt wie vor einem Jahr.

Die Ertragssituation bei Gastronomen und Hoteliers sei trotz steigender Umsätze sehr angespannt, sagte der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Guido Zöllick, am Mittwoch in Berlin. Fast jeder zweiter Gastronomie-Unternehmer habe über ein sinkendes Betriebsergebnis in der vergangenen Wintersaison geklagt. In der Hotellerie berichteten in einer Umfrage des Dehoga unter 2.400 Unternehmern zwei von fünf über niedrigere Erträge. Als Gründe nannte Zöllick steigende Betriebskosten, eine ausufernde Bürokratie und die zunehmende Konkurrenz der Einzelhändler bei Essensangeboten.

EU-Vergeltungszölle auf US-Produkte kommen im Juli

BRÜSSEL (dpa) -Die europäischen Vergeltungszölle auf US-Produkte wie Whiskey, Jeans und Motorräder treten voraussichtlich in vier Wochen in Kraft.

Die noch notwendigen Vorbereitungen sollten in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten bis Ende Juni abgeschlossen werden, erklärte der Vizepräsident der EU-Kommission, Maroš Šefčovič, am Mittwoch in Brüssel. Im Juli könnten die Zölle dann starten. Die EU reagiert mit den Zusatzzöllen auf die Einführung von US-Sonderabgaben auf Stahl- und Aluminiumprodukte. Diese werden von den Europäern als nicht vereinbar mit den Regeln der Welthandelsorganisation WTO angesehen.

60 Milliarden Euro Verluste durch Fälschungen in der EU

ALICANTE (dpa) - Durch Fälschungen erleiden Hersteller in der EU jährlich Einnahmeausfälle von 60 Milliarden Euro.

Zu diesem Ergebnis kommt das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. «Milde Urteile und hohe Kapitalrenditen sind Anreize für kriminelle Banden, sich an Fälschungsaktivitäten zu beteiligen», teilte die EU-Agentur mit Sitz im spanischen Alicante mit. Umgerechnet auf den einzelnen EU-Bürger betragen die Verluste 116 Euro pro Kopf. Etwas unter dem europäischen Durchschnitt liegt Deutschland mit 8,3 Milliarden Euro Verlusten durch Fälschungen. Das entspricht 103 Euro je Einwohner.

KBA ordnet Rückruf von 60.000 Diesel-Audis an

INGOLSTADT (dpa) - Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat nach den von Audi gemeldeten «Auffälligkeiten» an der Abgas-Software jetzt den Rückruf der 33.000 betroffenen Autos in Deutschland angeordnet.

Weltweit muss der Hersteller aus Ingolstadt weitere 60.000 Wagen in die Werkstatt holen. Grund sind die Anfang Mai bekanntgewordenen Abschaltvorrichtungen für die Abgasreinigung bei Diesel-Varianten der Oberklasse-Typen A6 und A7. Auch für andere Dieselmodelle hatte es bereits Umrüstungen gegeben.

Starkes Geschäft im Inland treibt Maschinenbau an

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Geschäfte deutscher Maschinenbauer boomen trotz Konjunkturrisiken durch Handelskonflikte und politische Turbulenzen.

Im April gingen insgesamt 12 Prozent mehr Bestellungen bei der exportorientierten Branche ein, wie der Verband VDMA am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Vor allem das Inlandsgeschäft legte dabei kräftig zu (plus 20 Prozent). Die Auslandsbestellungen stiegen real (preisbereinigt) um 8 Prozent. Dank der Nachfrage und gut gefüllter Auftragsbücher hält der VDMA an seiner Prognose fest, in diesem Jahr 5 Prozent mehr zu produzieren.

Drogerieketten verlangen schärfere Kontrollen von Amazon und Ebay

HANNOVER (dpa) - Die Handelsketten Rossmann, dm und Douglas fordern schärfere Kontrollen beim Verkauf von Kosmetikartikeln über Online-Plattformen von Ebay und Amazon Marketplace.

Verkäufer, die ihren Sitz meist im außereuropäischen Ausland hätten, verkauften über die Plattformen Waren, die in Deutschland nicht vertrieben werden dürften, schrieben die Drogerieketten an die Bundesregierung. Sie kritisierten, dass ausländischen Händler keine Konsequenzen fürchten müssten, die Plattformen träten als Vermittler auf und wiesen die Verantwortung von sich.

Testflugzeug mit Siemens-Elektroantrieb abgestürzt - zwei Tote

MÜNCHEN (dpa) - Beim Absturz eines Testflugzeugs mit Siemens-Elektroantrieb sind in Ungarn zwei Menschen ums Leben gekommen.

Das Unternehmen bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht im Technologieblog «CNET». Der Unfall der zweisitzigen Maschine des Herstellers Magnus Aircraft ereignete sich bereits am 31. Mai auf einem kleinen Flugplatz in der Nähe von Budapest, wie ein Siemens-Sprecher sagte. Die Gründe und genaueren Begleitumstände seien noch unklar und würden derzeit von der ungarischen Luftfahrtbehörde sowie der Polizei untersucht.

Anleger trotzen negativen Einflussfaktoren

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Deutsche Aktienmarkt hat sich am Mittwochnachmittag trotz einiger belastender Aspekte mit freundlicher Tendenz präsentiert.

Der Dax notierte 0,48 Prozent höher bei 12.848,67 Punkten. Der MDax der 50 mittelgroßen Werte gewann 0,59 Prozent auf 26.847,13 Zähler. Das Technologiewerte-Barometer TecDax legte um 0,54 Prozent auf 2847,03 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent nach oben.