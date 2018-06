Von: Redaktion DER FARANG | 04.06.18

Microsoft kauft Software-Entwicklungsplattform GitHub

REDMOND (dpa) - Microsoft kauft die Software-Entwicklungsplattform GitHub für 7,5 Milliarden Dollar. Der Kaufpreis von umgerechnet 6,4 Milliarden Euro werde in Aktien bezahlt, wie Microsoft am Montag mitteilte.



Bei GitHub veröffentlichen Entwicklerteams ihren Software-Code und arbeiten an gemeinsamen Projekten. Microsoft war bereits einer der führenden Nutzer der Plattform. Für GitHub bedeutet der Preis einen drastischen Wertanstieg: Bei der vergangenen Finanzierungsrunde im Jahr 2015 sei die Plattform noch mit zwei Milliarden Dollar bewertet worden, wie der Finanzdienst Bloomberg berichtete. Die Übernahme bedeutet einen klaren Schnitt im Vergleich zum früheren auf Windows ausgerichteten Microsoft, weil freie Open-Source-Software das Herzstück von GitHub ist. Die Open-Source-Bewegung war vom früheren Microsoft-Management um Steve Ballmer regelrecht verteufelt worden.

Teures Kerosin und knappe Kapazitäten lassen Ticketpreise steigen

SYDNEY/FRANKFURT (dpa) - Höhere Kosten für Kerosin und Personal werden nach Einschätzung des Airline-Verbands IATA Flugreisen verteuern und gleichzeitig die Gewinne der Airlines schmälern.



Die Gesellschaften kämen voraussichtlich nicht umhin, einen Teil der Kostensteigerungen an ihre Kunden weiterzureichen, sagte IATA-Generaldirektor Alexandre de Juniac am Montag auf der Branchentagung im australischen Sydney. Lufthansa könnte von dem globalen Trend nicht so stark getroffen werden, ließ der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr erkennen. Er rechne in den kommenden Monaten mit steigenden Ticketerlösen, sagte er am Rande der Veranstaltung. Unter anderem begrenzen Probleme des Konkurrenten Air France das Wachstum des Angebots, so dass er für Lufthansa einen Rekordsommer mit sehr hoher Auslastung erwarte.

Bayer-Monsanto: Der Deal steht, doch der Kraftakt geht weiter

LEVERKUSEN (dpa) - Am Ende ging alles ganz schnell: Bayer steht mit seinen Plänen, den US-Saatgutriesen Monsanto zu schlucken, kurz vor dem Ziel.



63 Milliarden Dollar soll das Vorhaben kosten, rund 54 Milliarden Euro. In wenigen Tagen, am 7. Juni, soll der Deal abgeschlossen werden. Der Firmenname Monsanto verschwindet dann. Der Weg bis hierhin war ein Kraftakt. Zwei Jahre lang versuchten Bayer und Monsanto rund 30 Kartellbehörden von der Übernahme zu überzeugen. 40 Millionen Seiten übermittelten die Leverkusener nach eigenen Aussagen allein an die USA und die EU. Doch das wirklich schwierige Stück der Strecke steht noch bevor: Die Integration von Monsanto in die eigenen Konzernstrukturen. «Mit Abschluss der Übernahme geht die Arbeit erst richtig los», hatte Bayer-Chef Baumann den Aktionären bereits auf der Hauptversammlung Ende Mai zugerufen.

Fußball und Wetter sorgen für Rekordabsätze beim Bier im Mai

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der Fußball und das gute Wetter sorgen bei deutschen Bierbrauern derzeit für Jubelstimmung.



«Wir hatten im Mai den besten Monat in der Geschichte unserer Brauerei», sagte Krombacher-Sprecher Franz-Josef Weihrauch der Deutschen Presse-Agentur. 650 000 Hektoliter habe das größte deutsche Brauunternehmen im Mai abgesetzt - so viel wie in keinem anderen Monat. Auch bei Veltins hat das Wetter die Absatzzahlen im Mai auf Rekordhöhe getrieben. 315 000 Hektoliter verkaufte Veltins nach Angaben des Sprechers Ulrich Biene - zehn Prozent mehr als im Vorjahresmonat. «Nur im Mai 2012, kurz vor der Fußball-Europameisterschaft hatten wir einen ähnlich hohen Wert», sagte Biene.

Diesel-Autos immer weniger gefragt

FLENSBURG/BERLIN (dpa) - Dieselautos werden bei den Neuwagenkäufern immer unbeliebter.



Im Mai ging die Zahl neu zugelassener Diesel im Vergleich zum Vorjahresmonat um 27,2 Prozent zurück, wie das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg am Montag mitteilte. Ihr Anteil an allen Neuzulassungen lag mit 31,3 Prozent bei weniger als einem Drittel (Mai 2017: 40,4 Prozent). Benziner machten 64,0 Prozent der Neuzulassungen aus. Insgesamt wurden im Mai mit 305 057 Personenwagen rund 5,8 Prozent weniger Autos zugelassen als noch im Vorjahr. Der deutliche Rückgang erklärt sich durch zwei Arbeitstage weniger als im Vergleichzeitraum des Vorjahres. Für die ersten fünf Monate des Jahres ergibt sich dennoch ein positiver Trend: Insgesamt 1,5 Millionen Zulassungen zwischen Januar und Mai bedeuten einen Anstieg um 2,6 Prozent.

Eurogruppen-Chef sieht Entspannung in Italien-Frage

BERLIN (dpa) - Der Chef der Eurogruppe sieht die Gefahr größerer Verwerfungen durch die politische Einigung in Italien vorerst gebannt.



Mario Centeno, der auch Finanzminister in Portugal ist, sagte am Montag mit Blick auf die Bildung einer Regierung in Italien: «Das sind sehr gute Nachrichten.» Dort regiert nun eine populistische Regierung unter Führung des noch politisch unerfahrenen Regierungschefs Giuseppe Conte. Centeno unterstützte die Reformvorschläge von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die unter anderem die Schaffung eines Europäischen Währungsfonds und einen Haushalt für mehr Investitionen etwa in strukturschwachen Gegenden in Europa vorsehen. «Wir haben ein gemeinsames Projekt und gemeinsame Herausforderungen», sagte Centeno, der an einer Klausurtagung der SPD-Fraktion im Bundestag teilnahm.

Hotelkonzern Accor erwägt Einstieg bei Air France-KLM

PARIS (dpa) - Der französische Hotelkonzern Accor erwägt einen Einstieg als Minderheitsaktionär bei der streikgeplagten Fluggesellschaft Air France-KLM.



Der Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an dem französisch-niederländischen Airline-Konzern würde das Wachstum der Branche stärken, teilte Accor am Sonntagabend mit. Der Hotelkonzern, zu dem Marken wie Ibis Novotel und Sofitel gehören, betonte, seine Überlegungen befänden sich noch in einem «sehr frühen Stadium». Der französischen Zeitung «Les Echos» zufolge will Accor möglicherweise ein Aktienpaket von 14,3 Prozent kaufen, das bisher dem französischen Staat gehört. Laut dem Bericht soll Accor-Chef Sebastien Bazin in diesem Fall Verwaltungsratschef der Airline werden, die seit Mitte Mai von einem Übergangsteam geführt wird.

Freundlicher Wochenauftakt: Dax moderat im Plus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat seine jüngste Aufwärtsbewegung am Montag fortgesetzt.



Der Dax notierte am Nachmittag 0,30 Prozent höher bei 12.761,87 Punkten. Der MDax der 50 mittelgroßen Werte gewann am Montag zuletzt 0,32 Prozent auf 26.614,03 Punkte. Das Technologiewerte-Barometer TecDax rückte um 0,49 Prozent auf 2.808,89 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte ein Plus von 0,57 Prozent. Der Eurokurs kletterte auf zuletzt 1,1739 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1669 Dollar festgesetzt.