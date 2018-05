Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 31.05.18

An einem Ofen des deutschen Stahltechnologiekonzerns Salzgitter AG in Salzgitter wird ein Arbeiter von großen Stahlcoils in den Schatten gestellt. Foto: epa/Stefan Simonsen

USA verhängen Strafzölle auf Stahl und Aluminium gegen EU-Länder

WASHINGTON (dpa) - Unternehmen aus der EU müssen künftig Strafzölle auf Exporte von Stahl und Aluminium in die USA zahlen.

Das gab US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross am Donnerstag bekannt. Die bis zum 1. Juni erteilte Ausnahmeregelung läuft auch für die US-Nachbarn Kanada und Mexiko aus, mit denen sich die USA gerade in Verhandlungen über die Fortsetzung des gemeinsamen Freihandelsabkommens Nafta befinden. Brüssel hatte zuletzt angekündigt, auf Zollerhebungen reagieren und ihrerseits Zölle auf US-Produkte wie Motorräder, Whiskey und Jeans erheben zu wollen. Trump brachte daraufhin Einfuhrzölle von bis zu 25 Prozent auf Autos ins Spiel.

Hamburg setzt bundesweit erste Dieselfahrverbote in Kraft

HAMBURG (dpa) - Als erste Stadt Deutschlands hat Hamburg Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge in Kraft gesetzt, um die Belastung der Bürger durch gesundheitsschädliche Stickoxide zu reduzieren.

Fahrzeuge, die nicht der Euro-Norm 6 entsprechen, dürfen seit Donnerstag auf Abschnitten zweier besonders belasteter Straßen im Bezirk Altona nicht mehr fahren. Anwohner und Anlieger sowie Linienbusse haben weiterhin freie Fahrt.

EuGH: Bei verspäteten Flügen auch im Ausland

LUXEMBURG (dpa) - Flugreisenden steht auch bei der Verspätung von Anschlussflügen außerhalb Europas unter bestimmten Bedingungen eine Entschädigung zu.

Zu dieser Einschätzung kommt der Europäische Gerichtshof in einem Grundsatzurteil vom Donnerstag. Wenn der Abflugsort innerhalb der EU liege und die Flüge Teil einer Buchung waren, änderten auch Zwischenlandungen außerhalb Europas nichts an bestehenden Ansprüchen, urteilten die Luxemburger Richter (Rechtssache C-537/17). Das höchste EU-Gericht stärkte damit einmal mehr die Rechte von Fluggästen.

Tariferhöhung für Bauarbeiter unter Dach und Fach

BERLIN (dpa) - Rund 800.000 Bauarbeiter in Deutschland bekommen spürbar mehr Geld.

Nach der IG BAU haben auch die Arbeitgeberverbände dem Schlichterspruch des früheren Bundesministers Wolfgang Clement zugestimmt. Demnach gibt es im Westen rückwirkend zum 1. Mai 5,7 Prozent höhere Löhne und Gehälter sowie Einmalzahlungen von insgesamt 1.100 Euro. Im Osten beträgt das Plus zunächst 6,6 Prozent, im Juni 2019 kommen weitere 0,8 Prozent hinzu. Die Einmalzahlung beträgt 250 Euro, die Vertragslaufzeit 26 Monate.

Brüssel will 30 Milliarden aus EU-Budget zum Schutz vor Finanzkrisen

BRÜSSEL (dpa) - Zur Absicherung gegen Finanzkrisen sollen EU-Staaten künftig unter Umständen Anspruch auf Kredite aus dem EU-Haushalt haben.

Entsprechende Vorschläge legte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel vor. Außerdem sollen Staaten für Strukturreformen sowie auf dem Weg in den Euro mit insgesamt 25 Milliarden Euro unterstützt werden. Die Vorschläge sind Teil der EU-Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2027. Die Verhandlungen zwischen den EU-Staaten darüber dürften etliche Monate dauern, möglicherweise noch deutlich länger. Dann muss zudem noch das Europaparlament zustimmen.

Berichte: Aufseher stufen US-Geschäft Deutscher Bank als Problem ein

NEW YORK (dpa) - Die Deutsche Bank ist mit ihrem US-Geschäft laut Medienberichten weiter in die Bredouille geraten.

Die US-Einlagensicherung FDIC habe das Geldhaus im ersten Quartal auf eine Liste von «Problembanken» gesetzt, schrieb die «Financial Times» am Donnerstag unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Die Deutsche Bank erklärte in einem Statement, als Konzern «sehr gut kapitalisiert» zu sein und über «erhebliche Liquiditätsreserven» zu verfügen. Anleger reagierten dennoch beunruhigt, die Aktie fiel zeitweise um rund fünf Prozent.

Dax geht am Feiertag die Luft aus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Kurserholung ist am Donnerstag zum Erliegen gekommen.

Der Dax gab am Nachmittag in einem an Impulsen armen Feiertagshandel um 0,31 Prozent auf 12.743,83 Punkte nach. Für den Börsenmonat Mai zeichnet sich damit ein Zugewinn von rund einem Prozent ab. Besser als der Dax schlugen sich die Nebenwerte-Indizes: So stieg der MDax der 50 mittelgroßen Werte stieg um 0,61 Prozent auf 26.516,32 Punkte. Das Technologiewerte-Barometer TecDax legte um 0,21 Prozent auf 2.804,34 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich kaum von der Stelle.