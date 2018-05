Von: Redaktion DER FARANG | 29.05.18

Zeitplan für Diesel-Updates wackelt - Scheuer mahnt Autobauer

BERLIN (dpa) - Im Kampf gegen zu schmutzige Luft in deutschen Städten wackelt der Zeitplan für die Umrüstung älterer Diesel mit besserer Abgas-Software.

Der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes, sagte der «Passauer Neuen Presse» (Dienstag): «Der Großteil der Fahrzeuge bekommt die Updates bis Ende des Jahres, der Rest folgt im kommenden Jahr.» Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) pochte umgehend auf Zusagen der Branche. «Es bleibt dabei: Das Wort der Hersteller gilt», sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. «Bis Ende 2018 müssen die Updates für die 5,3 Millionen Diesel-Fahrzeuge in Deutschland abgeschlossen sein.» Beim Dieselgipfel mit Bund und Ländern hatten die deutschen Autobauer im Sommer 2017 neue Software für diese Gesamtzahl an Wagen «bis zum Jahresende 2018» zugesichert - auf Basis der Freigabe durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) und der erreichbaren Fahrzeuge.

Chinesischer Großaktionär will Autozulieferer Grammer übernehmen

AMBERG (dpa) - China setzt seine Einkaufstour in Deutschland fort. Der chinesische Autozulieferer Jifeng will jetzt den bayerischen Autozulieferer Grammer übernehmen.

Die Verhandlungen über ein Übernahmeangebot an alle Grammer-Aktionäre seien bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, teilte Grammer am Dienstag mit. Vor genau einem Jahr hatte Grammer Jifeng als Aktionär an Bord geholt, um eine Machtübernahme durch die umstrittene bosnische Investorenfamilie Hastor zu verhindern. Inzwischen hält Jifeng 26 Prozent an Grammer, Hastor 19 Prozent. Vereinbart sei bereits, dass Grammer selbstständig und börsennotiert bleibt und Management und Struktur erhalten bleiben, hieß es aus Industriekreisen. Jifeng will den Aktionären ihre Anteile mit einem Aufschlag von 17 Prozent über dem bisherigen Aktienkurs abkaufen - das Oberpfälzer Unternehmen wäre Jifeng damit 772 Millionen Euro wert.

Mehr im Geldbeutel: Tarifverdienste stärker gestiegen als Inflation

WIESBADEN (dpa) - Die Tarifbeschäftigten in Deutschland haben im Schnitt mehr im Geldbeutel. Ihr Verdienst stieg auch im ersten Quartal 2018 stärker als die Inflation.

Einschließlich Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld standen durchschnittlich 2,5 Prozent mehr auf dem Gehaltszettel als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Ohne Sonderzahlungen waren es 2,3 Prozent mehr. Die Verbraucherpreise legten lediglich um 1,6 Prozent zu. Unter dem Strich behalten die Beschäftigten somit mehr Geld im Portemonnaie. Das stärkt ihre Kaufkraft und kann den Konsum ankurbeln. 2017 hatten die Gehälter der Tarifbeschäftigten das sechste Jahr in Folge stärker zugelegt als die Inflation. Die Konsumlust der Verbraucher ist eine wichtige Stütze des aktuellen Konjunkturaufschwungs.

Rocket Internet startet 2018 mit schwarzen Zahlen

BERLIN (dpa) - Nach hohen Verlusten 2017 ist Rocket Internet mit einem Gewinn in das neue Jahr gestartet. Für die Beteiligungsgesellschaft der Brüder Samwer zahlte sich vor allem aus, dass sie Anteile am Essenslieferanten Delivery Hero versilbert hatte.

Im ersten Quartal 2018 wies die Rocket Internet SE deshalb einen Konzerngewinn in Höhe von 75 Millionen Euro aus, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Fehlbetrag in Höhe von 86 Millionen Euro angefallen war, wie das Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Nach Steuern blieb unter dem Strich ein Überschuss von 72 (Vorjahr minus 84) Millionen Euro übrig. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich von 9 auf 10 Millionen Euro. Das Unternehmen ist seit März im MDax der mittelgroßen Börsenwerte notiert.

Leer gefegter Arbeitsmarkt belastet Existenzgründungen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Angesichts des boomenden Arbeitsmarkts wagen immer weniger Menschen in Deutschland den Schritt in die Selbstständigkeit.

Die Zahl der Existenzgründer sank 2017 im Vergleich zum Vorjahr unerwartet deutlich um 17 Prozent auf das Rekordtief von 557 000, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten «Gründungsmonitor» der staatlichen Förderbank KfW hervorgeht. Der leer gefegte Arbeitsmarkt belastet auch die Gründer. Sie haben zunehmend Probleme, Mitarbeiter zu finden. «Der Gegenwind für das Gründungsgeschehen war noch nie so groß, weil die Attraktivität der abhängigen Beschäftigung so hoch ist», sagte KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner. Mit einer durchgreifenden Trendwende in diesem Jahr rechnet er nicht. Derzeit seien keine Impulse in Sicht. Erste Zahlen hatte die KfW im Februar veröffentlicht.

Politische Krise in Italien belastet auch Dax-Unternehmen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Sorgen um ein möglicherweise zunehmend EU- und Euro-feindliches Italien haben am Dienstag erheblich zugenommen und die Aktienmärkte belastet.

«Das Gespenst einer nächsten Euro-Krise macht die Runde», schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets in einem Kommentar. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren. Der Dax büßte nach Verlusten bereits zum Wochenauftakt am Dienstagnachmittag weitere 1,11 Prozent auf 12.720,51 Punkte ein. Der MDax als Index der 50 mittelgroßen Werte verlor 0,92 Prozent auf 26.378,59 Punkte. Das Technologiewerte-Barometer TecDax rutschte um 1,60 Prozent auf 2.787,29 Punkte ab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sackte ebenfalls ab. Am Rentenmarkt brach die Umlaufrendite von 0,24 Prozent am Montag auf 0,06 Prozent regelrecht ein. Der Eurokurs geriet angesichts der ungewissen politischen lage in Italien erneut unter Druck und notierte zuletzt bei 1,1565 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8647 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1644 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8588 Euro gekostet.