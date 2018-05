Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 29.05.18

Verbot von Plastikgabeln und Co. soll Meere schützen

BRÜSSEL (dpa) - Zum Schutz der Weltmeere will die EU-Kommission Einmalgeschirr, Strohhalme, Wattestäbchen und Ballonhalter aus Plastik verbieten.



Auch andere Wegwerfartikel aus Kunststoff sollen massiv zurückgedrängt werden. «Wir glauben fest an diesen Vorschlag», sagte Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans am Montag in Brüssel. «Das ist gut für Europa und für die Welt.» Von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) kam vorsichtige Zustimmung. Mit den Plänen legt sich die Brüsseler Behörde mit der Kunststoffbranche an, die 2015 nach Angaben der Kommission in der EU einen Umsatz von 340 Milliarden Euro machte und 1,5 Millionen Menschen beschäftigte. Allerdings werden die meisten der künftig einmal verbotenen Produkte nach Kommissionsangaben nicht in der EU hergestellt. Es gebe sehr gute moralische, aber auch wirtschaftliche Gründe für den Vorschlag, fügte er hinzu. Bis 2030 könnten Umweltschäden im Wert von 22 Milliarden Euro vermieden werden, schätzt die Kommission, Verbraucher könnten unter dem Strich 6,5 Milliarden Euro sparen.

Deutsche Bahn weitet City Ticket und Super Sparpreis aus

BERLIN (dpa) - Die Deutsche Bahn will mit neuen Angeboten mehr Kunden gewinnen.



Fahrkarten ab 19,90 Euro gibt es ab August dauerhaft und nicht nur in Aktionszeiträumen. Außerdem sollen dann Kunden auch ohne Bahncard mit ihrem Fahrschein Busse und Bahnen am Abfahrts- und Zielort nutzen können, wie am Montag aus Bahnkreisen in Berlin verlautete. Die bisherigen Aktionsangebote ab 19,90 Euro pro Fahrt werden demnach als «Super Sparpreis» zur dritten Preiskategorie. Bislang kann man Fahrkarten regulär nur zum normalen «Flexpreis» und zum «Sparpreis» kaufen. Der «Super Sparpreis»-Fahrschein liegt darunter, ist aber kontingentiert und kann nicht storniert werden - ein Angebot für Schnäppchenjäger, wie es hieß. Die Bahn verschärfe damit den Wettbewerb um besonders preissensibele Kunden, hieß es. Gemeint sind damit etwa Reisende, die sich andernfalls für den Fernbus oder Mitfahrzentralen entscheiden würden.

Karlsruhe will noch in diesem Jahr über Bettensteuern urteilen

BERLIN/KARLSRUHE (dpa) - Das Bundesverfassungsgericht will noch in diesem Jahr über die Bettensteuern in Hamburg, Bremen und Freiburg entscheiden. Das teilte das Gericht der Deutschen Presse-Agentur mit.



Damit dürfte nach jahrelangen Auseinandersetzungen in den nächsten Monaten endgültig klar sein, ob die Abgabe auf Hotelübernachtungen verfassungsgemäß ist. Dutzende deutsche Städte bitten inzwischen ihre Gäste zur Kasse - darunter auch Berlin, Köln, Potsdam, Dresden und Weimar. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) sieht seine Mitglieder diskriminiert durch die «Matratzen-Maut» und spricht von einer «Neidsteuer». «Nach Ansicht des Dehoga und des Hotelverbandes Deutschland sind kommunale Bettensteuern kontraproduktiv, unverhältnismäßig, ungerecht und unserer Auffassung nach auch verfassungswidrig», hieß es aus der Branche.

Versand-Dienstleister greifen Post an - Kritik an Briefporto

BONN (dpa) - Kurz vor dem 20. Geburtstag der Bundesnetzagentur sorgt Briefporto der Post für Streit. Erst gab es am Wochenende Gerüchte über eine Erhöhung der Entgelte von 70 auf 80 Cent ab 2019.



Die Post sprach von Spekulationen. Am Montag legten der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) sowie mehrere Wettbewerber nach: In einem offenen Brief an Bundesnetzagenturchef Jochen Homann kritisieren die Entgelte der Post, die aus ihrer Sicht zu hoch sind. «Aktuellen Bestrebungen der Deutschen Post AG, das Porto wieder deutlich zu erhöhen, muss Einhalt geboten werden», schreiben die Leiter der Paketdienste Hermes, DPD, Go, UPS, GLS sowie des Verbands Paket und Expresslogistik darin. Die Unternehmen stützen sich auf ein Gutachten des Wirtschaftswissenschaftlers Justus Haucap im Auftrag des BIEK. Darin kritisiert dieser die hohe Marktmacht der Post im lizenzierten Briefmarkt von rund 85 Prozent. Mit den Gewinnen, die die Post dort erziele, könne sie ihr Paketgeschäft subventionieren.

Streit um Abfindungsprogramm bei Opel - Betriebsrat sieht Formfehler

RÜSSELSHEIM (dpa) - Zum Auftakt der Einigungsgespräche zur Opel-Sanierung wurde erneut um das millionenschwere Abfindungsprogramm des angeschlagenen Autobauers gestritten.



Der Betriebsrat sieht sich von der Arbeitsagentur bestätigt, dass Opel dabei eine Frist nicht eingehalten habe und hunderte Beschäftigte zu früh gehen ließ. In einem am Montag verbreiteten Flugblatt zitieren die Arbeitnehmervertreter aus einem Schreiben der Agentur, dass Entlassungen nach dem Programm erst ab dem 15. Juni rechtssicher möglich seien. Laut Opel-Personalabteilung haben aber bereits im Mai rund 400 Beschäftigte das Unternehmen mit individuellen Abfindungen verlassen. Das Programm wurde Mitarbeitern angeboten, die nicht für Altersteilzeit oder Vorruhestand in Frage kamen. Hunderte weitere Beschäftigte warten darauf, gehen zu können. Im Einzelfall wurden Abfindungen mit bis zu 275.000 Euro Grundbetrag ausgelobt.

Bund will in zwei Wochen Klarheit zu Abgas-Vorwürfen bei Daimler

BERLIN (dpa) - Angesichts neuer Abgas-Vorwürfe gegen den Autobauer Daimler will die Bundesregierung binnen zwei Wochen Klarheit über das Ausmaß möglicher Manipulationen.



Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte nach einem Gespräch mit Konzernchef Dieter Zetsche am Montag in Berlin, Ziel sei, die genaue Zahl der betroffenen Modelle zu ermitteln. «Bei einem weiteren Treffen in 14 Tagen werden die konkreten Ergebnisse auf dem Tisch liegen.» Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hatte bei einem Modell des Kleintransporters Mercedes-Vito eine unzulässige Abgastechnik festgestellt, Daimler widerspricht dem aber. Zetsche erklärte nach dem Treffen im Ministerium: «Es war ein gutes, konstruktives Gespräch. Wir haben verabredet, uns in zwei Wochen wieder zu treffen.»

Anleger ernüchtert nach Platzen der Regierungsbildung in Rom

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach dem Scheitern der geplanten populistischen Koalition in Italien ist die anfängliche Euphorie der Dax-Anleger am Montag in Ernüchterung umgeschlagen.



Der deutsche Leitindex büßte seine anfänglichen Tagesgewinne komplett ein und stand am frühen Nachmittag 0,79 Prozent tiefer bei 12.835,36 Punkten. Angesichts der Feiertage in London und New York hielten sich die Aktivitäten der Händler allerdings in Grenzen. In der zweiten deutschen Börsenreihe gab der Index der mittelgroßen Werte MDax um 0,35 Prozent auf 26.620,23 Punkte nach. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax hingegen ging es um 0,21 Prozent auf 2.830,09 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wiederum verlor mehr als 1 Prozent. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,28 Prozent am Freitag auf 0,24 Prozent. Der Eurokurs gab nach und notierte zuletzt bei 1,1614 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8610 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1675 (Donnerstag: 1,1728) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8565 (0,8527) Euro gekostet.