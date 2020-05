Von: Redaktion DER FARANG | 04.05.20 | Aktualisiert um: 12:39 | Überblick

Deutsche Wirtschaft bangt um Zukunft von Auszubildenden

BERLIN: Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) warnt vor Folgen der Corona-Pandemie für Auszubildende. «Wenn Einnahmen fehlen und Berufsschulen geschlossen sind, geraten bestehende Ausbildungsverhältnisse in Gefahr», zitiert die «Süddeutsche Zeitung» (Montag) aus einer internen Analyse des DIHK. Zudem werde es zunehmend schwerer, Angebote für das kommende Ausbildungsjahr zu sichern, das im August und September beginnt.

Den Angaben zufolge gibt es derzeit in Deutschland mehr als 1,3 Millionen Auszubildende. Im Normalfall würden etwa eine halbe Million Schulabgänger in diesem Jahr eine Ausbildung beginnen.

«Betriebe sollten alle Mittel ausschöpfen, um Ausbildung weiter zu gewährleisten», heißt es in dem DIHK-Vorschlag für ein Zehn-Punkte-Programm. Denkbar seien etwa Kooperationen zwischen Firmen oder ein Übertragen der Ausbildung an eine überbetriebliche Einrichtung. Azubis aus kleineren Einzelhandelsgeschäften könnten auch zeitweise in Supermärkten beschäftigt werden, wenn dort eine weitere Ausbildung gewährleistet sei. Zudem müssten Auszubildende aus insolventen Betrieben rasch weitervermittelt werden und im Falle von Kurzarbeit auch vom ersten Tag an Kurzarbeitergeld erhalten.

Das DIHK-Papier regt laut Bericht auch an, dass der Bund Betrieben, die zusätzliche Ausbildungsplätze anbieten, einen finanziellen Bonus bieten könne.

Experte: Polen droht nach Präsidentenwahl riesiger Konflikt

WARSCHAU: Die von Polens Regierungspartei PiS geplante Änderung des Wahlrechts vor der Präsidentenwahl am 10. Mai könnte laut einem Experten zum Streit über die Legitimität des neu gewählten Staatsoberhaupts führen. «Wir werden einen gigantischen Konflikt um die Frage bekommen, ob das überhaupt ein legaler Präsident ist», warnte der Warschauer Politologe Antoni Dudek. Dieser Streit könne das Image Polens im Ausland stark beschädigen.

Über den Wahltermin wird in Polen seit Wochen gestritten. Die Opposition fordert eine Verschiebung, weil die Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Epidemie einen Wahlkampf unmöglich machten. Die PiS beharrt auf dem Datum und will die Abstimmung als reine Briefwahl abhalten. Weil dies in Polen ein Novum ist, muss das Wahlrecht geändert werden. Über die Änderung wird das Parlament erst kurz vor dem Wahltag abstimmen, voraussichtlich am Mittwoch oder Donnerstag.

Da die Post in Polen nicht zuverlässig arbeite, werde ein Teil der gut 30 Millionen Wähler wahrscheinlich die Wahlunterlagen nicht bekommen, sagte Dudek. «Die werden um ihr Stimmrecht gebracht.» Fälschungsvorwürfe und Proteste könnten die Folge sein.

Der von der PiS gestellte Amtsinhaber Andrzej Duda liegt in Umfragen bei 52 und 59 Prozent in der Wählergunst. Er könnte die Wiederwahl in der ersten Runde schaffen. Insgesamt bewerben sich neun Männer und eine Frau um das höchste Staatsamt. Die Präsidentschaftskandidatin des größten Oppositionsbündnisses Bürgerkoalition (KO), Malgorzata Kidawa-Blonska, hat bereits angekündigt, sie werde im Fall einer reinen Briefwahl ihre Bewerbung zurückziehen.

Trump verteidigt aggressives Verhalten gegenüber Journalisten

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat sein aggressives Verhalten gegenüber kritischen Medien verteidigt. «Ich habe es mit einer feindseligen Presse zu tun, wie sie noch kein Präsident je gesehen hat», sagte Trump am Sonntagabend (Ortszeit) bei einer Veranstaltung des Senders Fox News in Washington, wo er sich per Video eingereichten Wählerfragen stellte. «Sie kommen mit den furchtbarsten, schrecklichsten, voreingenommensten Fragen auf einen zu.» Er fügte hinzu: «94 oder 95 Prozent der Presse sind feindselig.» Trump ließ offen, was die Basis für diese Zahlen ist. Am Sonntag war der internationale Tag der Pressefreiheit.

Der Präsident war von einer Unterstützerin per Video gefragt worden, warum er Aussagen tätige, die an Mobbing erinnerten, und weshalb er Fragen von Journalisten nicht direkt beantworte, sondern immer wieder abschweife. Trump begrüßte die Frage. Er sagte mit Blick auf Journalisten: «Das Ausmaß von Wut und Hass - ich schaue sie an und sage, was ist Euer Problem?» Er fügte hinzu: «Ich glaube, wir haben in den ersten drei, dreieinhalb Jahren, mehr getan als jeder andere Präsident in der Geschichte unseres Landes. Das glaube ich wirklich.»

Der Auftritt des Präsidenten am Sonntagabend fand am Lincoln-Memorial im Herzen der US-Hauptstadt statt. Abraham Lincoln war von 1861 bis 1865 der 16. Präsident der USA. Zwei Fox-News-Moderatoren stellten Trump Fragen, die Wähler zuvor per Video bei dem Sender eingereicht hatten. Trump bemerkte, es werde gesagt, dass kein Präsident von den Medien schlechter behandelt worden sei als Lincoln. «Ich glaube, dass ich schlechter behandelt werde.»

Verbraucherschützer: Keine Autos mit schlechter Klimabilanz fördern

BERLIN: Vor dem Autogipfel von Bundesregierung und Branche haben Verbraucherschützer davor gewarnt, Autos mit einer schlechten Klimabilanz zu fördern. Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, sagte: «Wir brauchen keine Abwrackprämie 2.0, die Verbrenner fördert und funktionstüchtige Autos zum Wegwerfartikel macht. Bund und Länder müssen zukunftsgewandt handeln und umweltverträgliche Mobilität fördern.»

Die Bundesregierung und Vertreter der Autoindustrie wollen an diesem Dienstag über die angespannte Lage der Branche beraten. Die Nachfrage ist wegen der Corona-Krise eingebrochen. Die Hersteller hoffen auf Hilfe vom Staat in Form neuer Kaufprämien, um die Nachfrage anzukurbeln. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte aber deutlich gemacht, bei dem Treffen am Dienstag sei noch keine Entscheidung über spezielle Anreize für die Branche zu rechnen.

Müller sagte, die Politik dürfe auf Drängen der Autoindustrie nicht in alte Muster verfallen. Eine Kaufförderung müsse die klimapolitischen Ziele Deutschlands und der EU unterstützen. «Wenn es neue Subventionen geben soll, dann dürfen nur besonders klimaverträgliche Fahrzeuge wie Elektroautos eine Förderung erhalten.»

Daneben unterstütze der Verband die Forderung einer Mobilprämie und schlage vor, dass auch Menschen von einer Förderung profitieren sollten, die ihr Auto mit anderen teilten oder ohne Auto leben, dafür aber das Rad, den Öffentlichen Nahverkehr oder Carsharing-Angebote nutzen.

Afghanischer Gouverneur gibt Iran Schuld für ertrunkene Migranten

KABUL: Ein afghanischer Provinzgouverneur hat iranische Grenztruppen dafür verantwortlich gemacht, dass bis zu 38 Afghanen beim Versuch der Überquerung eines Grenzflusses ertrunken sein sollen. «Unsere Landsleute sind keine Terroristen wie Osama (bin Laden), die Ihr einfach in den See werfen könnt . Eines Tages werden wir Euch das heimzahlen», twitterte der Provinzgouverneur von Herat, Sajed Wahid Katali, am Sonntag. Die iranische Regierung äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Die afghanische Seite wirft iranischen Sicherheitskräften vor, am Samstag rund 50 Migranten in einen Grenzfluss in der westafghanischen Provinz Herat getrieben zu haben. Zwölf von ihnen hätten sich in Sicherheit bringen können, sagte Provinzratsmitglied Ahmad Karochi am Sonntag. Sieben Leichen seien aus dem Fluss Hari Rud im Bezirk Gulran geborgen worden. Von den anderen gebe es bislang keine Spur. Das afghanische Außenministerium teilte mit, man werde den Vorfall vollständig untersuchen, «notwendige» Maßnahmen würden folgen.

Anhaltende Konflikte, extreme Armut und hohe Arbeitslosigkeit zwingen jedes Jahr Tausende Afghanen dazu, illegal die Grenze zum Iran zu überqueren. Nach UN-Berichten sind derzeit fast eine Million afghanische Flüchtlinge im Iran gemeldet, weitere zwei Millionen sollen illegal dort leben.