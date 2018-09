Von: Redaktion DER FARANG | 18.09.18

Klopp lobt Tuchel: «Er ist ein außergewöhnlicher Trainer»

LIVERPOOL (dpa) - Vor dem deutschen Trainerduell in der Champions League zwischen Liverpool-Coach Jürgen Klopp und Thomas Tuchel mit Paris Saint-Germain am Dienstag hat Klopp seinen Gegner in den höchsten Tönen gelobt.

«Er ist ein außergewöhnlicher Trainer», sagte er am Montag auf einer Pressekonferenz über seinen einstigen Nachfolger als Coach bei Borussia Dortmund. «Ich fand, es war wirklich eine kluge Entscheidung von PSG, Thomas Tuchel zu holen.» Die Mannschaft mit Superstars wie Neymar, Edinson Cavani und dem französischen Weltmeister Kylian Mbappé brauche einen Trainer, «der ihnen etwas beibringen kann und ihnen zeigt, wie man zusammen spielt», erklärte Klopp.

Reiterin Klimke verpasst bei Vielseitigkeits-WM Gold und holt Bronze

TRYON (dpa) - Ingrid Klimke hat bei der Vielseitigkeits-WM die Goldmedaille nach einem Fehler am letzten Hindernis verpasst.

Die 50 Jahre alte Reiterin aus Münster ritt am Montag in Tryon (North Carolina) im abschließenden Springen nicht ganz fehlerfrei, holte aber immerhin noch Bronze. Zuvor hatte Klimke mit ihrem Pferd Hale Bob in der Dressur und beim Geländeritt starke Leistungen gezeigt und lag vor dem Springen in Führung. Mit der deutschen Mannschaft kam Klimke auf Rang fünf. Damit schaffte das Team die Olympia-Qualifikation. Zum deutschen Quartett gehörten außerdem Andreas Dibowski aus Döhle mit Corrida, Kai Rüder aus Blieschendorf mit Colani Sunrise und Julia Krajewski (Warendorf) mit Chipmunk. Team-Weltmeister wurde Großbritannien.

1. FC Magdeburg wartet weiter auf ersten Sieg: 0:0 gegen Bielefeld

MAGDEBURG (dpa) - Auch im fünften Anlauf hat Aufsteiger 1. FC Magdeburg nicht den ersten Sieg einfahren können.

Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel spielte am Montagabend in der 2. Fußball-Bundesliga 0:0 gegen Arminia Bielefeld. Bielefeld ist mit acht Punkten Neunter, der sieglose Neuling Magdeburg bleibt als 16. im Tabellenkeller. Vor 19 794 Zuschauern in der MDCC-Arena dominierten beide Abwehrreihen, allerdings hatten die Gäste mehr Spielanteile.

Goretzka-Einsatz gegen Benfica fraglich - Ribéry fehlt beim Training

MÜNCHEN (dpa) - Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka hat sich beim letzten Training des FC Bayern München vor der Abreise nach Portugal zum Champions-League-Auftakt gegen Benfica Lissabon am Fuß verletzt.

Das berichtete die «Bild»-Zeitung am Montag online nach der nicht-öffentlichen Übungseinheit auf dem Vereinsgelände. Wie aus dem Verein zu hören war, bekam Goretzka kurz vor Ende des Trainings bei einem Zweikampf einen Schlag auf den Fuß. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler am Dienstag mit nach Lissabon fliegen werde.

Williams fühlt sich nach US-Open-Finale weiter unfair behandelt

STUTTGART (dpa) - Tennis-Star Serena Williams fühlt sich auch eine gute Woche nach ihrem skandalösen US-Open-Finale ungerecht behandelt.

In einem Interview mit der australischen Fernsehsendung «The Project» bestritt die US-Amerikanerin erneut, Tipps von ihrem Coach bekommen zu haben und wiederholte ihren Vorwurf des Sexismus. «Ich verstehe es nicht», sagte die frühere Nummer eins der Tennis-Welt. «Als Frau sollte man sich wenigstens halb so viel erlauben können wie ein Mann.» Bei ihrer Endspiel-Niederlage gegen die Japanerin Naomi Osaka war Serena Williams dreimal verwarnt worden und hatte einen Spielabzug zum 3:5 im zweiten Satz erhalten. Zuvor hatte die 36-Jährige den Schiedsrichter Carlos Ramos als Dieb bezeichnet

Ex-Schwimmer Steinbach mit «Goldener Sportpyramide» ausgezeichnet

BERLIN (dpa) - Der frühere Weltklasseschwimmer und Spitzenfunktionär Klaus Steinbach hat am Montag in Berlin die «Goldene Sportpyramide» der Deutschen Sporthilfe erhalten.

Der 64-Jährige wurde gleichzeitig in die «Hall of Fame» des deutschen Sports aufgenommen. «Ich bin sehr stolz, dass ich die meisten Stimmen auf mich vereinigen konnte», sagte Steinbach: «Ich werde die Pyramide neben meine beiden olympischen Medaillen stellen.» Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sprach in seiner Laudatio über Steinbach von einer «nationalen Institution», der «dem Leistungssport ein menschliches Antlitz gegeben hat».

Borussia Dortmund ohne Alcácer und Delaney nach Brügge

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund muss zum Start in die diesjährige Champions League auf Paco Alcácer und Thomas Delaney verzichten.

Beide Profis fehlten beim Abflug des Fußball-Bundesligisten zum Spiel am Dienstag beim FC Brügge wegen muskulärer Probleme. Für Delaney dürfte der wiedergenesene Julian Weigl in die Startelf rücken. Nach dem frühen Aus in der vorigen Saison will der Revierclub in diesem Wettbewerb wieder an bessere Zeiten anknüpfen.

Wimbledonsiegerin Kerber verzichtet auf Turnier-Teilnahme in Tokio

TOKIO (dpa) - Als Vorsichtsmaßnahme verzichtet Wimbledonsiegerin Angelique Kerber auf ihre Teilnahme am Tennis-Turnier in Tokio in dieser Woche.

Die Weltranglisten-Dritte wolle sich auf den Saison-Endspurt konzentrieren und plane, im chinesischen Wuhan in die Asien-Tour einzusteigen, teilte Manager Aljoscha Thron am Montag auf dpa-Anfrage mit. Das Turnier in Wuhan beginnt am 23. September, Kerber hat nach ihrem Drittrunden-Aus bei den US Open in New York dann eine gut dreiwöchige Pause hinter sich. Im Anschluss steht für die 30 Jahre alte Kielerin die Veranstaltung in Peking auf dem Programm.

Ski-Ass Neureuther vor erstem Härtetest - Sölden-Start noch ungewiss

MÜNCHEN (dpa) - Felix Neureuther steht nach seinem Kreuzbandriss und einer monatelange Reha vor dem ersten Härtetest für ein mögliches Comeback.

Der Skirennfahrer kündigte an, von der nächsten Woche an in Österreich erstmals wieder auf Pisten zu trainieren, die jenen im Weltcup entsprechen. «Dann wird sich zeigen, wie das Knie reagiert, wenn es steil wird, wenn die Pisten unruhig und eisig sind», sagte der 34-Jährige am Montag bei der Vorstellung seine neuen Kinderbuchs in München. Neureuther hatte sich im November 2017 das Kreuzband gerissen, konnte im Sommer aber bereits wieder auf Schnee trainieren. Ob der erfolgreichste deutsche Weltcup-Fahrer beim Saisonauftakt am 28. Oktober in Sölden starten kann, will er erst nach den Trainingstagen in Österreich entscheiden.

Tennisspielerin Lisicki gewinnt erstmals seit Februar WTA-Match

GUANGZHOU (dpa) - Erstmals seit fast sieben Monaten hat Tennisspielerin Sabine Lisicki einen Sieg auf der WTA-Tour gefeiert.

Die Berlinerin setzte sich am Montag im chinesischen Guangzhou gegen die frühere Topspielerin Vera Swonarewa aus Russland 6:4, 6:2 durch. Als nächstes trifft die 28 Jahre alte Lisicki bei dem mit rund 195 000 Euro dotierten Hartplatz-Turnier auf Julia Putinzewa aus Kasachstan, gegen die sie bislang zweimal verloren hat. Die frühere Wimbledon-Finalistin Lisicki wurde zuletzt von Verletzungen zurückgeworfen, erreicht seit langem nicht mehr ihre einstige Form und steht in der Weltrangliste momentan nur auf Platz 227.