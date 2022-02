Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

IOC: Medaillenvergabe für Eiskunstlauf-Teams bleibt vorerst offen

PEKING: In der Doping-Affäre um Eiskunstläuferin Kamila Walijewa ist keine schnelle Entscheidung über die Medaillenvergabe im olympischen Team-Wettbewerb zu erwarten. «Der Fall in seiner Gesamtheit wird erst zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt», sagte Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, am Sonntag in Peking. Die Ad-hoc-Kommission des Internationalen Sportgerichtshofs Cas werde nur über das Startrecht für die 15 Jahre alte Russin im kommenden Damen-Einzel urteilen, bekräftigte Adams.

Die russischen Eiskunstläufer hatten in der Mannschaftskonkurrenz Gold vor den USA und Japan gewonnen. Kurz darauf wurde der positive Test Walijewas auf das verbotene Herzmittel Trimetazidin bekannt, der von den russischen Meisterschaften im Dezember stammt. Die Cas-Richter sollen nun entscheiden, ob die russische Anti-Doping-Agentur die am 8. Februar verhängte vorläufige Sperre der Europameisterin einen Tag später wieder aufheben durfte. «Wir wollen diese Sache so sehr beschleunigen wie möglich», versicherte Adams erneut.

Am Montag sollen die Streitparteien das Cas-Urteil erfahren. Am Dienstag beginnt das Damen-Einzel. Über mögliche weitere Konsequenzen für Walijewa und ihr Umfeld werde erst später entschieden, ließ Adams erkennen. «Die Mühlen der Justiz mahlen ziemlich langsam. Wir müssen das Verfahren einhalten», sagte Adams.

IOC-Olympiadirektor Christophe Dubi gab sich mit Blick auf die Folgen des Falls für die Winterspiele betont gelassen. «Die Spiele sind die Spiele. Da ist es klar, dass eine Vielzahl von Problemen auftaucht, wenn es so viele Athleten und so viele Wettbewerbe gibt», sagte er.

Deutsche Skirennfahrer ohne Medaillenchance im Riesenslalom

YANQING: Für das deutsche Alpin-Trio haben die Technik-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen von China mit einem Dämpfer begonnen. Alexander Schmid und Linus Straßer schieden im Riesenslalom am Sonntag bereits im ersten Durchgang nach Fahrfehlern aus, Julian Rauchfuß landete mit mehreren Sekunden Rückstand abgeschlagen im hinteren Feld. Das Rennen am Xiaohaituo Mountain war geprägt von schlechten Sichtverhältnissen aufgrund von Nebel und teils heftigem Schneefall.

Führender war zur Halbzeit Goldfavorit Marco Odermatt aus der Schweiz, der in dieser Disziplin in diesem Winter bereits vier Weltcup-Siege gefeiert hatte. Auf dem zweiten Platz lag Stefan Brennsteiner aus Österreich gefolgt vom Franzosen Mathieu Faivre.

Vor allem Schmid galt im deutschen Team als möglicher Kandidat auf Edelmetall. Im Dezember hatte der 27-Jährige aus Fischen im Allgäu erstmals auf einem Weltcup-Podest gestanden. «Ich habe es eher als Vorteil gesehen, dass die Sicht nicht gut ist. Weil ich eigentlich gut auf dem Ski stehe. Dass das jetzt so passiert ist, ist untypisch für mich», sagte Schmid, der genau wie Straßer weggerutscht war.

Am Mittwoch steht für die Herren der Slalom auf dem Programm. Straßer zählt nach seinem Sieg zuletzt in Schladming zu den Favoriten.

Laura Nolte im Monobob auf Medaillenkurs - Jamanka enttäuscht

YANQING: Laura Nolte fährt bei der olympischen Premiere im Monobob auf Medaillenkurs.

Nach zwei von vier Läufen liegt die Jugend-Olympiasiegerin von 2016 in der neuen Disziplin auf Platz drei. Auf die in Führung liegende Weltmeisterin Kaillie Humphries aus den USA hatte die Winterbergerin am Sonntag allerdings 1,22 Sekunden Rückstand. Zweite hinter der zweimaligen Zweierbob-Olympiasiegerin ist die Kanadierin Christine de Bruin mit einem Rückstand von 1,04 Sekunden auf Humphries. Auf Platz vier liegt Elana Meyers Taylor aus den USA. Zweierbob-Olympiasiegerin und Europameisterin Mariama Jamanka aus Oberhof patzte sowohl im ersten als auch im zweiten Lauf mehrmals und hat als 17. schon 3,69 Sekunden Rückstand zur Führenden.

Trotz Doping-Verfahren: Russin Walijewa steht auf Olympia-Startliste

PEKING: Eiskunstläuferin Kamila Walijewa steht ungeachtet des laufenden Sportgerichtverfahrens gegen sie wegen einer positiven Dopingprobe auf der Startliste für das Olympia-Kurzprogramm der Damen am Dienstag in Peking. Die 15 Jahre alte Ausnahmeläuferin aus Russland wird an 26. Stelle von 30 Starterinnen auf der am Sonntag veröffentlichten Liste aufgeführt. Walijewa muss jedoch um die Teilnahme am olympischen Medaillenkampf bangen und das für Montag angekündigte Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs abwarten.

Unter anderen hatte das Internationale Olympische Komitee beim Cas gegen die Aufhebung der vorläufigen Suspendierung Walijewas Berufung eingelegt. Die Europameisterin war am 25. Dezember 2021 positiv auf das verbotene Mittel Trimetazidin getestet worden. Die russische Anti-Doping-Agentur Rusada sperrte sie nach Erhalt des Ergebnisses am 8. Februar. Einen Tag danach hob die Disziplinarkommission der Agentur die Suspendierung wieder auf. Vor diesem Beschluss hatte Walijewa die russische Mannschaft bereits zum Olympiasieg im Teamwettbewerb geführt. Trotz des Doping-Wirbels und des Rechtsstreits trainierte sie in Peking weiter - auch am Sonntag.

Winterspiele melden neuen Tiefststand bei Corona-Infektionen

PEKING: Bei den laufenden Winterspielen in Peking sind so wenige neue Corona-Infektionen wie noch nie erfasst worden. Wie die Organisatoren am Sonntag mitteilten, wurden am Vortag lediglich drei weitere Infektionen bei Beteiligten entdeckt. Zwei Infektionen wurden demnach am Pekinger Flughafen bei ankommenden Beteiligten der Spiele festgestellt. Zudem fiel einer von über 69.000 Corona-Tests in der abgeschlossenen Olympia-Blase positiv aus. Der bisherige Tiefststand war am vergangenen Dienstag mit fünf neuen Fällen vermeldet worden.

Seit Beginn der Anreise zu den Winterspielen am 23. Januar wurden insgesamt 429 Infektionen nachgewiesen. Die Sicherheitsmaßnahmen «haben sich als eine sicherer Barriere zum Schutz der Athleten bewährt», sagte Olympia-Sprecher Zhao Weidong am Sonntag zur Halbzeit der Spiele. Huang Chun, der für die Vorbeugung gegen die Pandemie verantwortliche Vizedirektor des chinesischen Organisationskomitees, erklärte, die Maßnahmen sollten trotz der niedrigen Zahlen nicht gelockert werden: «Die Gegenmaßnahmen wirken. Wenn die Sicherheit garantiert ist, gibt es keinen Grund, etwas zu ändern.»

Für die Winterspiele gelten extrem strenge Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus. Alle Teilnehmer, von Athleten über Betreuer bis hin zu Journalisten, dürfen sich nur in geschlossenen Kreisläufen bewegen und sind vom Rest des Landes und der normalen chinesischen Bevölkerung komplett abgetrennt.

Wer sich mit dem Virus angesteckt hat, wird in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert. Nur nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses vor Ablauf von zehn Tagen wieder verlassen. Nach dieser Frist ist nur noch ein negativer PCR-Test nötig.