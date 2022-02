Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Zitat: Deutschlands Langläufer Bögl über Norwegens Superstar Kläbo

«Ich bin sang- und klanglos vorbeigelaufen. Ich denke, für ihn ist die Strecke einfach zu hart.»

(Deutschlands Langläufer Lucas Bögl nach dem olympischen Skiathlon am Sonntag in Zhangjiakou über den Norweger Johannes Kläbo. Bögl hatte Rang zwölf belegt, Kläbo wurde als 40. abgehängt.)

Knapp 4 Millionen: Biathlon bei Winterspielen ARD-Quoten-Hit

PEKING: Die ARD ist mit zufriedenstellenden TV-Quoten in die Live-Übertragungen von den Olympischen Winterspielen in China gestartet. Biathlon erwies sich dabei am Samstag wieder einmal als Fernseh-Hit. Den fünften Platz der Mixed-Staffel hatten von 9.55 Uhr deutscher Zeit an 3,95 Millionen Zuschauer gesehen. Der Marktanteil lag beim Top-Wert von 44,5 Prozent. Den Gewinn der Silbermedaille durch Skispringerin Katharina Althaus hatten um die Mittagszeit 3,55 Millionen Interessierte verfolgt, was einen Anteil von 32,7 Prozent bedeutete.

Meistgesehene Sportsendung im Ersten war am Samstag die «Sportschau» mit der Fußball-Bundesliga (4,23 Millionen Zuschauer/Marktanteil: 17,8 Prozent).

Bei den Olympischen Winterspielen vor vier Jahren im südkoreanischen Pyeongchang hatte das ZDF mit den Live-Übertragungen vom ersten Wettkampftag noch höhere Quoten erzielt. So hatten damals 6,52 Millionen Menschen den Biathlon-Triumph Laura Dahlmeiers im Zweiten gesehen. Der Marktanteil mit 44,2 Prozent war etwa gleich. Der Zeitunterschied zwischen Pyeongchang und Peking beträgt eine Stunde.

Auch Nachzügler Holzer nun im Training - Eishockey-Team komplett

PEKING: Eishockey-Nationalspieler Korbinian Holzer hat nach seiner verspäteten Anreise nach Peking am Sonntag erstmals mit dem deutschen Olympia-Team trainiert. Der 33 Jahre alte langjährige NHL-Profi der Adler Mannheim war erst am Samstag in China angekommen und absolvierte rechtzeitig vor der Einheit am Sonntagnachmittag (Ortszeit) erfolgreich die notwendigen PCR-Tests. Holzer war in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert und hatte vor der Abreise des Teams am vergangenen Mittwoch noch nicht genügend negative Tests.

Dadurch stand das deutsche Eishockey-Team am Sonntag erstmals komplett mit allen 25 Spielern zusammen auf dem Eis. Zunächst hatten auch die ebenfalls vormals infizierten Marcel Brandt, Daniel Pietta und Stefan Loibl nicht trainieren können. Bei dem Trio waren nach der Ankunft am Donnerstag PCR-Tests zunächst positiv ausgefallen. Die Nachtests waren dann jedoch negativ, so dass das Trio bereits am Samstag ins Training eingestiegen war.

Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm startet am Donnerstag (14.10 Uhr) gegen Kanada ins Turnier. Zuvor soll am Montag noch ein Trainingsspiel gegen die Slowakei stattfinden.

Bolschunow holt Olympia-Gold im Langlauf - Bögl 12.

ZHANGJIAKOU: Alexander Bolschunow ist Langlauf-Olympiasieger im Skiathlon. Der 25 Jahre alte Russe setzte sich am Sonntag bei den Olympischen Winterspielen im chinesischen Zhangjiakou souverän vor seinem Landsmann Denis Spizow und dem Finnen Iivo Niskanen durch. Es war der erste Olympia-Triumph Bolschunows, der bei den vergangenen Winterspielen dreimal Silber und einmal Bronze gewonnen hatte.

Als bester Deutscher lief Lucas Bögl aus Gaißach auf Rang zwölf, Friedrich Moch aus Isny kam einen Platz dahinter ins Ziel. Mitfavorit Johannes Hoesflot Klaebo aus Norwegen erlebte eine deftige Niederlage und erreichte nur als 40. das Ziel. Im Skiathlon von Pyeongchang 2018 hatten noch drei Norweger ganz vorne gelegen.

Florian Notz aus Römerstein kam auf den 19. Platz. Jonas Dobler verzichtete aus gesundheitlichen Gründen auf einen Start - eine Vorsichtsmaßnahme, teilte der Deutsche Skiverband mit. Bei der Tour de Ski war der Traunsteiner Ende des vergangenen Jahres wegen leichter Herzprobleme vorzeitig ausgestiegen. Auch dies war als Vorsichtsmaßnahme bezeichnet worden.

Beim Skiathlon laufen die Sportler zunächst 15 Kilometer in der klassischen und anschließend 15 Kilometer in der Skating-Technik.

Olympiasieger Rydzek zu Corona-Infektionen: «Wie ein schlechter Film»

ZHANGJIAKOU: Die positiven Corona-Tests seiner Kombinierer-Teamkollegen Eric Frenzel und Terence Weber haben auch Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek emotional mitgenommen. «Das ist keine einfache Situation», sagte der 30-Jährige am Sonntag in Zhangjiakou. «Es ist wie ein schlechter Film irgendwo.» Frenzel und Weber - Leistungsträger in der Nordischen Kombination - befinden sich wegen ihrer Infektionen, die bei der Einreise nach China festgestellt worden waren, in Isolation.

«Wir denken an sie und hoffen, dass es ihnen bald besser geht», sagte Rydzek. Er sei mit beiden schon in Kontakt gewesen, sagte der Oberstdorfer, verwies aber auch auf Internetprobleme.

Rydzek hatte bei den Winterspielen in Pyeongchang 2018 Gold im Einzel von der Großschanze und im Team gewonnen. Frenzel hatte damals Gold mit der Mannschaft und im Einzel von der Normalschanze geholt. Zudem hatte er sich Bronze von der Großschanze gesichert.

Langläufer Dobler verzichtet auf Start beim Olympia-Skiathlon

ZHANGJIAKOU: Der deutsche Skilangläufer Jonas Dobler hat aus gesundheitlichen Gründen auf einen Start im Skiathlon am Sonntag verzichtet.

Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) wenige Minuten vor dem Beginn des Rennens mit. Es handle sich bei dem 30-Jährigen um eine Vorsichtsmaßnahme. «Jonas hatte sich beim Warmlaufen nicht gut gefühlt und wird mit Blick auf die herausfordernden Bedingungen heute nicht starten», schrieb der Skiverband. Bei der Tour de Ski war Dobler wegen leichter Herzprobleme vorzeitig ausgestiegen. Auch dies war als Vorsichtsmaßnahme bezeichnet worden.

Kombinierer Frenzel: «Habe alles» - Familie war vorab in Isolation

ZHANGJIAKOU: Für den corona-positiven Olympiasieger Eric Frenzel haben sich die Bedingungen im Quarantäne-Hotel bei den Winterspielen in Peking nach eigener Aussage deutlich verbessert. «Ich bin jetzt seit zwei Tagen hier im Hotel und habe glücklicherweise alles, was ich so brauche. Ich habe Möglichkeiten, Sport zu machen, und das Essen passt soweit. Ich muss jetzt geduldig bleiben, die Covid-Werte gehen glücklicherweise auch in die richtige Richtung. So hoffe ich, bald hier rauszukommen», sagte Kombinierer Frenzel in einer Videobotschaft an den TV-Sender Eurosport.

Teammanager Horst Hüttel sagte zu den Umständen im Quarantäne-Hotel: «Soweit ist es okay, absolut. Die Verpflegung ist gut. Wir haben Spinning-Bikes.» Damit würden sich Frenzel und der sich ebenfalls in Isolation befindende Terence Weber fit halten.

Anfangs hatte sich die Situation in Frenzels Hotel «sehr schlecht» dargestellt, wie Teamarzt Stefan Pecher in Zhangjiakou berichtete. Der 33 Jahre alte Frenzel war nach der Ankunft in China positiv auf das Virus getestet worden. Dabei hatten er und seine Familie vorab strenge Maßnahmen ergriffen.

«Meine Frau hat sehr viele Entbehrungen auf sich genommen. Wir sind alle in Isolation gegangen, die Kinder haben wir aus dem Kindergarten genommen, den Großen aus der Schule. Nun ist es doppelt ärgerlich, dass der ganze Aufwand nicht belohnt wird und man sogar noch eine draufbekommen hat», sagte Frenzel. Angesteckt habe er sich aber «wahrscheinlich» bei der Nordischen Kombination in Seefeld. «Da habe ich mich in einem Bereich bewegt, von dem wir alle gehofft haben, dass wir uns in Sicherheit befinden», beschrieb der Rekord-Weltmeister.

Enge Kontaktperson Geiger: Statt zur Schanze zum Snowboard gebracht

ZHANGJIAKOU: Nach den positiven Corona-Tests bei seinen Teamkollegen Eric Frenzel und Terence Weber ist der Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger als enge Kontaktperson eingestuft worden. Für den 24-Jährigen bedeutet das unter anderem, dass er bei den Olympischen Winterspielen nicht mehr mit seinen Kollegen im Shuttle fahren darf. Zudem muss er an den Sportstätten eine eigene Umkleidekabine benutzen und alleine im Aufzug zur Skisprung-Schanze fahren.

Am Sonntag sorgten die Umstände für Probleme. «Der Fahrer hat ihn zum Snowboard gefahren und dann zurück», berichtete Bundestrainer Hermann Weinbuch nach dem Sprungtraining seiner Athleten. «Das war recht hektisch, bis er mal hierhin gefahren wurde.» Die Kommunikation mit dem Fahrer sei schwierig gewesen, da dieser kein Englisch gesprochen habe. Für die Zukunft ist Weinbuch allerdings zuversichtlich: «Es wird sich jetzt einspielen, aber es war noch keine Ruhe da.»

Auch bei den getrennten Kabinen habe es laut Teammanager Horst Hüttel zunächst Schwierigkeiten gegeben. Für alle engen Kontaktpersonen habe es nur eine Kabine gegeben. «Da hat man dann improvisiert.»

Olympia-Abfahrt der Herren wegen starker Windböen auf Montag verlegt

YANQING: Die für Sonntag angesetzte Olympia-Abfahrt der Skirennfahrer ist wegen starker Windböen abgesagt worden. Nachdem der Start des Herren-Rennens bei den Olympischen Winterspielen in China bereits mehrmals verschoben worden war, verlegte der Ski-Weltverband Fis den Wettkampf schließlich auf Montag (5.00 Uhr MEZ). Die Startzeiten des Riesenslaloms der Damen, der ebenfalls am Montag stattfindet, wurden entsprechend angepasst. Der erste Durchgang soll nun um 2.30 Uhr MEZ, der zweite um 7.30 Uhr MEZ beginnen.

«Das ist eine absolut gute Entscheidung. Es ist nach wie vor extrem windig. Aus Sicht der Sicherheit und auch der Fairness war das die richtige Entscheidung», kommentierte Herren-Bundestrainer Christian Schwaiger die Absage des alpinen Auftakt-Events dieser Spiele. Die Windböen seien im Bereich von 50, 60 Kilometern pro Stunde gewesen.

Das deutsche Alpin-Quartett Romed Baumann, Andreas Sander, Josef Ferstl und Dominik Schwaiger startet seinen Kampf um die Medaillen also später als geplant. «Lieber kein Rennen als ein unfaires Rennen», sagte Baumann. Die Fahrer seien auf solch ein Szenario eingestellt gewesen. Bereits während der Trainingstage hatte der Wind zu Verzögerungen und Absagen geführt. Im Riesentorlauf der Damen ist Emma Aicher die einzige deutsche Starterin.

Australisches Curling-Duo darf nach positivem Corona-Test antreten

PEKING: Die Australier Tahli Gill und Dean Hewitt haben nach langem Hin und Her wegen eines positiven Corona-Tests bei Gill nun doch die Genehmigung zum Start bei ihren letzten Spielen im olympischen Curling-Wettbewerb bekommen. Kurz nachdem die zuständige medizinische Kommission die Erlaubnis erteilt hatte, trat das Mixed-Doppel am Sonntag gegen die Schweiz an und feierte mit einem 9:6 seinen ersten Sieg nach zuvor sieben Niederlagen. Letzter Gegner in Peking war am Abend dann das Team aus Kanada.

Das Nationale Olympische Komitee Australiens hatte zunächst erklärt, das Duo solle so schnell wie möglich abreisen, damit die vor Olympia mit dem Virus infizierte Gill das Quarantäne-Hotel verlassen kann, in das sie sich begeben musste. Die medizinische Kommission habe jedoch mitgeteilt, dass sich ihr CT-Wert nach einem PCR-Test in einem akzeptablen Bereich bewege. Der Wert dient als Indiz für die mögliche Ansteckungsgefahr durch eine Person.

Die Organisatoren hatten am Sonntag mitgeteilt, dass zehn weitere Beteiligte an den Winterspielen positiv getestet worden seien, darunter sechs Athleten oder Teammitglieder. Insgesamt hatte es am Vortag mehr als 72.000 Corona-Tests gegeben. Damit beträgt die seit dem 23. Januar registrierte Zahl von Fällen nun 363.

Althaus und Mechler fühlen sich nach Skisprung-Silber nicht betrogen

ZHANGJIAKOU: Silbergewinnerin Katharina Althaus und ihr Cheftrainer Maximilian Mechler fühlen sich nach dem umstrittenen Ende des olympischen Einzels von Zhangjiakou nicht groß benachteiligt. «Wir sehen uns nicht als betrogen an. Das ist einfach so im Sport. Da gehören Glück und Pech dazu. Gestern war es nicht gut», sagte Bundestrainer Mechler am Sonntag in einer Pressekonferenz des deutschen Teams in Zhangjiakou. Althaus hatte nach Halbzeitführung noch den ersten Platz verloren, Gold ging stattdessen an die Slowenin Ursa Bogataj.

ARD-Experte Sven Hannawald kritisierte danach die Entscheidung von Rennleiter Miran Tepes, Althaus bei schlechten Bedingungen im zweiten Durchgang springen zu lassen. Die 25-Jährige konnte diese Kritik nicht teilen. «Das gehört einfach zum Sport dazu. Man hat mal Glück, mal Pech. Ich bin trotzdem froh, dass ich die Sprünge hatte, um die Medaille zu holen», sagte Althaus. Deutschlands beste Skispringerin ist am Montag noch einmal im Mixed-Team gefordert. Welche zweite Frau neben Althaus starten darf, ließ Mechler noch offen.

In China arbeiten Millionen Menschen als Essenslieferanten

PEKING: Die Essgewohnheiten in China haben sich in den letzten Jahren verändert. Mehr als überall sonst auf der Welt machen Chinesen von Lieferdiensten Gebrauch, die das Mittagessen oder einen Kaffee zwischendurch direkt nach Hause oder an den Schreibtisch ins Büro bringen. Essenslieferanten, die auf Elektrorollern umherflitzen, sind deshalb aus dem Straßenbild vieler Metropolen kaum noch wegzudenken. Unter ihren gelben oder blauen Uniformen, die sie als Fahrer der größten Anbieter Meituan oder Elema ausweisen, kommen sie in ihrem stressigen Alltag nicht selten ins Schwitzen. Jede Minute zählt, damit Bestellungen pünktlich ankommen.

Weil es oft keine bessere wirtschaftliche Alternative gibt, arbeiten nach Schätzungen mittlerweile bis zu sieben Millionen Menschen für einen der Lieferdienste. Da die Gehälter oft niedrig sind und Fahrer nur schlecht oder kaum versichert sind, hat die Regierung die Branche zuletzt ins Visier genommen und striktere Regeln angekündigt.

DOSB: Quarantäne-Situation für Team-D-Athleten «definitiv verbessert»

PEKING: Für die drei deutschen Athleten in den olympischen Quarantäne-Unterkünften ist nach vehementer Kritik des Deutschen Olympischen Sportbundes die Lage deutlich verbessert worden. Dies teilte der DOSB am Sonntag mit. Der Nordische Kombinierer und Olympiasieger Eric Frenzel habe innerhalb seines Quarantäne-Hotels in ein größeres Zimmer mit deutlich verbessertem Standard umziehen können. Sein Teamkollege Terence Weber sei aus der Selbstisolation im Mannschaftshotel in ein weiteres Quarantänehotel in Zhangjiakou mit ebenfalls ordentlichen Bedingungen verlegt worden, hieß es.

«Die Lage hat sich definitiv verbessert, das ist jetzt wirklich zufriedenstellend», sagte Hermann Weinbuch, Bundestrainer der Nordischen Kombinierer.

Auch die Bedingungen für Eiskunstläufer Nolan Seegert bei den Winterspielen in China hätten verbessert werden können. Der Paarläufer konnte in ein größeres Zimmer in dem Pekinger Quarantäne-Hotel umziehen und hat nun Zugang zu einem Fahrrad-Ergometer.

Die gemeinsamen und intensiven Bemühungen hätten «zu einer spürbaren Verbesserung der Bedingungen von Eric, Terence und Nolan geführt», sagte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig. «Dies ist in einer für die drei Athleten ohnehin sehr belastenden Quarantänephase ein wichtiges Signal der Unterstützung.»

Skisprung-Olympiasieger Schmitt: Geiger «definitiv reif» für Gold

ZHANGJIAKOU: Der ehemalige Weltklasse-Skispringer Martin Schmitt traut Deutschlands derzeitiger Nummer eins Karl Geiger den Olympiasieg im Einzel zu. «Er ist definitiv reif dafür. Nur muss man sagen: Reif dafür sind auch Kobayashi und Lindvik. Aber ich glaube, er hat ganz gute Chancen. Da ist er schon eine Macht», sagte der 44-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Schmitt war 2002 Team-Olympiasieger und führte das deutsche Team als Schlussspringer damals zu Gold. Geiger geht als Weltcup-Gesamtführender als einer der Favoriten ins erste Einzel am Sonntag (12.00 Uhr/ZDF und Eurosport).

In den Trainingssprüngen auf der modernen Anlage in Zhangjiakou hatte der Allgäuer aber Probleme. Schmitt glaubt, dass sich Geigers Stärken auf der Normalschanze besonders bemerkbar machen. «Ich schätze ihn auf der kleinen Schanze am stärksten ein, vielleicht mit Marius Lindvik zusammen», sagte der Ex-Athlet vor den ersten Eindrücken bei den Übungssprüngen. Flugtechnisch sei Geiger klar besser als vor vier Jahren. Schmitt begleitet die Winterspiele von Peking für den TV-Sender Eurosport.

IOC: Vorerst keine Details zu Treffen von Bach mit Peng Shuai

PEKING: Das Internationale Olympische Komitee will nach dem geplanten Treffen zwischen Tennisspielerin Peng Shuai und IOC-Chef Thomas Bach Einzelheiten nur auf Wunsch der Chinesin veröffentlichen. «Wir respektieren ihr Recht, das zu sagen, was sie will, wann sie es will. Es ist eine sehr heikle Angelegenheit», sagte IOC-Sprecher Mark Adams am Sonntag in Peking. Der Fall Peng Shuai bewegt seit einigen Monaten die Welt, nachdem die 36-Jährige Anfang November im sozialen Netzwerk Weibo Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs durch einen chinesischen Spitzenpolitiker veröffentlicht hatte.

Der Post wurde bald danach gelöscht. Seither äußerten Sportler, Politiker und Menschenrechtler Sorge um ihr Wohlergehen. Peng Shuai hatte später bestritten, die Vorwürfe erhoben zu haben. Ihre Aussagen wirkten jedoch gestellt.

IOC-Präsident Bach hatte kurz vor der Eröffnung der Winterspiele in Peking bekräftigt, sich während der Olympia-Tage mit Peng Shuai treffen zu wollen. Informationen darüber, dass die frühere Weltranglisten-Erste im Doppel bereits in der geschlossenen Corona-Blase für die Spiele eingetroffen sei, wollte Sprecher Adams nicht bestätigen. Auch zur Frage, ob Peng Shuai mit Bach auch Wettkämpfe besuchen werde, gab er keine Auskunft.

«Das Treffen wird stattfinden. Wir werden mit ihr sprechen. Sie wird entscheiden, was wir danach darüber bekanntgeben», sagte Adams. Bach hatte zuvor gesagt, er sei «sehr froh darüber und Peng Shuai auch dankbar dafür», dass es zu dem Treffen kommen werde. Man müsse Peng Shuai respektieren und herausfinden, wie sie selbst die Situation sehe. Ob es weitere Ermittlungen in der Sache geben solle, müsse die Entscheidung der Tennisspielerin sein.

IOC «sehr unglücklich» über Zustände in Frenzel-Quarantäne

PEKING: Nach der harschen Kritik des deutschen Teams an den Bedingungen für Athleten in den Quarantänehotels bei den Winterspielen in Peking haben die Organisatoren Verbesserungen zugesichert. «Wir müssen diese Dinge adressieren. Das ist unsere Pflicht und Verantwortung», sagte Christophe Dubi, Olympia-Direktor des Internationalen Olympischen Komitees, am Sonntag. Es sei «sehr unglücklich», dass ein corona-infizierter Sportler keine guten Bedingungen in den Isolationseinrichtungen vorgefunden hätte.

Der deutsche Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig hatte vor allem die Umstände in der Quarantäne beim Nordischen Kombinierer Eric Frenzel als «unzumutbar» bezeichnet. Frenzel war am Donnerstag bei seiner Ankunft positiv getestet worden und hatte nach Nachtests am Freitag in ein Isolationshotel umziehen müssen. Dubi räumte ein: «Die Bedingungen an diesem Abend waren nicht gut genug. Das darf nicht passieren. Wir wollen sicherstellen, dass es nicht so ist.»

Der IOC-Spitzenfunktionär versicherte aber, dass man bei Essen, Internetzugang, Zimmergröße und der Bereitstellung von Trainingsgeräten bereits «viele Verbesserungen» erreicht habe. Auch die Vizepräsidentin des Organisationskomitees, Han Zirong, beteuerte, man werde sich um den Fall kümmern. «Wir schenken diesen Themen große Aufmerksamkeit und wollen sie schnell lösen.»

Laut Zhao Weidong, Sprecher des Organisationskomitees, gebe man isolierten Sportlern inzwischen die Möglichkeit, sich Essen von der Speisekarte des olympischen Dorfes zu bestellen. Diese Gerichte würden den betroffenen Athletinnen und Athleten dann in ihre Quarantäne-Unterkunft geliefert.

Deutsche Eishockeyspieler bestreiten Olympia-Testspiel gegen Slowakei

PEKING: Deutschlands Eishockey-Team bestreitet vor dem Start des olympischen Turniers in Peking noch ein kurzes Trainingsspiel gegen die Slowakei.

Am Montag (12.30 Uhr) wollen beide Mannschaften zweimal 20 Minuten lang spielen. Das bestätigte der Deutsche Eishockey-Bund am Sonntag. Ob das Spiel stattfindet, war bis zuletzt wegen der Coronavirus-Pandemie unklar. Das Turnier beginnt am Mittwoch, Deutschland startet am Donnerstag (14.10 Uhr) gegen Rekord-Olympiasieger Kanada.

Zehn weitere Corona-Fälle bei Winterspielen in Peking

PEKING: Bei den Olympischen Winterspielen in Peking sind zehn weitere Beteiligte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Organisatoren am Sonntag mitteilten, wurden die Infizierten, unter denen sich auch sechs Athleten oder Teammitglieder befinden, unter über 72.000 am Vortag durchgeführten Corona-Tests entdeckt. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle bei den Winterspielen ist damit seit dem 23. Januar auf insgesamt 363 gestiegen.

Angesichts der im Vergleich zu den Vortagen deutlich gesunkenen Fallzahl sehen sich die Organisatoren in ihren strikten Maßnahmen bestätigt. «Wir hoffen, dass wir diesen Trend fortsetzen können. Mit der geringeren Anzahl von Ankünften wird es weniger positive Fälle geben», sagte Huang Chun, der für die Vorbeugung gegen die Corona-Pandemie verantwortliche Vizedirektor des chinesischen Organisationskomitees, am Sonntag.

Für die Olympischen Winterspiele in Peking gilt ein strenges Corona-Sicherheitskonzept. Alle Beteiligten - von Athleten bis hin zu Journalisten - sind vollständig vom Rest der chinesischen Bevölkerung getrennt. Wer sich mit dem Virus angesteckt hat, wird in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert. Nur nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses vor Ablauf von zehn Tagen wieder verlassen. Nach dieser Frist ist nur noch ein negativer PCR-Test nötig.

Olympia-Einzel mit Biathletinnen Preuß, Herrmann, Voigt und Hinz

ZHANGJIAKOU: Biathletin Franziska Preuß erhält nach langer Wettkampfpause in Folge einer Corona-Infektion am Montag ihren ersten Einsatz bei den Olympischen Winterspielen in China. Die 27-Jährige vertritt den Deutschen Skiverband im schweren Einzel über 15 Kilometer gemeinsam mit Denise Herrmann, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz. Das teilte der DSV am Sonntag in Zhangjiakou mit.

Preuß hatte zum Auftakt der Wettbewerbe der Skijäger am Samstag noch gefehlt. Ohne die Bayerin landete die deutsche Mannschaft mit der Mixedstaffel beim Olympiasieg Norwegens auf dem fünften Platz.

Für Preuß endet eine schwere Zeit etwas überraschend schon mit einem Einsatz im härtesten aller Rennen der Skijäger. Im Dezember hatte sich die Ex-Weltmeisterin erst eine Fußverletzung bei einem Treppensturz zugezogen und sich Ende des Jahres auch noch mit dem Coronavirus infiziert. Bei insgesamt vier Weltcups konnte sie deswegen nicht antreten und hatte eine denkbar schlechte Vorbereitung auf ihre dritten Winterspiele. Zuvor galt Preuß lange als aussichtsreichste deutsche Medaillenkandidatin.

Lange war offen, ob Preuß überhaupt pünktlich mit der Mannschaft nach China fliegen kann. Erst in der vergangenen Woche habe sie gemerkt, dass es «vom Training her besser» wird, sagte sie zuletzt. Beim Einzel vor vier Jahren in Pyeongchang war Preuß Vierte geworden und hatte ihre erste Olympia-Medaille hinter Bronze-Gewinnerin Laura Dahlmeier nur knapp verpasst.

Gelungene Generalprobe: Schotts starke Kurzkür im Teamwettbewerb

PEKING: Der sechsmaligen deutschen Eiskunstlauf-Meisterin Nicole Schott ist mit einer starken Leistung im Kurzprogramm des olympischen Teamwettbewerbs die Generalprobe für das Einzel gelungen. Mit 62,66 Punkten erreichte die 25 Jahre alte Essenerin am Sonntag in Peking den sechsten Platz. «Das war das beste Kurzprogramm, das ich je gelaufen bin», sagte Schott. «Damit habe ich gezeigt, dass ich auf höherem Niveau mithalten kann, obwohl ich schon etwas älter bin.» Der Medaillenkampf im Einzel beginnt am 15. Februar.

Für das Kür-Finale der besten fünf Mannschaften qualifizierte sich Deutschland nicht. In der Gesamtwertung reichte es nur zum neunten und vorletzten Rang. Nach dem positiven Corona-Test des Berliner Paarläufers Nolan Seegert konnte er mit seiner Partnerin Minerva Hase nicht antreten, wodurch die Chance auf eine bessere Platzierung im Teamwettbewerb erheblich gesunken war.

Mit einer grandiosen Kurzkür siegte das Eiskunstlauf-Wunderkind Kamila Wasiljewa. Mit 90,18 Punkten deklassierte die 15 Jahre alte Europameisterin aus Moskau nicht nur die Konkurrenz, sondern untermauerte auch ihre Favoritenrolle auf den Olympiasieg im Einzel.

Bei den Herren gewann Vizeweltmeister Yuma Kagiyama aus Japan die Kür mit vier vierfachen Sprüngen und 208,94 Punkten vor dem Russen Mark Kondratjuk (181,65) und Vincent Zhou (USA/171,44). Vor den letzten drei Kür-Entscheidungen der Damen, Paarläufer und Eistänzer am Montag führt Russland die Teamwertung mit 45 Punkten an. Zweiter sind die USA (42) vor Japan (39). Titelverteidiger Kanada (30) ist Vierter.

Schrecksekunde nach Sturz für Rodel-Olympiasiegerin Geisenberger

YANQING: Die viermalige Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger ist im Abschlusstraining am Sonntag gestürzt. Nach zuvor vier Bestzeiten patzte sie im fünften Trainingslauf in Kurve 13 der anspruchsvollen Bahn im Sliding Centre Yanqing. Sie blieb aber unverletzt. Am Ende hatte sie fast vier Sekunden Rückstand auf Julia Taubitz, die im fünften Lauf Bestzeit fuhr. Doch im letzten Trainingslauf gelang dann Geisenberger prompt wieder die Bestzeit.

«Die Kurve 13 war komplett mit Segeln zugehangen, da hat man dann keine Orientierung, da tue ich mich komplett schwer. Und vom November her habe ich da noch einen Unsicherheitsfaktor drin, deswegen habe ich mich mal kurz auf die Seite gelegt», sagte Geisenberger, die am Vortag an ihrem 34. Geburtstag noch vor der Schlüsselstelle warnte: «In der Kurve 13 ist es für mich immer so ein bisschen Luft anhalten.» Schon beim Weltcup im November war die erfahrene Rodlerin auf der Olympia-Bahn gestürzt.

Weltcup-Gesamtsiegerin Julia Taubitz aus Oberwiesenthal legte am Sonntag einmal Bestzeit hin und patzte dann im letzten Lauf, wo sie nur 19. wurde. «Ein Lauf top, ein Lauf Flop, aber ich kann optimistisch ins Rennen gehen», sagte Olympia-Debütantin Taubitz vor den ersten zwei Rennläufen an diesem Montag.

Anna Berreiter aus Berchtesgaden fuhr jeweils auf Platz zwei und feierte ebenfalls Premiere. «Es war ganz okay mit Luft nach oben. Ich werde versuchen, lange wach zu bleiben und morgen etwas länger schlafen, damit ich am Abend fit bin», sagte Berreiter.

Drei Stürze: Snowboarder verpassen olympisches Slopestyle-Finale

ZHANGJIAKOU: Die deutschen Freestyle-Snowboarder Leon Vockensperger und Noah Vicktor haben bei den Olympischen Winterspielen in China das Finale des Slopestyle-Wettbewerbs verpasst. Der Rosenheimer Vockensperger belegte nach zwei Stürzen in der Qualifikation am Sonntag Platz 29, Vicktor Rang 16. Nur die besten 12 erreichten die Endrunde an diesem Montag. Auf dem Kurs in Zhangjiakou fahren die Athleten etwa über Geländer und Rampen und springen über eine kleine Hütte.

Vor allem Vockensperger war nach zwei Top-Ten-Platzierungen in dieser Saison mit großen Ambitionen nach China gereist. Je ein Sturz pro Lauf ließ den großen Traum einer Medaille jedoch schnell platzen. «Rechter Rippenbogen geprellt», lautete die erste Diagnose. «Ich habe extreme Schmerzen», so der 22-Jährige, der nach einem Trainingssturz bereits angeschlagen angetreten war. «Es war trotzdem eine gute Erfahrung. Beim nächsten Mal wird's besser», sagte er.

Auch Teamkollege Vicktor blieb nach seinem Sturz im ersten Durchgang nicht verletzungsfrei. «Ich habe die Hand so stark in Schnee gehauen, dass mir die rechte Schulter rausgesprungen ist. Umso glücklicher bin ich, dass ich im zweiten was landen konnte», sagte der 20-Jährige aus Bischofswiesen nach seinem Olympia-Debüt. Am 14. Februar treten beide noch in der Qualifikation für den Big-Air-Wettbewerb an.

Hannawald legt gegen Sprungleiter nach: «Ihm fehlt das Feingefühl»

ZHANGJIAKOU: Der frühere Skisprung-Star Sven Hannawald hat nach dem packenden Olympia-Finale der Frauen gegen Sprungfunktionär Miran Tepes nachgelegt. «Tepes vergisst, dass es um große Entscheidungen geht. Ich rede jetzt nicht mit der deutschen Brille, sondern sage das generell: Ihm fehlt das Feingefühl! Man muss die Besten schützen», sagte Hannawald der «Bild-Zeitung». Katharina Althaus hatte sich im Normalschanzen-Einzel von Zhangjiakou am Samstag der Slowenin Ursa Bogataj geschlagen geben müssen und die Silbermedaille geholt.

Für Hannawald lag dies auch an einer Entscheidung von Bogatajs Landsmann Tepes, der die Halbzeitführende Althaus bei durchwachsenen Bedingungen springen ließ. «Zehn Sekunden, nachdem Althaus unten war, hat sich der Wind wieder geändert. Er hätte sich die Zeit nehmen können», sagte Hannawald. Der 47-Jährige monierte fehlendes Feingefühl. Zuvor hatte er Tepes in der ARD-Übertragung kritisiert. Althaus selbst fühlte sich nach eigener Aussage nicht benachteiligt.

Funktionär Tepes, der offiziell als Assistent der Rennleitung firmiert, ist im Skispringen der Herr der Ampel. Vor dem Wettbewerb wird ein Windkorridor festgelegt, in welchem Sprünge zugelassen werden. Bei der 25 Jahre alten Althaus lag der Wind in diesem Korridor, Tepes stellte die Ampel auf grün. Bundestrainer Maximilian Mechler winkte die Athletin nun ab, Althaus hatte zehn Sekunden Zeit.

Die Deutsche hatte beim zweiten Sprung mit die schlechtesten Bedingungen, bekam aber eine entsprechende Punktekompensation. Der 60 Jahre alte Tepes war lange Jahre Assistent beim Männer-Skispringen und wurde in dieser Funktion inzwischen vom Tschechen Borek Sedlak abgelöst. Im Skispringen ist es üblich, dass die Funktionäre und Offiziellen aus beteiligten Topnationen stammen.

Zu starker Wind: Start der Olympia-Abfahrt der Herren verschoben

YANQING: Der Start der Olympia-Abfahrt der Herren ist wegen starker Windböen erneut verschoben worden.

Das für 11.00 Uhr (4.00 Uhr MEZ) angesetzte Rennen bei den Olympischen Winterspielen in China wurde durch die Rennjury um drei Stunden nach hinten verlegt, wie der Ski-Weltverband Fis am Sonntag mitteilte. Bereits während der Trainingstage hatte der Wind zu Verzögerungen und Absagen geführt.

FC Bayern baut Vorsprung aus - Sieg gegen Leipzig

MÜNCHEN: Der FC Bayern München hat das Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig gewonnen. Durch den 3:2 (2:1)-Erfolg über die Sachsen am Samstagabend vergrößerte der Spitzenreiter seinen Vorsprung auf Borussia Dortmund vorübergehend auf neun Punkte. Der Tabellenzweite erwartet am Sonntag den Dritten Bayer Leverkusen. Thomas Müller(12. Minute), Weltfußballer Robert Lewandowski (44.) und Josko Gvardiol (58.) mit einem Eigentor sorgten für die Bayern-Treffer. André Silva (27.) und Christopher Nkunku (53.) trafen für die Leipziger. Die 10.000 Zuschauer, die erstmals seit zwei Monaten wieder in der Allianz Arena dabei sein durften, sahen ein unterhaltsames Fußballspiel.

Bundesliga: Gladbach spielt Remis - Niederlagen für Union und SCF

BERLIN: Borussia Mönchengladbach ist im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Sportdirektor Max Eberl nicht über ein Remis hinausgekommen. Die Auswahl vom Niederrhein spielte am Samstag bei Arminia Bielefeld 1:1 (1:1). Die beiden Überraschungsteams dieser Saison mussten Dämpfer hinnehmen: Der Tabellenvierte 1. FC Union Berlin verlor mit 0:2 (0:1) beim FC Augsburg, Verfolger SC Freiburg unterlag dem 1. FC Köln 0:1 (0:1). Der VfB Stuttgart erlitt beim 2:3 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt einen Rückschlag im Abstiegskampf, der FSV Mainz 05 gewann gegen die TSG 1899 Hoffenheim 2:0 (0:0). Am Abend (18.30 Uhr/Sky) spielt Tabellenführer FC Bayern im Topspiel gegen RB Leipzig.

Nur 2:2: FC St. Pauli verpasst Rückkehr an die Tabellenspitze

HAMBURG: Der FC St. Pauli hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Gegen den SC Paderborn kamen die Norddeutschen am Samstagabend über ein 2:2 (2:1) nicht hinaus. Vor 6000 Zuschauern im Millerntor-Stadion erzielten Maximilian Dittgen (5. Minute) und Etienne Amenyido (44.) die Tore für den Tabellenzweiten aus Hamburg. Dennis Srbeny (37.) und Marco Stiepermann (84.) verhinderten mit ihren Treffern die erste Paderborner Auswärtsniederlage dieser Spielzeit.

Zverev erreicht Endspiel in Montpellier - 20. Titel winkt

MONTPELLIER: Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim Hallen-Turnier in Montpellier mühelos das Endspiel erreicht. Der 24-Jährige aus Hamburg gewann am Samstag sein Halbfinale gegen den Schweden Mikael Ymer mit 6:1, 6:3. Nach 52 Minuten hatte Zverev das 29. Finale seiner Karriere erreicht. Im Endspiel am Sonntag trifft der an Nummer 1 gesetzte Zverev auf den Kasachen Alexander Bublik. Der Weltranglisten-35. setzte sich gegen den Serben Filip Krajinovic mit 6:4, 6:2 durch. Zverev winkt nun der 20. Titel seiner Karriere. Das Turnier in Montpellier hatte er bereits 2017 gewonnen.

Erlangens Handballer erreichen Pokal-Endrunde

GUMMERSBACH: Der HC Erlangen hat als erstes Team die Endrunde um den deutschen Handball-Pokal erreicht. Der Bundesligist setzte sich am Samstag im Viertelfinale beim Zweitligisten VfL Gummersbach mit 29:27 (12:16) durch und steht damit im Halbfinale. Am Sonntag wollen Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg gegen GWD Minden und Rekordmeister THW Kiel bei den Rhein-Neckar Löwen nachziehen. Der vierte Teilnehmer am Final-4-Turnier, das am 23./24. April vorerst letztmals in Hamburg steigt, wird zu einem späteren Zeitpunkt zwischen Pokalverteidiger TBV Lemgo Lippe und der MT Melsungen ermittelt. Die für Sonntag geplante Partie musste wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Hessen auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben werden.

US-Bobpilotin Meyers Taylor verlässt Quarantäne-Hotel

PEKING: Die amerikanische Bobpilotin und Medaillen-Favoritin Elana Meyers Taylor ist dabei, die Corona-Quarantäne zu verlassen. Das sagte die 37-Jährige am Samstag. Sie werde nicht mehr lange isoliert sein, sagte die Wintersportlerin dem TV-Sender NBC. Sie werde bald in einem anderen Hotel sein und mit dem Training beginnen. Am Donnerstag hatte die 37-Jährige bereits mitgeteilt, dass ein PCR-Test vom Vortag negativ ausgefallen sei. Um bei Olympia aus der Quarantäne zu kommen, muss an den ersten zehn Tagen ein zweiter Test innerhalb von 24 Stunden ebenfalls negativ sein.