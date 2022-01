Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 30.01.22 | Aktualisiert um: 15:50 | Überblick

Eishockey-Bundestrainer will nach Olympia über Zukunft entscheiden

MÜNCHEN: Bundestrainer Toni Söderholm will rund um die Olympischen Winterspiele nicht über seinen auslaufenden Vertrag beim Deutschen Eishockey-Bund sprechen. Der Vertrag mit dem international begehrten Finnen läuft nach der WM im Mai in Helsinki aus. Der DEB will Söderholm unbedingt halten. Der 43 Jahre alte Coach spekuliert jedoch auf einen lukrativeren Job, möglicherweise gar in der nordamerikanischen Profiliga NHL. «Nach Olympia, aber noch vor der WM werde ich meine Entscheidung treffen», sagte Söderholm der «Bild am Sonntag».

Sein Vorgänger Marco Sturm war nach der überraschenden Silbermedaille 2018 als Co-Trainer zu den Los Angeles Kings gewechselt. Söderholm hofft auf einen erneuten Coup: «Ich wette, dass der Olympiasieger aus Europa kommt. Auch wir haben eine gute Chance.»

Nach Sturz: Skispringerin Freitag lässt Wettkampf in Willingen aus

WILLINGEN: Selina Freitag verzichtet nach ihrem heftigen Sturz auf die Olympia-Generalprobe der Skispringerinnen in Willingen. Die 20-Jährige lässt den Weltcup an diesem Sonntag aus, wie Bundestrainer Maximilian Mechler am Morgen bestätigte. «Die Nacht war etwas unruhig, und heute früh hat sie es schon noch deutlich gemerkt», sagte Mechler. «Dann haben wir entschieden: Sie springt heute nicht. Aber soweit geht's ihr ganz gut, und wir sind ganz zuversichtlich, dass sie bis nächste Woche wieder fit ist.»

Freitag gehört neben Katharina Althaus, Pauline Heßler und Juliane Seyfarth zum Team für die Winterspiele in China. Sie war beim Wettkampf am Samstag nach der Landung gestürzt und mit dem Kopf und dem Oberkörper hart auf dem Hang an der Großen Mühlenkopfschanze aufgeschlagen.

Zitat: Eishockey-Kapitän Müller vor Olympia zu Boykott-Forderungen

«Ich als Athlet trainiere mein halbes Leben für Olympia und schaffe schließlich, dabei zu sein, habe aber gar keinen Einfluss, wo die Winterspiele dann stattfinden. Von uns wird dann aber erwartet, das zu boykottieren - und das von Leuten, die nicht auf ihr Smartphone oder ihre Sneaker verzichten wollen.»

(Eishockey-Nationalspieler Moritz Müller im Interview der Deutschen Presse-Agentur zu Forderungen nach einem Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking)

Chef de Mission Schimmelpfennig: Handballer sind Vorbild für Team D

FRANKFURT/MAIN: Das Auftreten der durch viele Corona-Fälle beeinträchtigten deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der EM hat für den Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig Vorbildcharakter für das Team D bei den Olympischen Winterspielen in Peking. «Es ist unseren Leistungssportlern also möglich, mit der nötigen Mentalität und Psyche den widrigen Bedingungen zu begegnen», sagte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. «Uns erwarten besondere Herausforderungen, die man so bisher bei Winterspielen nicht kannte.»

Man befinde sich in einer Ausnahmesituation, die man realistisch einschätzen müsse. «Weltweit herrscht die aggressive Omikron-Welle. Deshalb ist es eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, frei vom Virus in den Close-Loop in China zu gelangen», sagte Schimmelpfennig. Wenn man erst einmal in eines der Olympischen Dörfer gelangt sei, werde es im Closed Loop, an einem «der sichersten Orte der Welt» unter den täglich PCR-Getesten und vollständig Geimpften etwas einfacher.

«Wir haben sehr viel Respekt vor den Herausforderungen, sicher sorgen sich auch viele Mitglieder des Team D. Wir werden uns in Peking noch stärker auf gemeinsame Lösungen unserer Probleme vor Ort konzentrieren», sagte der Vorstand Leistungssport des DOSB. «Die Herausforderungen, die uns erwarten, werden wir unaufgeregt, sachlich und lösungsorientiert angehen.»

34 weitere Corona-Fälle vor Olympia in Peking

PEKING: Vor den Olympischen Winterspielen in Peking haben die Organisatoren 34 weitere Corona-Fälle festgestellt. Wie das Organisationskomitee am Sonntag mitteilte, wurden am Samstag 23 Einreisende positiv auf das Coronavirus getestet, darunter 13 Athleten oder Teammitglieder. Zudem wurden bei elf Personen, die sich bereits im geschlossenen Olympia-System befinden, Infektionen registriert. Am Vortag hatte es insgesamt 36 positive Tests gegeben, die Gesamtzahl der Corona-Fälle seit dem 23. Januar stieg auf 139.

Für die Olympischen Winterspiele in Peking gilt ein strenges Corona-Sicherheitskonzept. Alle Beteiligten - von Athleten bis hin zu Journalisten - sind vollständig vom Rest der chinesischen Bevölkerung getrennt. Um Infektionen möglichst rasch zu erkennen, muss jeder Teilnehmer innerhalb der «Olympia-Blase» täglich einen PCR-Test absolvieren.

Wer sich mit dem Virus angesteckt hat, wird in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert. Nur nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses vor Ablauf von zehn Tagen wieder verlassen. Nach dieser Frist ist nur noch ein negativer PCR-Test nötig.

Die Volksrepublik China verfolgt eine strenge «Null Covid»-Strategie, bei der bereits kleinere Infektionsstränge mit harten Maßnahmen bekämpft werden. In den vergangenen Wochen haben die Behörden in mehreren Millionenstädten im Land Lockdowns verhängt.

Moritz Müller kritisiert diplomatischen Olympia-Boykott: «Nur Show»

KÖLN: Eishockey-Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller kann mit der Debatte um einen möglichen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking wenig anfangen. «Ich finde diese Diskussion zu großen Teilen heuchlerisch», sagte der 35 Jahre alte Abwehrspieler der Kölner Haie im Interview der Deutschen Presse-Agentur vor dem Beginn der Spiele am Freitag.

«Ich als Athlet trainiere mein halbes Leben für Olympia und schaffe es schließlich, dabei zu sein, habe aber gar keinen Einfluss, wo die Winterspiele dann stattfinden. Von uns wird dann aber erwartet, das zu boykottieren - und das von Leuten, die nicht auf ihr Smartphone oder ihre Sneaker verzichten wollen», sagte Müller, der auch einer der Kandidaten als Fahnenträger des deutschen Teams bei der Eröffnungsfeier ist.

Der Silbermedaillengewinner von 2018 kritisierte auch den von den USA angeführten sogenannten diplomatischen Boykott der Spiele von einigen Politikern. Unter anderen die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte angekündigt, während der Winterspiele nicht nach Peking reisen zu wollen. «Da frage ich mich: Reist sie nur jetzt nicht hin oder reist sie nie nach China? Ich denke, die Frage können wir uns alle beantworten. Von daher ist auch das doch wieder nur Show», sagte Müller.

Er sieht selbst einige Dinge in China kritisch, freut sich aber gerade deshalb auf die Reise: «Ich wäre nie nach China in Urlaub gefahren. Es gefällt mir nicht, wie sie dort teilweise mit den Menschen umgehen und dass sie teilweise Hunde essen. Jetzt sind aber die Spiele da, und ich freue mich total darauf. Es ist doch gut, dass man sich jetzt selbst ein Bild machen kann.»

DOSB-Chef Weikert zu Meinungsfreiheit: IOC ist in der Pflicht

FRANKFURT/MAIN: DOSB-Präsident Thomas Weikert nimmt das Internationale Olympische Komitee beim Thema freie Meinungsäußerung während der Winterspiele in Peking in die Pflicht. «Es ist Aufgabe des IOC, dass die olympische Charta und der Gastgebervertrag eingehalten werden», sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes der Deutschen Presse-Agentur. «Ich denke, Herr Bach wird da gegensteuern und darauf achten, dass jeder in Peking behandelt wird, wie es die Charta zusichert und Meinungsäußerungen, die das IOC garantiert hat, gemacht werden dürfen.»

Damit reagierte er auf die Drohung des chinesischen Organisationskomitee-Mitglieds Yang Shu, Äußerungen, die gegen den olympischen Geist und gegen die chinesischen Gesetze und Vorschriften verstoßen, mit bestimmten Strafen zu ahnden.

Auf die Frage, ob China die Winterspiele zur Propaganda nutzen könnte, antwortete er: «Ich kann mir vorstellen, dass die chinesischen Gastgeber ihr Land so positiv wie möglich darstellen wollen. Das macht jedes Land.» Ob es in einem totalitären Staat Propaganda genannt werde und in anderen Nationen Werbung, wisse er nicht. «Wir werden uns in Peking vor die Sportler stellen. Wenn sie sich äußern wollen, können sie es tun, müssen es aber nicht», betonte Weikert.

Nach Ansicht von Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig könnten die Athleten ihre Meinung «grundsätzlich frei» äußern. «Human Rights Watch hat ihnen erst jüngst öffentlich empfohlen, von kritischen Äußerungen während der Spiele abzusehen», sagte er. «Wir gehen davon aus, dass sich unsere gut informierten und gut beratenen Athleten in Peking intelligent und geschickt verhalten werden. Wir werden uns grundsätzlich vor die Athletinnen und Athleten stellen.»

Skispringer mit Abstand von der Familie: «Schon ein komisches Gefühl»

WILLINGEN: In der unmittelbaren Vorbereitungszeit auf die Olympischen Winterspiele haben die deutschen Skispringer wegen Corona ihr Familienleben stark eingeschränkt. «Wir waren wirklich sehr getrennt», sagte Deutschlands derzeit bester Springer Karl Geiger. Der 28 Jahre alte Oberstdorfer ist verheiratet und hat eine kleine Tochter. «Wir haben getrennt geschlafen», sagte Geiger.

Bundestrainer Stefan Horngacher sagte zu den Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus: «Wenn man Kinder und eine Frau hat und man muss sich dann distanzieren, dann ist das schon ein komisches Gefühl. Aber die Situation hat das einfach herausgefordert. Es hilft nichts anderes.»

Weikert zu Fall Peng Shuai: Hoffen auf stille Diplomatie von Bach

BERLIN: Thomas Weikert setzt als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes darauf, dass IOC-Präsident Thomas Bach im Fall der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai für etwas Klarheit sorgen kann. «Ich hoffe, dass die von Thomas Bach bevorzugte stille Diplomatie etwas erreicht und dass wir bald wissen, was mit Peng Shuai ist», sagte Weikert im ZDF-«Sportstudio».

Peng Shuai, die frühere Weltranglisten-Erste im Doppel, hatte Anfang November im sozialen Netzwerk Weibo Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs durch einen chinesischen Spitzenpolitiker veröffentlicht. Der Post wurde bald danach gelöscht.

Seither äußerten Sportler, Politiker und Menschenrechtler Sorge um ihr Wohlergehen. Die Damentennis-Organisation WTA hatte stets klar Position bezogen, Aufklärung gefordert und sich mit den Turnieren aus China zurückgezogen. In öffentlichen Auftritten bestritt Peng später, Vorwürfe erhoben zu haben.

Weikert ist mit Blick auf die Olympischen Winterspiele der Meinung, «dass man sich zu den Menschenrechten äußern muss». Er hoffe, dass eine Äußerung von Bach oder vom IOC noch komme. «Man kann auch diplomatisch seinen Protest ausdrücken.»

Superstar Tom Brady beendet Football-Karriere

TAMPA: Superstar Tom Brady beendet seine Football-Karriere. Nach Berichten des US-Sportsenders ESPN würdigte am Samstag auch die National Football League ihr Aushängeschild. «GOAT» (Greatest of all Time), schrieb die NFL auf Twitter und auf der Liga-Homepage hieß es: «TB12 geht mit einer Trophäenkiste voller Auszeichnungen.» Der siebenmalige Super-Bowl-Champion war in der vergangenen Woche mit den Tampa Bay Buccaneers gegen die Los Angeles Rams ausgeschieden und hatte seine Zukunft offengelassen. Der 44-Jährige spielte seit 2000 Football in der NFL, zunächst bis 2019 für die New England Patriots, mit denen er sechs Mal den Titel gewann. Danach wechselte der Quarterback nach Tampa und holte sich 2021 seinen siebten Super-Bowl-Ring.

Früherer Fußballtrainer Gerd Schädlich ist tot

CHEMNITZ: Der deutsche Fußball trauert um Gerd Schädlich. Der langjährige Trainer, der unter anderem bei dem FSV Zwickau, Erzgebirge Aue und dem Chemnitzer FC gearbeitet hatte, starb in der Nacht zum Samstag im Alter von 69 Jahren, wie der CFC am Abend unter Berufung auf Schädlichs Familie mitteilte. «Es ist unfassbar traurig und so schwer derzeit Worte zu finden oder die Tragweite für uns zu erfassen», sagte der Vorstandsvorsitzende der Chemnitzer, Romy Polster. «Mit dem heutigen Tag haben wir einen ganz großen Fußballer, Menschen und Freund verloren.»

Gastgeber Kamerun und Burkina Faso im Halbfinale des Afrika Cups

DOUALA: Gastgeber Kamerun hat das Halbfinale beim Afrika Cup erreicht. Der fünfmalige Titelträger besiegte am Samstag in Douala den krassen Außenseiter Gambia mit 2:0 (0:0) und trifft nun am Mittwoch auf den Sieger der Partie zwischen Ägypten mit Superstar Mohamed Salah und Marokko. Außerdem erreichte Burkina Faso durch ein 1:0 (1:0) gegen Tunesien die Runde der besten Vier. Nächster Gegner ist am Mittwoch Senegal oder Äquatorialguinea.

Nur ein Durchgang in Willingen: Kobayashi siegt bei Windspringen

WILLINGEN: Ryoyu Kobayashi hat den vom starken Wind geprägten Skisprung-Weltcup in Willingen gewonnen. Der Japaner siegte nach nur einem Durchgang vor dem Norweger Halvor Egner Granerud sowie dessen Landsmann Marius Lindvik und eroberte das Gelbe Trikot von Karl Geiger. Severin Freund belegte bei stark wechselnden Bedingungen am Samstag mit einem furiosen Sprung auf 140 Meter als bester Deutscher den vierten Platz. Die deutschen Top-Springer Geiger und Markus Eisenbichler hatten mit schlechten äußeren Voraussetzungen Pech. Geiger wurde 20., Eisenbichler landete auf Rang 30.

Snowboardcrosser Nörl gewinnt Olympia-Generalprobe in Cortina

CORTINA D'AMPEZZO: Snowboardcrosser Martin Nörl hat sich wenige Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) weiter in Topform präsentiert. Der Sportsoldat vom DJK-SV Adlkofen gewann am Samstag den Weltcup im italienischen Cortina d'Ampezzo und feierte bereits den dritten Titel in dieser Saison. Zweiter wurde der Österreicher Alessandro Hämmerle gefolgt von Cameron Bolton aus Australien.

Mannheimer Teams stehen im Hallenhockey-Finale gegen DHC und BHC

DÜSSELDORF: Die Damen und Herren vom Mannheimer HC sind jeweils ins Finale der deutschen Hallenhockey-Meisterschaften in Düsseldorf eingezogen. Die MHC-Herren setzten sich in ihrem Halbfinale am Samstag überraschend deutlich mit 5:2 (1:0) gegen Titelverteidiger und Rekordmeister Rot-Weiss Köln durch. Die MHC-Damen gewannen nach einem 2:2 (0:2) in der regulären Spielzeit das Penaltyschießen gegen die Kölner Damen mit 2:1. Im Endspiel am Sonntag treffen die Mannheimerinnen damit wie schon auf dem Feld auf den Düsseldorfer HC. Die Rheinländerinnen hatten zuvor den Titelverteidiger vom Club an der Alster mit 7:4 (4:3) bezwungen und zogen damit das vierte Mal in Serie ins Hallen-Finale ein. Finalgegner der MHC-Herren ist der Berliner HC, der das letzte Halbfinale nach einem 5:5 (2:3) in der regulären Spielzeit mit 3:2 im Penaltyschießen gegen den Harvestehuder THC gewann.