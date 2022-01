Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Früherer Dortmund-Coach Favre will zurück ins Geschäft

BERLIN: Der frühere Bundesliga-Trainer Lucien Favre will noch nicht in die Fußball-Rente. «Irgendwann sitzt man zu Hause und merkt: Ich will zurück, ich brauche den Platz, ich muss gegen einen Ball treten, den Fußball riechen, das Adrenalin spüren», sagte der 64-Jährige der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Mit seinem Rauswurf bei Borussia Dortmund im Dezember 2020 habe er sich inzwischen abgefunden, versicherte der Schweizer. «Zweieinhalb Jahre in Dortmund sind eine lange Zeit - meine Bilanz ist gut», betonte Favre.

In der Bundesliga hatte er vor dem BVB auch Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach trainiert. Nun wolle er seine Auszeit beenden und noch einmal einen Trainerjob übernehmen. «Ich fühle mich nach wie vor jung, und ich bin gesund. Ja, es geht mir richtig gut. Die Batterien sind aufgeladen. Ein paar Jahre lang bleibe ich noch im Geschäft», sagte Favre.

Allerdings wolle er nur eine Aufgabe übernehmen, von der er «zu 100 Prozent überzeugt» sei. In den vergangenen Monaten war er für die Trainerposten bei der Schweizer Nationalmannschaft und beim Londoner Club Crystal Palace gehandelt worden. Bislang habe aber der Zeitpunkt für einen Wiedereinstieg nicht gepasst, erklärte Favre.

Absteiger bleibt oben dran: Schalke besiegt Aue im Kumpelduell

AUE: Der FC Schalke 04 hat seine schwache Auswärtsserie beendet und hält in der 2. Fußball-Bundesliga Kontakt zu den Aufstiegsrängen. Das Team von Trainer Dimitrios Grammozis setzte sich am Samstag 5:0 (2:0) beim FC Erzgebirge Aue durch und feierte den ersten Auswärtssieg seit Mitte Oktober. Simon Terodde (36. Minute) und Andreas Vindheim (38.) brachten die Gäste auf Siegkurs. Vor 1000 Zuschauern sorgte Danny Latza (51./63) mit einem Doppelpack für die Vorentscheidung, Marvin Pieringer (72.) stellte den Endstand her.

BVB verkürzt Rückstand auf Bayern - Gladbach verliert erneut

BERLIN: Nach dem Pokal-Aus beim FC St. Pauli hat Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga den Rückstand auf den FC Bayern München zumindest vorübergehend wieder auf drei Punkte verkürzt. Die Borussia setzte sich am Samstag mit 3:2 bei der TSG 1899 Hoffenheim durch. Borussia Mönchengladbach dagegen musste einen weiteren Rückschlag hinnehmen und verlor 1:2 gegen den 1. FC Union Berlin. Im Kampf um die Champions League besiegte Bayer Leverkusen den FC Augsburg mit 5:1, der SC Freiburg gewann mit 2:0 gegen den akut abstiegsbedrohten VfB Stuttgart. Am Tabellenende gelang Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth mit dem 2:1 gegen den FSV Mainz 05 am 20. Spieltag der zweite Saisonsieg. Der 1. FC Köln musste sich mit einem glücklichen 2:2 (2:1) beim VfL Bochum begnügen.

Geiger siegt bei Skisprung-Weltcup - Eisenbichler Dritter

TITISEE-NEUSTADT: Skispringer Karl Geiger hat den Heim-Weltcup in Titisee-Neustadt gewonnen. Der 28-Jährige sprang am Samstag 132 und 141 Meter weit und ließ den Slowenen Anze Lanisek und Markus Eisenbichler hinter sich. Die beiden deutschen Top-Springer präsentierten sich damit knapp zwei Wochen vor den Olympischen Winterspielen in starker Form. Eisenbichler landete mit seinen beiden Versuchen bei 132,5 und 132 Metern. Geiger eroberte durch seinen Sieg auch das Gelbe Trikot des Führenden im Gesamtweltcup vom Japaner Ryoyu Kobayashi.

Dortmunds Topstürmer Haaland angeschlagen ausgewechselt

SINSHEIM: Borussia Dortmunds Topstürmer Erling Haaland ist beim 3:2-Bundesliga-Sieg bei der TSG 1899 Hoffenheim angeschlagen ausgewechselt werden. Der 21 Jahre alte Fußball-Profi griff sich am Samstag mehrere Male ans Schambein, bevor er nach gut einer Stunde durch Mittelfeldspieler Axel Witsel ersetzt wurde. Zuvor hatte sich Haaland in der ersten Halbzeit bereits nach einem Zweikampf am Knie wehgetan. Nachdem der Norweger mehrere Minuten auf dem Rasen lag, ging es allerdings weiter. Eine Diagnose stand zunächst aus, auch Trainer Marco Rose kannte noch keine Details. «Das müssen wir untersuchen. Da kann ich wirklich noch nichts sagen», sagte Rose in der anschließenden Pressekonferenz.

Ulmer Basketballer gewinnen Verfolgerduell gegen Chemnitz

NEU-ULM: ratiopharm Ulm hat in der Basketball-Bundesliga das Verfolgerduell gegen die Niners Chemnitz für sich entschieden. Am Samstag bezwangen die drittplatzierten Schwaben die viertplatzierten Sachsen mit 77:68 (40:37) und feierten ihren vierten Sieg nacheinander. Ulm behauptet seinen dritten Tabellenplatz. Verlieren der FC Bayern München und die Telekom Baskets Bonn am Sonntag, beenden die Ulmer den 18. Spieltag der BBL als Tabellenführer. Die EWE Baskets Oldenburg verloren ihr erstes Spiel unter ihrem neuen Cheftrainer Alen Abaz: Bei den Hakro Merlins Crailsheim musste sich das Tabellenschlusslicht mit 86:97 (41:53) geschlagen geben.

Bayer Leverkusen holt iranischen Nationalspieler Azmoun

BERLIN: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den iranischen Nationalspieler Sardar Azmoun verpflichtet. Der Mittelstürmer wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim russischen Meister Zenit St. Petersburg nicht verlängern und wechselt zur Saison 2022/23 zur Werkself. Der 27-jährige Azmoun unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2027, wie Bayer am Samstagabend mitteilte.

Inter Mailand siegt gegen Venedig kurz vor Schluss - Dzeko trifft

MAILAND: Wie schon beim sechsten Gewinn des Supercups hat Inter Mailand auch in der Serie A einen Last-Minute-Sieg gefeiert und drei wichtige Punkte im Kampf um die italienische Fußball-Meisterschaft geholt. Dank des Treffers von Ex-Bundesliga-Profi Edin Dzeko in der 90. Minute besiegte Inter am Samstagabend den coronageplagten FC Venedig mit 2:1 (1:1) und sicherte sich den 16. Saisonerfolg. In der Tabelle führt Inter Mailand (53 Zähler) mit fünf Punkten vor dem Stadtrivalen AC Mailand.

Rangnicks Man United siegt spät gegen West Ham - Man City nur 1:1

MANCHESTER: Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat in der Premier League am Samstag einen wichtigen Last-Minute-Sieg gefeiert. Das Team des deutschen Trainers Ralf Rangnick gewann durch ein Tor von Marcus Rashford in der dritten Minute der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0) gegen West Ham United. An der Spitze der Tabelle steht mit großem Abstand Uniteds Lokalrivale Manchester City. Der Titelverteidiger kam am Samstag nach Rückstand beim FC Southampton dank Aymeric Laporte (65.) zu einem 1:1 (0:1). Zu einem kuriosen Zwischenfall kam es in London bei der Partie zwischen dem FC Brentford und den Wolverhampton Wanderers. Weil eine Drohne über dem Spielfeld kreiste, unterbrach der Schiedsrichter die Partie nach einer halben Stunde beim Stand von 0:0 für mehr als 15 Minuten und schickte die Spieler in die Kabine. Das Spiel endete 1:2 (0:0).

Erste EM-Niederlage für Handball-Olympiasieger Frankreich

BUDAPEST: Olympiasieger Frankreich muss nach einer Pleite gegen Island um den Einzug ins Halbfinale der Handball-Europameisterschaft bangen. Der Rekord-Weltmeister verlor das Duell am Samstag in Budapest überraschend klar mit 21:29 (10:17). Beide Teams haben in der Gruppe I nun 4:2 Punkte, der gewonnene Direktvergleich spricht momentan aber für die Isländer. Neuer Tabellenführer ist Dänemark. Der Weltmeister weist nach dem 27:25 (12:11) gegen Kroatien eine makellose Bilanz von 6:0 Punkten auf. Topstar Mikkel Hansen war mit acht Toren bester Werfer der Dänen. Im ersten Spiel des Tages hatte die Niederlande durch ein 34:30 (18:16) gegen Montenegro die ersten zwei Zähler in der Hauptrunde verbucht.

Liverpool-Duell in WM-Quali: Salah und Ägypten gegen Mané und Senegal

BERLIN: Die beiden Liverpool-Stars Mo Salah und Sadio Mané treffen in der WM-Qualifikation mit Ägypten und dem Senegal aufeinander. Dies ergab die Auslosung am Samstag für die fünf Partien, in denen die fünf afrikanischen Startplätze für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar vergeben werden. In weiteren Begegnungen stehen sich Kamerun und Algerien, Nigeria und Ghana, der Kongo und Marokko sowie Mali und Tunesien gegenüber. Die Spiele sollen im März stattfinden. Die Sieger der fünf Begegnungen qualifizieren sich für die WM vom 21. November bis 18. Dezember.

Afrika-Cup: Komoren nach Corona-Ausbruch ohne Torhüter

DOUALA: Beim Afrika-Cup der Fußballer muss das Überraschungsteam von den Komoren nach einem Corona-Ausbruch am Montag gegen Kamerun ohne gelernten Torhüter antreten. Nachdem sich Stammkeeper Salim Ben Boina beim 3:2-Sensationssieg gegen Afrika-Cup-Rekordfinalist Ghana verletzt hatte, wurden nun die Ersatzleute Moyadh Ousseini und Ali Ahamada als zwei von insgesamt sieben Spielern positiv auf das Coronavirus getestet.