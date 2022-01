Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Nur noch Kommentator: Skisprung-Oldie Kasai kein Olympia-Teilnehmer

PEKING: Erstmals seit seinem Debüt im Jahr 1992 wird Skisprung-Routinier Noriaki Kasai die Teilnahme an den Olympischen Spielen verpassen. Der 49 Jahre alte Japaner hat sich aber sofort nach einer Alternative umgesehen und wird die Wettkämpfe in Peking (4. bis 20. Februar) als Co-Kommentator und Experte für das japanische Fernsehen begleiten. «Ich bin sehr motiviert, weil ich neue Herausforderungen mag. Ich bin begeistert», sagte Kasai nationalen Medien.

Für eine sportliche Berufung hatte es erwartungsgemäß nicht gereicht. Japan nominierte neben dem Gesamtweltcup-Führenden Ryoyu Kobayashi auch Yukiya Sato, Junshiro Kobayashi, Naoki Nakamura und Daiki Ito. Das sind auch die fünf besten Athleten im Gesamtweltcup. Kasai springt zwar noch, bestritt seinen bisher letzten Weltcup aber im Februar 2020.

Kasai, der 1994 und 2014 Olympia-Medaillen holte, will aber weiter nicht aufgeben. Er hält auch eine Teilnahme an den Spielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo für möglich. Sein großer Traum ist es, nach Nagano 1998 ein zweites Mal bei Olympia im eigenen Land zu starten. Das wäre frühestens 2030 möglich, falls Sapporo den Zuschlag erhält. Kasai wäre dann 57 Jahre alt.

Das bringt der Wintersport am Sonntag

OBERHOF: Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof wollen die deutschen Skijäger in der Verfolgung angreifen. Beim Bob-Weltcup in Winterberg fährt Olympiasiegerin Mariama Jamanka vor den Winterspielen in Peking noch einmal mit Deutschlands schnellster Sprinterin.

Mit den Verfolgungsrennen endet der Biathlon-Weltcup in Oberhof, danach geht es für die Skijäger in Ruhpolding weiter. Die beste Ausgangsposition im Jagdrennen an diesem Sonntag haben Johannes Kühn und Roman Rees. Im Frauen-Rennen gibt es dagegen nur Außenseiterchancen. Beim Bob-Weltcup in Winterberg wird noch einmal das Personal getestet. Beim Rodeln will Olympiasiegerin Natalie Geisenberger in Lettland ihren ersten Saisonsieg einfahren. Nach der Vierschanzentournee sind die Skispringer in Bischofshofen geblieben - nach dem Team-Wettbewerb dürfen Karl Geiger und Markus Eisenbichler dann ein paar Tage Pause machen. Die Eisschnellläufer kämpfen bei den Europameisterschaften in Heerenveen in den Niederlanden um Medaillen.

Biathlon

Weltcup in Oberhof:

12.30 Uhr: Verfolgung Herren, 12,5 km (ARD und Eurosport) 14.45 Uhr: Verfolgung Frauen, 10 km (ARD und Eurosport)

Mit Chancen auf die Podestplätze starten Johannes Kühn und Romas Rees in den abschließenden Wettkampftag im Thüringer Wald. Während Kühn als Vierter mit 19 Sekunden Rückstand auf die Verfolgung von Sprintsieger Alexander Loginow aus Russland geht, darf Roman Rees am Rennsteig als Fünfter nur eine Sekunde später in die Loipe. Im Rennen der Frauen haben die deutschen Skijägerinnen nur Außenseiterchancen. Die Thüringerin Vanessa Voigt hat bei ihrem Heim-Weltcup als Zwölfte noch die besten Aussichten. Sie darf 45 Sekunden hinter der Norwegerin Marte Olsbu Röiseland loslegen.

Ski alpin: Weltcup in Kranjska Gora (Slowenien):

09.30 Uhr: Slalom, Damen, 1. Durchgang (Eurosport und ARD) 12.30 Uhr: Slalom, Damen, 2. Durchgang (Eurosport und ARD)

Ski alpin: Weltcup in Adelboden (Schweiz):

10.30 Uhr: Slalom, Herren, 1. Durchgang (Eurosport und ARD) 13.30 Uhr: Slalom, Herren, 2. Durchgang (Eurosport und ARD)

Die Erwartungen an Slalom-Spezialist Linus Straßer waren nach seinem Weltcup-Sieg in Zagreb im vergangenen Winter hoch. In dieser Saison sucht der Techniker allerdings nach seiner Form. Das große Ziel Olympia hat er noch fest im Blick. Für eine direkte Qualifikation ist eine Fahrt unter die besten Acht nötig. Dass der 29-Jährige in Adelboden über sich hinauswachsen kann, hat er 2021 mit Platz zwei bewiesen. Den Olympia-Traum verfolgt auch Emma Aicher. Der Youngsterin reicht in Kranjska Gora ein Platz unter den Top 15.

Nordische Kombination

Weltcup in Val di Fiemme (Italien):

09.30 Uhr: Einzel, Herren, Sprung (ARD und Eurosport 2) 11.45 Uhr: Einzel, Herren, 10 Kilometer (ARD und Eurosport)

Am Samstag schafften es Vinzenz Geiger und Eric Frenzel im Einzel aufs Podest, das soll im Fleimstal möglichst wiederholt werden. Für Deutschlands Kombinierer geht es knapp einen Monat vor Beginn der Peking-Spiele aber auch um Olympia-Tickets. Bundestrainer Hermann Weinbuch will nach dem Rennen von Val di Fiemme «zwei bis vier Starter» vornominieren. Frenzel und Geiger dürften dafür herausragende Chancen haben. Auch die Pyeongchang-Olympiasieger Johannes Rydzek und Fabian Rießle hatten sich zuletzt wieder deutlich gesteigert.

Skispringen

Weltcup in Bischofshofen (Österreich):

Team, Männer, Großschanze

16.00 Uhr: 1. Durchgang, danach 2. Durchgang (ARD und Eurosport)

Nach der langen und kräftezehrenden Vierschanzentournee wartet auf die Skispringer der letzte Wettkampf, bevor es ein paar Tage Pause gibt. Auf der Paul-Außerleitner-Schanze von Bischofshofen wird ein Teamwettbewerb ausgetragen. Angeführt von den Topathleten Karl Geiger und Markus Eisenbichler dürfte Deutschland hier ordentliche Chancen haben. Die weiteren Teammitglieder wie Olympiasieger Andreas Wellinger wollen sich derweil weiter für die Spiele in Peking empfehlen.

Eisschnelllauf

Europameisterschaften in Heerenveen (Niederlande):

14.05 Uhr: Teamverfolgung, Damen 14.32 Uhr: 1500 Meter, Herren 15.21 Uhr: 1000 Meter, Damen 16.05 Uhr: 500 Meter, Herren 16.46 Uhr: Massenstart, Damen 17.09 Uhr: Massenstart, Herren

Zum Abschluss der EM hoffen die deutschen Eisschnellläufer auf positive Überraschungen. Die für die Olympischen Winterspiele in Peking qualifizierten Berlinerinnen Claudia Pechstein und Michelle Uhrig sowie Felix Rijhnen aus Frankfurt/Main gehen mit Außenseiterchancen auf eine Medaille in ihre Massenstart-Rennen. «Da haben wir gute Leute am Start. Eine Medaille ist möglich», sagte Nadine Seidenglanz, Sportdirektorin der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft. Über 500 Meter bei den Männern hofft sie zudem auf gute Platzierungen durch das Sprint-Team um den EM-Fünften über 1000 Meter, Joel Dufter aus Inzell.

Bob, Weltcup in Winterberg:

09.00 Uhr: Zweierbob Frauen, 1. Durchgang 10.30 Uhr: Zweierbob Frauen, 2. Durchgang 13.30 Uhr: Viererbob, 1. Durchgang 15.00 Uhr: Viererbob, 2. Durchgang (ARD 09.00 Uhr und 11.25 Uhr sowie 15.35 Uhr)

Im Zweierbob fährt Olympiasiegerin Mariama Jamanka vor Olympia in Peking noch einmal mit Deutschlands schnellster Sprinterin Alexandra Burghardt. Zudem will die Winterbergerin Laura Nolte mit Deborah Levi erneut wie schon im Dezember zum Sieg au ihrer Heimbahn fahren. Im Viererbob testet der noch unbezwungene Francesco Friedrich seine Olympia-Crew mit Thorsten Margis, Candy Bauer und Alexander Schüller. Johannes Lochner und Christoph Hafer kämpfen zudem um einen Podestplatz in der Königsklasse.

Rodeln, Weltcup in Sigulda (Lettland)

09.05 Uhr: Einsitzer, Frauen, 1. Durchgang 10.30 Uhr: Einsitzer, Frauen, 2. Durchgang 12.00 Uhr: Einsitzer, Sprint, Männer 12.45 Uhr: Doppelsitzer, Sprint, Männer 13.20 Uhr: Einsitzer, Sprint, Frauen (ARD, 09.40 und 11.00 Uhr)

Die deutsche Rodlerinnen wollen ihre bisher guten Leistungen mit drei Fahrerinnen unter den Top 4 fortsetzen. Dajana Eitberger hingegen hat nach ihrer Nicht-Berücksichtigung für Olympia und gesundheitlichen Problemen die Saison vorzeitig beendet. An ihrer Stelle wird die Winterbergerin Cheyenne Rosenthal bei den Weltcups den vierten Startplatz einnehmen. In der Gesamtwertung hat sich Julia Taubitz schon ein wenig von ihren Konkurrentinnen abgesetzt. Natalie Geisenberger wartet noch auf ihren ersten Weltcupsieg in diesem Winter. «Jetzt kommen mit Sigulda und Oberhof zwei technisch anspruchsvolle Bahnen, auf denen man viel lenken muss. Das liegt mir in der Regel sehr gut und ich freue mich drauf», sagte die 33-Jährige.

Snowboard: Weltcup in Krasnojarsk (Russland):

08.00 Uhr: Snowboard-Cross Einzel, Herren und Snowboard-Cross Einzel, Damen

Trotz Corona-Fall bei Franzosen: Handballer Golla ohne Bauchschmerzen

WETZLAR: Handball-Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla hat keine Angst vor kurzfristigen Corona-Infektionen unmittelbar vor dem Beginn der EM. Auch das Spiel gegen Olympiasieger Frankreich am heutigen Sonntag bereite ihm in Anbetracht des positiven Tests von Kapitän Valentin Porte beim Gegner keine «Bauchschmerzen», so Golla. «Die Franzosen hatten die letzten drei Tage und werden vor dem Spiel einen PCR-Test machen. Das ist die höchste Sicherheitsstufe, die man in dem Fall gehen kann. Das wird uns auch in Zukunft immer wieder im Alltag begleiten», sagte der 24-Jährige am Samstag im ZDF-«Sportstudio».

Frankreich hatte am Freitag seinen EM-Kader bekanntgegeben, Porte muss aber vorläufig in Isolation bleiben. Auch Gollas Nationalmannschaftskollege Djibril M'Bengue setzt beim EM-Turnier darauf, dass die Corona-Maßnahmen greifen. «Hygiene-Konzepte wurden ausgearbeitet. Wir sind alle geimpft, werden trotzdem noch getestet, wurden auch jetzt noch getestet. Wir versuchen das Beste aus diesen traurigen Umständen zu machen», sagte der Rückraumspieler.

Bei der EM (13. bis 30. Januar) in Ungarn und der Slowakei trifft Deutschland in der Vorrunde in Bratislava zunächst auf Belarus, Österreich und Polen.

BVB siegt 3:2 nach 0:2 in Frankfurt - Freiburg verliert Platz drei

FRANKFURT/MAIN: Borussia Dortmund hat die Niederlage von Spitzenreiter FC Bayern zum Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga mit einer späten Aufholjagd noch genutzt. Der Tabellen-Zweite gewann am Samstagabend nach einem 0:2-Halbzeitrückstand noch 3:2 bei Eintracht Frankfurt und liegt damit nun sechs Punkte hinter den Münchnern. Der SC Freiburg hat indes durch ein 2:2 gegen den Tabellen-Vorletzten Arminia Bielefeld seinen dritten Platz eingebüßt. Denn die TSG 1899 Hoffenheim zog durch ein 3:1 gegen den FC Augsburg vorbei. Bayer Leverkusen und der 1. FC Union Berlin trennten sich 2:2. Vizemeister RB Leipzig rückte durch das 4:1 gegen Mainz 05 näher an die internationalen Plätze heran. Der VfB Stuttgart kam beim Tabellenletzten Greuther Fürth nur zu einem 0:0.

Bei Spiel in Katar: Malis Coulibaly erleidet Herzinfarkt

DOHA: Malis Fußball-Nationalspieler Ousmane Coulibaly hat bei einem Ligaspiel in Katar einen Herzinfarkt erlitten. Beim Spiel zwischen seinem Club Al-Wakrah gegen Al-Rayyan ist der 32-Jährige am Samstag kurz vor Ende der ersten Halbzeit zusammengebrochen und wurde daraufhin auf dem Platz notärztlich versorgt. Auf Bildern ist zu sehen, wie ein Krankenwagen anschließend auf den Platz gefahren war. Coulibaly befinde sich in medizinischer Versorgung, teilte die Liga am Abend in einem Statement mit und wünschte dem Verteidiger eine schnelle Genesung.

Real Madrid festigt Platz eins - Barcelona verpasst Sieg in Granada

GRANADA: Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat die Tabellenspitze in der Primera Division gefestigt. Die Königlichen um Ex-Weltmeister Toni Kroos siegten am Samstag gegen den FC Valencia 4:1 (1:0) und vergrößerten den Vorsprung zu Verfolger FC Sevilla zumindest bis Sonntag auf acht Zähler. Erzrivale FC Barcelona hat es dagegen verpasst, auch sein drittes Pflichtspiel im neuen Jahr zu gewinnen. Der sportlich und finanziell kriselnde Renommierclub kam nach einem späten Gegentor nur zu einem 1:1 (0:0) beim FC Granada. In der Tabelle belegt Barcelona vorerst Rang sechs. Am Mittwoch kommt es im Halbfinale des spanischen Supercups zu einem Clásico gegen Real.

Werner eröffnet Torfestival: Chelsea im Pokal mit 5:1 bei Fünftligist

LONDON: Der FC Chelsea hat im FA Cup problemlos die vierte Runde erreicht. Die Mannschaft des deutschen Fußballtrainers Thomas Tuchel, die in der Premier League zuletzt nur eines von fünf Spielen gewonnen hatte, setzte sich am Samstag an der Londoner Stamford Bridge klar mit 5:1 (4:0) gegen Fünftligist FC Chesterfield durch. Schon nach knapp 20 Minuten war die Partie praktisch entschieden. Der deutsche Nationalspieler Timo Werner, der am Mittwoch im Ligapokal sein erstes Spiel nach mehrwöchiger Zwangspause wegen einer Corona-Infektion gemacht hatte, eröffnete das Torfestival nach sechs Minuten.

Saarbrücker Tischtennis-Herren gewinnen deutschen Pokal

NEU-ULM: Die Tischtennis-Herren des 1. FC Saarbrücken haben den deutschen Pokal-Wettbewerb gewonnen. Im Final Four setzten sich die von Patrick Franziska angeführten Saarländer in Neu-Ulm im Endspiel gegen Titelverteidiger Borussia Düsseldorf mit 3:1 durch. Der 29-jährige Franziska gewann im Finale am Samstagabend seine beiden Einzel und war damit der Hauptgarant für den Saarbrücker Triumph. Für die Düsseldorfer, die auf den verletzten Timo Boll verzichten mussten, war es die erste Saisonniederlage überhaupt. Boll laboriert nach wie vor an seiner Bauchmuskelverletzung, die ihn schon bei der WM in den USA beeinträchtigt hatte.

Deutsche Handballer dürfen bei EM vor Zuschauern spielen

BRATISLAVA: Die deutschen Handballer dürfen bei der Europameisterschaft vor Zuschauern spielen. Für die Partien in Bratislava, wo die DHB-Auswahl ihre Vorrunden- und bei einem Weiterkommen auch die Hauptrundenspiele austrägt, haben die zuständigen slowakischen Behörden eine Hallenauslastung von maximal 25 Prozent genehmigt. Dies teilten die EM-Organisatoren am Samstag der Europäischen Handball-Föderation mit. Somit können bis zu 2500 Fans die Begegnungen in der slowakischen Hauptstadt live verfolgen.

Skispringer Lindvik gewinnt Weltcup - Eisenbichler disqualifiziert

BISCHOFSHOFEN: Die deutschen Skispringer haben im ersten Weltcup-Wettbewerb nach der Vierschanzentournee eine große Enttäuschung erlebt. Karl Geiger landete am Samstag in Bischofshofen nach zwei Sprüngen auf jeweils 132 Meter auf Rang acht und wurde damit bester Deutscher. Dahinter holten Andreas Wellinger (19.), Stephan Leyhe (22.), Constantin Schmid (23.) und Pius Paschke (28.) Punkte. Für ganz vorne reichte es knapp vier Wochen vor dem Olympia-Start aber bei keinem deutschen Springer. Markus Eisenbichler wurde wegen seines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert. Den Sieg sicherte sich der Norweger Marius Lindvik, der bei der Tournee noch Gesamtrang zwei belegt hatte.

Münchner Halbfinal-Rückspiel in Eishockey-Champions-League abgesagt

MÜNCHEN: Auch das Halbfinal-Rückspiel des EHC Red Bull München in der Eishockey-Champions-League kann nicht wie geplant stattfinden. Die Veranstalter sagten die für kommenden Dienstag vorgesehene Partie bei Tappara Tampere in Finnland am Samstag ab, auch die Münchner informierten darüber in einer Mitteilung. Nach mehreren Corona-Fällen beim ehemaligen deutschen Meister war das bereits für Dienstag dieser Woche angesetzte Hinspiel kurzfristig ausgefallen. Mehrere Spieler der Münchner waren positiv auf das Coronavirus getestet worden, dabei gab es auch mehrere Infektionen mit der Corona-Variante Omikron.

Corona-Sorgen in der DEL: Auch Bietigheim muss pausieren

BIETIGHEIM-BISSINGEN: Die Corona-Sorgen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) werden immer größer. Auch die Bietigheim Steelers sind nach positiven Fällen derzeit nicht spielfähig. Wie die DEL am Samstag mitteilte, hat das Gesundheitsamt eine Quarantäne für einen Großteil der Bietigheimer Mannschaft angeordnet, so dass derzeit nur zehn Feldspieler und kein Torhüter zur Verfügung stehen. Damit wurde das Spiel bei den Krefeld Pinguinen am Sonntag abgesagt. Bietigheim ist bereits die vierte Mannschaft, die derzeit wegen Quarantäne-Anordnungen pausieren muss. Auch die Wolfsburg Grizzlys, die Iserlohn Roosters und der EHC Red Bull München sind derzeit nicht spielfähig.