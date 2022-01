Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Fünf Corona-Fälle um Kapitän Neuer beim FC Bayern: Späterer Start

MÜNCHEN: Bundesliga-Herbstmeister FC Bayern München wird zum Start ins neue Jahr gleich wieder von Corona ausgebremst. Der Verein gab am Samstagabend bekannt, dass nach dem Urlaub Kapitän Manuel Neuer (auf den Malediven), Kingsley Coman (Dubai), Corentin Tolisso (Frankreich) und der Engländer Omar Richards positiv auf das Virus getestet worden seien. Es gehe allen Spielern gut, berichtete der Rekordmeister. Das gelte auch für den ebenfalls positiv getesteten Co-Trainer Dino Toppmöller. Alle fünf Infizierten befänden sich in häuslicher Quarantäne.

AS Monaco bestätigt Entlassung von Trainer Niko Kovac

MONACO: Die AS Monaco hat Niko Kovac beurlaubt. Das teilte der Club am Neujahrstag mit. Der Vertrag des Kroaten war eigentlich noch bis 2023 gültig. In den vergangenen Tagen hatten verschiedene französische Medien bereits über die Freistellung des früheren FC-Bayern-Coaches berichtet. Überraschend kommt die Entscheidung dennoch, weil Monaco drei der zurückliegenden vier Spiele in der Ligue 1 gewonnen hatte. Die AS Monaco kündigte an, in Kürze den Namen des neuen Cheftrainers bekannt zu geben. Bis dahin trainiert Nachwuchstrainer Stéphane Nado die Profis. Zuvor hatte die Zeitung «L'Équipe» berichtet, dass dem 50 Jahre alten Kroaten schon am Donnerstag mitgeteilt worden sei, dass er nicht mehr länger für das Team zuständig sei.

Ex-Champion Wright besiegt Rydz - Bei Darts-WM im Halbfinale

LONDON: Der ehemalige Darts-Weltmeister Peter Wright hat nach ein paar Startschwierigkeiten das Halbfinale bei der WM in London erreicht. Der Schotte mit dem Spitznamen «Snakebite» gewann sein Viertelfinale am Samstagabend knapp mit 5:4 gegen den englischen Außenseiter Callan Rydz und stoppte damit dessen Siegeszug. Rydz hatte zuvor die ersten vier Spiele des Turniers souverän gewonnen und bei 14 gewonnen Sätzen nur einen verloren. Der 23-Jährige war der letzte ungesetzte Spieler im Turnier. Europameister Wright trifft nun im Halbfinale auf Landsmann Gary Anderson

Fünf positive Corona-Tests bei Paris Saint-Germain

PARIS: Corona-Tests vor Wiederaufnahme des Trainings nach der Weihnachtspause haben beim französischen Top-Team Paris Saint-Germain insgesamt fünf positive Ergebnisse erbracht. Wie das Team aus der Ligue 1 am Samstag via Twitter mitteilte, wurde vier positive Fälle bei den Profis und einer beim Betreuungspersonal registriert. Die Namen der betroffenen Spieler nannte der Verein nicht. Die betroffenen Personen müssen sich nun entsprechend der geltenden Covid-Protokolle in Quarantäne begeben.

Xavi schimpft über Spielansetzung trotz Corona-Schwächung von Barça

MADRID: Trainer Xavi Hernández schimpfte und sprach von «Wettbewerbsverzerrung». Der Coach des FC Barcelona bezeichnete es am Samstag als «verrückt», dass das Liga-Spiel seiner Mannschaft am Sonntag beim RCD Mallorca nicht verlegt wurde, obwohl bei Barça zehn Profis wegen einer Corona-Infektion außer Gefecht sind und bis zu acht weitere wegen Verletzungen oder Sperren zuschauen müssen. «Das ist doch eine Grenzsituation (...) Man müsste das Spiel verlegen. Andernfalls macht man sich der Wettbewerbsverzerrung schuldig», sagte der 41 Jahre alte frühere Clubprofi am Samstag, rund 24 Stunden vor dem Spiel des Teams um Nationaltorwart Marc-André ter Stegen auf der Mittelmeer-Insel (20.00 Uhr).

Greuther Fürth löst Vertrag mit Mittelstürmer Berggreen auf

FÜRTH: Fußball-Profi Emil Berggreen verlässt die SpVgg Greuther Fürth. Der 28 Jahre alte Däne und der Tabellenletzte der Bundesliga lösten den ohnehin zum Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig «in beiderseitigem Einvernehmen» auf, wie die Mittelfranken am Samstag mitteilten. Berggreen war im Sommer 2020 ablösefrei nach Fürth gekommen. Zuvor spielte er in den Niederlanden für Twente Enschede. Zuletzt trainierte Berggreen bei der Fürther U23.

Positive Corona-Tests: Vorbereitungsspiel auf Afrika-Cup abgesagt

DOHA: Ein Testspiel zwischen Titelverteidiger Algerien und Gambia in Vorbereitung auf den Afrika-Cup ist am Samstag in Doha abgesagt worden. Mehrere gambische Fußballspieler waren positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie Katars Fußball-Verband als Gastgeber der Partie mitteilte. Beide Teams werden beim Afrika-Cup antreten, der am 9. Januar in Kamerun beginnt. Gambia hatte am Samstag mitgeteilt, dass insgesamt 16 Spieler und damit mehr als die Hälfte des Kaders für das Spiel nicht zur Verfügung steht. Der Fußballverband Gambias erwähnte das Virus nicht, sondern teilte nur mit, dass die Profis aufgrund «unvorhergesehener Umstände» nicht spielen könnten.

Skispringerin Takanashi gewinnt Neujahrswettbewerb der Frauen

LJUBNO: Skispringerin Sara Takanashi hat den ersten Neujahrswettbewerb der Frauen im slowenischen Ljubno für sich entschieden. Die 25 Jahre alte Japanerin setzte sich am Samstag nach Versuchen auf 95 und 89 Meter durch und gewann vor Ursa Bogataj aus Slowenien und der Österreicherin Marita Kramer. An Silvester hatte die Slowenin Nika Kriznar gewonnen. Katharina Althaus (86 und 86 Meter) belegte den achten Rang.

2:1 beim FC Arsenal: Manchester City zieht dank spätem Siegtor davon

LONDON: Manchester City hat mit einem späten Siegtreffer beim FC Arsenal zum Jahresauftakt der englischen Premier League den elften Erfolg in Serie geholt. Der Spanier Rodri sorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit am Neujahrstag für den 2:1 (0:1)-Erfolg des englischen Fußballmeisters bei den Gunners. Mit 53 Punkten führt Pep Guardiolas Team die Liga souverän mit elf Zählern vor dem FC Chelsea an. Arsenal bleibt mit 35 Punkten Vierter. Chelsea empfängt am Sonntag den Dritten FC Liverpool zum Spitzenspiel.

Marius Laux neuer Teammanager des 1. FC Köln

KÖLN: Marius Laux ist mit Beginn des Jahres 2022 neuer Teammanager des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. Das teilte der Verein am Neujahrstag mit. Laux hatte im Dezember mit 35 Jahren als Kapitän des U21-Regionalligateams nach 386 Pflichtspielen für den FC seine aktive Karriere beendet. Beim Bundesligisten tritt Laux die Nachfolge von Denis Lapaczinski an, der aktuell von seiner Tätigkeit freigestellt ist und mit dem durch den Club an einer einvernehmlichen Lösung gearbeitet wird.