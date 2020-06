Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 07.06.20 | Überblick

Fanvertreter: Dialog mit Verbänden über Ende der Geisterspiele

MÜNCHEN: Fußball-Fans und Verbände sprechen in einer Arbeitsgruppe darüber, wie bei einem Ende der Geisterspiele wieder eine reduzierte Zahl von Zuschauern in die deutschen Stadien kommen könnte. Zwischen dem DFB, der DFL und Fanvertretern finde ein Austausch in Videokonferenzen statt, sagte Rainer Vollmer von der Fan-Interessensgemeinschaft «Unsere Kurve» der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. «Unsere Kurve» nimmt selbst am Dialog mit der Deutschen Fußball Liga und dem Deutschen Fußball-Bund teil. Ein konkretes Konzept liege «Unsere Kurve» noch nicht vor, sagte Vollmer.

Zahlen der ARD-«Sportschau» weiter unter dem Durchschnitt

BERLIN: Die TV-Quote der «Sportschau» ist wieder gestiegen, bleibt aber unter dem Durchschnittswert vor der Corona-Krise. 4,17 Millionen Menschen sahen am Samstag den Sport-Klassiker in der ARD und sorgten nach Angaben des Senders für einen Marktanteil von 18,3 Prozent. Vor dem Neustart der Fußball-Bundesliga hatte die «Sportschau» im Durchschnitt 4,81 Millionen Zuschauer. Der für die TV-Branche wichtige Marktanteil lag bei deutlich über 20 Prozent. An den bisherigen Geister-Spieltagen lag dieser Wert jeweils rund fünf Prozentpunkte unter jenem vor der Zwangspause.

Protest-Ikone Smith begrüßt Aktionen der Bundesliga-Profis

Berlin (dpa) - Olympiasieger Tommie Smith, dessen Black-Power-Geste von 1968 zum Symbol des Protests im Sport gegen Rassismus wurde, begrüßt die Solidaritätsbekundungen aus der Fußball-Bundesliga nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd. Es freue ihn sehr, das zu hören, sagte der 76 Jahre alte Smith der «Bild am Sonntag» zu den Protesten der vergangenen Woche von Jadon Sancho und Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) sowie Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach). An diesem Wochenende kam es auf den Plätzen zu ähnlichen Aktionen, unter anderem in Dortmund und Leverkusen.

Einsatz von Kai Havertz im DFB-Pokal unklar

Leverkusen (dpa) - Der Einsatz von Nationalspieler Kai Havertz im DFB-Pokal-Halbfinale am Dienstag beim 1. FC Saarbrücken ist noch ungewiss. Man wisse es noch nicht, sagte Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes am Sonntag im Sport1- «Doppelpass». Bislang sei noch offen, ob Havertz mitspielen kann. Er war aufgrund muskulärer Probleme kurzfristig für das Bundesliga-Topspiel am Samstag gegen den FC Bayern München (2:4) ausgefallen. Der FC Bayern gilt auch als möglicher kommender Arbeitgeber des 20 Jahre alten Top-Talents.

Kampfsport-Superstar McGregor mit erneuter Rücktrittsankündigung

DUBLIN: Der irische Kampfsport-Superstar Conor McGregor hat seinen Rücktritt angekündigt - zum dritten Mal in vier Jahren. Der 31 Jahre alte Mixed-Martial-Arts-Kämpfer twitterte am Sonntag, dass er entschieden habe, sich vom Kampfsport zurückzuziehen. McGregor hatte dies bereits 2016 und 2019 erklärt, hatte seine Laufbahn aber jeweils wieder aufgenommen. Im vergangenen Januar hatte er den Amerikaner Donald Cerrone in Las Vegas nach lediglich 41 Sekunden der ersten Runde durch technischen K.o. bezwungen. Der frühere Weltmeister McGregor ist einer der größten Stars der MMA-Organisation UFC.

Dreimaliger US-Turnweltmeister Kurt Thomas gestorben

FRISCO/USA: Der dreimalige US-Turnweltmeister Kurt Thomas ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Das teilte der amerikanische Turnverband USA Gymnastics am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf seine Familie mit. Thomas starb nach Angaben seiner Ehefrau Rebecca, mit der er in Frisco/Texas lebte und eine Turnschule betrieb, am vergangenen Freitag infolge eines zuvor erlittenen Gehirnschlags. Thomas war der erste große Star im US-Männerturnen. 1978 bei den Weltmeisterschaften in Strasburg gewann er als erste Amerikaner überhaupt einen WM-Titel (Boden), 1979 in Fort Worth kamen zwei WM-Siege (Boden und Reck) und vier weitere WM-Medaillen hinzu.

Beachvolleyballerin Kozuch: Lange Zeit Angstzustände gehabt

BERLIN : Beachvolleyball-Profispielerin Margareta Kozuch hatte jahrelang mit Alpträumen und Angstzuständen zu kämpfen. «Sie hatten damit zu tun, in eine ausweglose Situation zu geraten in Bezug auf unheilbare Krankheiten», sagte die 33-Jährige im Interview der «Bild am Sonntag». «Ich wurde in den Träumen von Ärzten verfolgt, sollte immer ins Krankenhaus gebracht und operiert werden. An der Stelle wachte ich dann immer auf.» Die ehemalige Hallen-Spielerin Kozuch schlägt seit vergangenem Jahr an der Seite von Ludwig auf.