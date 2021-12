Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 19.12.21 | Überblick

Dortmund nach 2:3 bei Hertha nun neun Punkte hinter Bayern

BERLIN: Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga weiter an Boden auf Spitzenreiter FC Bayern München verloren. Der BVB unterlag am 17. Spieltag 2:3 bei Hertha BSC und hat als Tabellenzweiter nach der Hinrunde nun schon neun Punkte Rückstand auf den Rekordmeister aus München. Borussia Mönchengladbach kam zuvor nach vier Niederlagen zu einem 1:1 bei der TSG Hoffenheim. Vizemeister RB Leipzig verlor beim 0:2 gegen Arminia Bielefeld erstmals unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco. Eintracht Frankfurt feierte mit einem 1:0 gegen den FSV Mainz 05 den dritten Sieg in Serie. Der 1. FC Union Berlin gewann beim Aufsteiger VfL Bochum mit 1:0, während der FC Augsburg nicht über ein 0:0 bei Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth hinauskam. Bereits am Freitag hatte Spitzenreiter FC Bayern München den VfL Wolfsburg mit 4:0 besiegt.

Wechsel im Sommer? Zorc plant zeitnah Gespräch mit Haaland

BERLIN: Sportdirektor Michael Zorc will mit Erling Haaland zeitnah über einen möglichen Verbleib des Torjägers bei Borussia Dortmund über den Sommer hinaus sprechen. «Wir werden sicherlich in den nächsten Wochen mit ihm Gespräche führen, um auch mehr Planungssicherheit zu haben», sagte Zorc am Samstag im TV-Sender Sky vor dem 2:3 in der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC. «Wir wünschen es uns natürlich, dass er auch über den Sommer in Dortmund bleibt. Wir müssen ihn nicht abgeben, auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht», ergänzte Zorc mit Blick auf seinen Top-Stürmer. Einen Abgang des 21 Jahre alten Norwegers bereits im Winter schloss Zorc aus.

Mönchengladbachs Ginter schließt Wechsel im Winter nicht aus

SINSHEIM: Ex-Weltmeister Matthias Ginter hält einen Abschied von Borussia Mönchengladbach in diesem Winter nicht für ausgeschlossen. «Ganz ausschließen kann man nichts», sagte der Innenverteidiger nach dem 1:1 am Samstag in der Fußball-Bundesliga bei der TSG Hoffenheim im TV-Sender Sky. Er selbst geht davon aus, dass er zum Rückrundenstart am 7. Januar beim FC Bayern München noch zum Kader der Gladbacher gehört. «Ich glaube schon, dass heute nicht das letzte Spiel war», sagte der 27-Jährige, dessen Vertrag im Sommer kommenden Jahres ausläuft. Die Transferperiode in der Bundesliga geht vom 1. bis 31. Januar 2022.

Remis zwischen HSV und Schalke: Top-Clubs bleiben in Spitzengruppe

HAMBURG: Der Hamburger SV und der FC Schalke 04 bleiben in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga. Die Aufstiegskandidaten trennten sich am Samstagabend im Hamburger Volksparkstadion mit 1:1, versäumten durch das Remis jedoch, deutlicher an die direkten Aufstiegsplätze heranzurücken. Der HSV verteidigte den dritten Tabellenplatz, Schalke folgt auf Platz vier. Beide können jedoch am Sonntag jeweils einen Rang abrutschen. Robert Glatzel brachte die Gastgeber schon nach 76 Sekunden mit seinem neunten Saisontor in Führung. Den Ausgleich für Schalke erzielte Ko Itakura nach einer Ecke in der 86. Minute.

Algeriens Fußballer gewinnen Arab Cup ein Jahr vor WM in Katar

DOHA: Algeriens Fußball-Nationalmannschaft hat den Arab Cup in Katar gewonnen und damit das Test-Event ein Jahr vor der WM an gleicher Stelle. In einem nordafrikanischen Duell siegte der mehrmalige WM-Teilnehmer am Samstag nach Verlängerung mit 2:0 gegen Tunesien. Amir Sayoud (99. Minute) und Yacine Brahimi (120.+5) erzielten nach torlosen 90 regulären Minuten die Treffer. Schiedsrichter des Finals war der Deutsche Daniel Siebert.

Geiger siegt beim Skisprung-Weltcup in Engelberg

ENGELBERG: Deutschlands derzeit bester Skispringer Karl Geiger hat beim Weltcup in der Schweiz gewonnen. Der 28-Jährige sprang am Samstag im verschneiten Engelberg 137 und 140 Meter weit und feierte seinen zweiten Weltcupsieg in dieser Saison. Geiger verwies den Japaner Ryoyu Kobayashi und Timi Zajc aus Slowenien auf die Ränge zwei und drei. Der Gesamtweltcupführende ist rund anderthalb Wochen vor dem Start der 70. Vierschanzentournee in seiner Heimat Oberstdorf in absoluter Top-Form. Sein Zimmerkollege und Freund Markus Eisenbichler landete dagegen nur auf Rang 27, den er sich mit Stephan Leyhe teilte. Zweitbester Deutscher wurde Constantin Schmid auf dem zwölften Platz.

SC Magdeburg siegt weiter: 27:24 beim Bergischen HC

DÜSSELDORF: Tabellenführer SC Magdeburg ist in der Handball-Bundesliga weiter ohne Punktverlust. Beim Bergischen HC feierten die Elbestädter am Samstagabend mit 27:24 den 15. Ligasieg in Serie. Bester Magdeburger Schütze war Omar Ingi Magnusson mit sieben Toren, für den BHC war Lukas Stutzke mit ebenfalls sieben Treffern am erfolgreichsten.

Sechster Sieg in Serie: Baskets Bonn schließen zum FC Bayern auf

GIEßEN: Die Telekom Baskets Bonn haben in der Basketball-Bundesliga mit dem sechsten Sieg nacheinander zu Spitzenreiter FC Bayern München aufgeschlossen. Durch das 103:95 am Samstag bei den Jobstairs Gießen 46ers weisen die Rheinländer nach elf Spieltagen wie auch der Titelfavorit aus München eine Bilanz von 9:2-Siegen auf. Die Bayern treffen am Sonntag auf die MHP Riesen Ludwigsburg. Die BG Göttingen kletterte nach dem 83:76 gegen die Hakro Merlins Crailsheim mit 7:3-Siegen vorerst auf Rang drei.

Bundesligist Würzburg verpflichtet Basketball-Trainer Filipovski

WÜRZBURG: Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg hat Sa?o Filipovski als neuen Trainer verpflichtet. Nach Club-Angaben im Rahmen des Bundesliga-Spiels am Samstagabend gegen die Hamburg Towers wird der 47 Jahre alte Slowene einen Vertrag bis zum Saisonende unterzeichnen. Erstmals wird der Nachfolger von Dennis Wucherer am 27. Dezember im Heimspiel gegen die BG Göttingen auf der Bank des Tabellen-16. sitzen. Filipovski war zuletzt in der vergangenen Saison Coach des serbischen Clubs Partizan Belgrad.