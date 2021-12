Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 12.12.21 | Überblick

Nationalspieler Adeyemi zu Wechselgerüchten: Noch nichts fix

SALZBURG: Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi hat Gerüchte zurückgewiesen, dass ein Wechsel zu Bundesligist Borussia Dortmund bereits feststehe. Nach dem 5:0-Erfolg mit RB Salzburg über die WSG Tirol am Samstagabend sagte der Angreifer dem TV-Sender Sky: «Es ist - wie schon so oft - noch nichts fix. Und ich bin wie gesagt nächstes Jahr auch noch bei Salzburg, und da ist absolut mein Fokus drauf.»

Der 19-Jährige besitzt beim österreichischen Serienmeister noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Zuletzt hatte er mit Salzburg das Achtelfinale der Champions League erreicht, der VfL Wolfsburg schied in derselben Gruppe aus.

Adeyemi betonte mit Blick auf seine Zukunft und einen möglichen Wechsel: «Wie gesagt, ich habe keine Tendenz. Ich bin mit dem Kopf hier bei Salzburg und freue mich auf die Champions League jetzt noch mit Salzburg. Wir wollen da alles rausholen.» Er habe sich jetzt noch nicht so einen großen Kopf gemacht und könne deswegen keine weiteren Infos geben.

Gegen Tirol gelang dem erst zur Halbzeit eingewechselten U21-Europameister ein Hattrick mit Toren in der 49., 80. und 83. Minute. Adeyemi kommt damit nun auf 14 Saisontreffer für den souveränen Liga-Spitzenreiter Salzburg.

Snowboard-Star White muss um Olympia-Teilnahme bangen

COPPER MOUNTAIN: Auf dem Weg zu seinen fünften Olympischen Winterspielen hat Snowboard-Star Shaun White eine gute Ausgangsposition klar verpasst.

Der dreifache Olympiasieger in der Halfpipe belegte im ersten Anlauf für die US-Qualifikation am Samstag in Copper Mountain nur Rang acht. Der 35-Jährige, der 2006, 2010 und 2018 Olympia-Gold holte, stürzte im dritten Versuch und landete in der Wertung hinter den beiden anderen Amerikanern Taylor Gold und Chase Josey, die die Plätze fünf und sechs belegten. Die zweite und letzte Gelegenheit, sich einen der drei Olympia-Startplätze für Team USA zu sichern, hat White am 8. Januar in Mammoth Mountain.

FC Bayern baut Vorsprung auf Dortmund weiter aus

BERLIN: Spitzenreiter FC Bayern München hat seinen Vorsprung auf Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga erneut vergrößert. Der Rekordmeister siegte nach einem Rückstand am Samstag noch 2:1 gegen den FSV Mainz 05. Damit liegt der Titelverteidiger nach dem 15. Spieltag schon sechs Punkte vor dem BVB, der nur 1:1 bei Aufsteiger VfL Bochum spielte. RB Leipzig gewann beim Einstand des neuen Trainers Domenico Tedesco daheim 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach. In der Gefahrenzone gelang Hertha BSC ein 2:0-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld und damit der erste Erfolg unter dem neuen Coach Tayfun Korkut. Der SC Freiburg unterlag der TSG Hoffenheim 1:2.

Wolfsburg verliert nach Champions-League-Aus auch in der Liga

WOLFSBURG: Nach dem bitteren Aus in der Champions League steckt der VfL Wolfsburg auch in der Fußball-Bundesliga weiter in der Krise. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt verlor am Samstagabend ihr Heimspiel gegen den VfB Stuttgart mit 0:2 (0:1) und damit schon das fünfte Pflichtspiel in Serie. Der Grieche Konstantinos Mavropanos brachte die Gäste an seinem 24. Geburtstag in der 25. Minute mit einem wuchtigen Distanzschuss in Führung, Philipp Förster legte nach (63.). Omar Marmoush verschoss einen Handelfmeter (80.) und vergab damit einen noch höheren Sieg.

Hennings rettet Fortuna 1:1 gegen Zweitliga-Spitzenreiter St. Pauli

DÜSSELDORF: Rouwen Hennings hat Herbstmeister FC St. Pauli um den vierten Sieg in Serie gebracht. Der Torjäger von Fortuna Düsseldorf rettete seinem Team am Samstagabend gegen den Tabellenführer mit seinem Tor in der 68. Minute das 1:1 (0:0) und bescherte seinem Team noch einen Punkt. Die Kiez-Kicker bleiben dennoch souveräner Tabellenführer und schließen die erste Spielserie mit 36 Punkten ab, Fortuna steckt mit 20 Zählern weiterhin in der unteren Tabellenhälfte fest. Vor 15.000 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena erzielte Marcel Hartel (47. Minute) den Führungstreffer für die Gäste.

Liverpool schlägt Aston Villa mit 1:0 - Chelsea jubelt spät

LIVERPOOL/LONDON: Die deutschen Trainer Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool und Thomas Tuchel mit dem FC Chelsea bleiben dem Tabellenführer Manchester City in der englischen Premier League dicht auf den Fersen. Die Reds erkämpften am Samstag ein 1:0 (0:0) gegen das von Liverpool-Ikone Steven Gerrard trainierte Aston Villa. Chelsea kam durch einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit noch zu einem glücklichen 3:2 (1:1)-Sieg gegen Leeds United. Durch ihre Siege halten Liverpool und Chelsea den Anschluss an Spitzenreiter Man City. Der Fußballmeister hatte sich zuvor in Überzahl knapp mit 1:0 (0:0) gegen die Wolverhampton Wanderers durchgesetzt und führt die Premier-League-Tabelle nach dem 16. Spieltag mit 38 Punkten an.

Skispringer Geiger und Eisenbichler punktgleich auf Rang vier

KLINGENTHAL: Die deutschen Skispringer um Gelb-Träger Karl Geiger haben einen Podestplatz beim Heimspiel in Klingenthal knapp verpasst. Der 28 Jahre alte Oberstdorfer belegte am Samstag nach Sprüngen auf 132 und 135 Meter den vierten Rang. Auch für Markus Eisenbichler (132,5 und 137 Meter) reichte es nicht für ganz oben, er war punktgleich mit seinem Zimmerkollegen Geiger. Dieser verteidigte wegen seines großen Vorsprungs aber sein Trikot als Gesamtführender. Andreas Wellinger überraschte als Sechster. Den Tagessieg sicherte sich der Österreicher Stefan Kraft, der nach Sprüngen auf 138 und 130 Meter vorne lag.

Ludwigsburg verliert Anschluss an Basketball-Spitzenplätze

ILSHOFEN: Die MHP Riesen Ludwigsburg haben den Anschluss an Top-Plätze der Basketball-Bundesliga verpasst. Bei den Hakro Merlins Crailsheim verlor die Mannschaft von Trainer John Patrick am Samstagabend mit 61:72 (28:38) und fiel in der Tabelle mit 6:4 Erfolgen von Rang drei auf Platz sieben zurück. Crailsheim überholte die Ludwigsburger mit der gleichen Bilanz und ist Sechster. Bester Schütze war Crailsheims TJ Shorts mit 22 Punkten. Die BG Göttingen (6:3) machte durch ein knappes 91:90 (43:45) gegen die Syntainics MBC Weißenfels einen Sprung auf Platz fünf.

Claudia Herweg ist erste Präsidentin des Deutschen Tischtennis-Bundes

FRANKFURT/MAIN: Claudia Herweg steht als erste Frau dem Deutschen Tischtennis-Bund vor. Die 55 Jahre alte Kölnerin wurde am Samstag beim Bundestag des DTTB in Frankfurt am Main als Nachfolgerin von Michael Geiger ins Präsidentenamt gewählt. Es gab keine Gegenkandidaten. Eigentlich sollte ihr Geschlecht «ja keine Rolle spielen. Dafür müssen wir aber immer noch kämpfen, und da machen wir "Ersten" es den jüngeren Mädels hoffentlich leichter», sagte die frühere Zweitliga-Spielerin nach ihrer Wahl.