Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Timo Boll zu Olympia 2024: Verrückt, aber werde es versuchen

MAINZ: Der 40 Jahre alte Tischtennis-Profi Timo Boll hat seine Ambitionen auf eine siebte Olympia-Teilnahme bekräftigt. «Es ist natürlich superschwierig, so weit zu planen», sagte Boll am späten Samstagabend im ZDF-«Sportstudio» und verwies darauf, dass jede Trainingswoche «hart» sei. Er habe es sich aber auch nie vorstellen können, auch mit 40 noch in der Weltspitze mitspielen zu können.

«Deshalb sage ich jetzt auch nicht nein und würde mich freuen, wenn es klappt», sagte Boll mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Dann wäre der deutsche Rekord-Europameister und seit kurzem zweimalige WM-Bronzemedaillen-Gewinner 43 Jahre alt. «Es hört sich verrückt an, aber ich werde es versuchen», sagte Boll.

Bei der Weltmeisterschaft in Houston hatte der Star von Borussia Düsseldorf vor einer Woche nur knapp den Einzug in das Endspiel verpasst und Bronze gewonnen. Der Abschied vom Tischtennis werde ihm irgendwann sehr schwer fallen, «daher versuche ich es noch ein bisschen rauszuzögern», sagte der frühere Weltranglisten-Erste.

Bayern gewinnt Fußball-Klassiker gegen Dortmund - zweimal Lewandowski

DORTMUND: Mit einem Sieg im Fußball-Klassiker bei Borussia Dortmund hat der FC Bayern seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Bundesliga ausgebaut. Die Münchner siegten am Samstag in einem hochklassigen und hitzigen Duell mit 3:2 (2:1). Damit bleiben die Münchner mit 34 Punkten Tabellenführer, der BVB folgt vier Zähler dahinter. Vor gut 15.000 Zuschauern gingen die Dortmunder durch Julian Brandt in Führung (5.), doch Torjäger Robert Lewandowski (9.) und Kingsley Coman (44.) drehten vor der Pause das Spiel. Dem norwegischen Stürmerstar Erling Haaland gelang der Ausgleich (47.), doch erneut Lewandowski per Handelfmeter (78.) sorgte für die Entscheidung. BVB-Coach Marco Rose sah wegen Reklamierens die Gelb-Rote Karte.

Hamilton holt Premieren-Pole in Dschidda - Verstappen in Mauer

DSCHIDDA: Lewis Hamilton hat sich die erste Pole Position für das Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien gesichert. Der Mercedes-Pilot verwies in der Qualifikation am Samstag auf dem Dschidda Corniche Circuit seinen Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Platz. Hamilton profitierte bei seiner fünften Pole der Saison von einem Fehler von WM-Spitzenreiter Max Verstappen auf der letzten Runde. Der Niederländer war auf dem Weg zur Bestzeit, raste aber in die Mauer und wurde dadurch auf dem 6,174 Kilometer langen Kurs am Roten Meer nur Dritter. Bei der ersten Auflage in dem konservativen Königreich waren Sebastian Vettel und Mick Schumacher schon in der ersten K.o.-Runde der Qualifikation ausgeschieden. Verstappen könnte im günstigsten Fall für ihn schon am Sonntag (18.30 Uhr/RTL und Sky) im vorletzten Saisonrennen erstmals Weltmeister werden.

Deutsche Handball-Frauen erreichen vorzeitig WM-Hauptrunde

LLÍRIA: Die deutschen Handballerinnen haben vorzeitig die WM-Hauptrunde erreicht. Die DHB-Auswahl gewann am Samstag vor etwa 550 Zuschauern in Llíria ihr zweites Vorrundenspiel in der Gruppe E gegen die Slowakei mit 36:22 (17:12) und hat nun 4:0 Punkte auf dem Konto. Beste Werferinnen im Team von Bundestrainer Henk Groener waren Alina Grijseels mit sechs Toren und Meike Schmelzer (5). Im letzten Vorrundenspiel gegen Ungarn am kommenden Montag geht es für das deutsche Team neben dem Gruppensieg vor allem um eine gute Ausgangsposition für den weiteren Turnierverlauf.

FC St. Pauli nach 2:1 über Schalke 04 vorzeitig Herbstmeister

HAMBURG: Der FC St. Pauli hat sich vorzeitig die Herbstmeisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Der Tabellenführer setzte sich am Samstag vor 19.950 Zuschauern am Millerntor mit 2:1 (2:0) gegen den FC Schalke 04 durch. Die Treffer der Gastgeber beim achten Sieg im achten Heimspiel erzielte der Ex-Schalker Guido Burgstaller (20., 39.), der sich mit seinen Saisontoren Nummer 13 und 14 an die Spitze der Torjägerliste setzte. Für die Gäste war der ehemalige Hamburger Rodrigo Zalazar (75.) erfolgreich.

Deutsche Skispringer im Teamwettkampf auf Rang zwei

WISLA: Die deutschen Skispringer haben im von schwierigen Windbedingungen beeinflussten Mannschaftswettbewerb in Polen den zweiten Platz belegt. Pius Paschke, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler und Schlussspringer Karl Geiger mussten sich am Samstag in Wisla nur ganz knapp den siegreichen Österreichern geschlagen geben. Nach dem ersten Durchgang hatte das Quartett von Bundestrainer Stefan Horngacher noch auf Rang vier gelegen. Rang drei ging in einem packenden Wettkampf an Slowenien. Nach dem ersten Teamspringen des Olympia-Winters geht es an diesem Sonntag mit einem Einzelwettkampf weiter. In bisher vier Einzelspringen hatten Geiger und Eisenbichler dem deutschen Team fünf Podestplätze beschert.

BBL: Bamberg verliert nach Trainerwechsel Derby gegen Bayreuth

BAMBERG: Auch unter dem neuen Cheftrainer Oren Amiel hat Brose Bamberg in der Basketball-Bundesliga nicht in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Bamberger verloren am Samstag das Franken-Derby gegen medi Bayreuth zuhause mit 84:87 (40:41) und kassierten die dritte Niederlage nacheinander. Unter der Woche hatten sich die Oberfranken von ihrem bisherigen Trainer Johan Roijakkers getrennt. Die Basketballer des FC Bayern München verteidigten durch einen 82:68 (47:40)-Auswärtserfolg beim Syntainics MBC aus Weißenfels ihre Tabellenführung. Mit der gleichen Bilanz von 7:2 Siegen bleiben die Telekom Baskets Bonn den Bayern auf den Fersen. Bonn setzte sich zuhause mit 78:76 (37:35) gegen die EWE Baskets Oldenburg durch. Im vierten Spiel am Samstagabend gewann die BG Göttingen auswärts mit 96:80 (55:34) gegen die MLP Academics Heidelberg.

Kira Weidle Weltcup-Siebte in Abfahrt - Goggia überlegen vorn

LAKE LOUISE: Skirennfahrerin Kira Weidle hat sich gleich im zweiten Abfahrtsrennen der Saison für die Olympischen Winterspiele in Peking qualifiziert. Einen Tag nach Platz zehn raste die Starnbergerin am Samstag beim Weltcup im kanadischen Lake Louise auf den siebten Rang. Im Ziel lag sie 1,44 Sekunden hinter der überragenden Sofia Goggia. Die Italienerin, die schon vergangene Saison beste Abfahrerin im Weltcup war, siegte mit 0,84 Sekunden Vorsprung wie am Vortag vor der Amerikanerin Breezy Johnson. Dritte wurde die Schweizerin Corinne Suter (+0,98 Sekunden).

Skispringerin Althaus siegt in Lillehammer: «Saustark»

LILLEHAMMER: Katharina Althaus hat den deutschen Skispringerinnen den ersten Weltcup-Sieg seit März 2019 beschert. Die 25-Jährige sprang am Samstag im norwegischen Lillehammer 96 und 95,5 Meter weit. Damit verwies sie die Österreicherin Marita Kramer und die Slowenin Ursa Bogataj auf die Plätze zwei und drei. «Es war richtig, richtig cool», sagte Althaus. «Ich freue mich mega über den Sieg. Es hat richtig Bock gemacht.» Bundestrainer Maximilian Mechler kommentierte den Erfolg so: «Saustark!» Für Althaus war es im dritten Wettkampf des Olympia-Winters der zweite Podestplatz. Am vergangenen Wochenende war die Oberstdorferin im russischen Nischni Tagil Dritte geworden. Den zuvor letzten deutschen Einzelsieg hatte Juliane Seyfarth am 23. März 2019 in Russland gefeiert.

Davis-Cup-Doppel gewinnt bedeutungslosen Halbfinal-Abschluss

MADRID: Die deutschen Tennis-Herren haben das abschließende bedeutungslose Doppel im Davis-Cup-Halbfinale gegen Russland gewonnen. Kevin Krawietz und Tim Pütz setzten sich am Samstag in Madrid 4:6, 6:3, 6:4 gegen Aslan Karazew und den Olympia-Finalisten Karen Chatschanow durch. Damit wahrten beide ihre perfekte Bilanz in dem Nationen-Wettbewerb. Krawietz und Pütz konnten mit dem Sieg aber nur noch auf 1:2 verkürzen. Die Niederlage in der ersten deutschen Vorschlussrunden-Begegnung seit 2007 hatte schon nach den beiden Einzeln festgestanden. Dominik Koepfer war gegen den Weltranglisten-Fünften Andrej Rubljow beim 4:6, 0:6 chancenlos. Jan-Lennard Struff verlor gegen den Weltranglisten-Zweiten Daniil Medwedew 4:6, 4:6. Russland trifft im Endspiel am Sonntag (16.00 Uhr) auf Kroatien.